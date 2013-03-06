Loading...

[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI PRIMA E TERZA GIORNATA DI RITORNO

Redazione

di Redazione

06/03/2013

inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista

Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della prima e terza gironata di ritorno del
Campionato Nazionale di Serie B, in programma sabato prossimo, 9 marzo.

SERIE B – GIRONE 1 – RECUPERO I° GIORNATA RITORNO – 9.03.2013 - ORE 14:30

ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO arb. Rinaldi (Modena)

SERIE B – GIRONE 1 – RECUPERO 3° GIORNATA RITORNO – 9.03.2013 - ORE 14:30

RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB arb Trentin (Merate, LC)

SERIE B – GIRONE 2 – RECUPERO 3° GIORNATA RITORNO – 9.03.2013 - ORE 15:30

RUGBY NOCETO - PESARO RUGBY arb. Marrama (Padova)

Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista

Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )




