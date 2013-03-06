[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI PRIMA E TERZA GIORNATA DI RITORNO
di Redazione
06/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della prima e terza gironata di ritorno del
Campionato Nazionale di Serie B, in programma sabato prossimo, 9 marzo.
SERIE B – GIRONE 1 – RECUPERO I° GIORNATA RITORNO – 9.03.2013 - ORE 14:30
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO arb. Rinaldi (Modena)
SERIE B – GIRONE 1 – RECUPERO 3° GIORNATA RITORNO – 9.03.2013 - ORE 14:30
RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB arb Trentin (Merate, LC)
SERIE B – GIRONE 2 – RECUPERO 3° GIORNATA RITORNO – 9.03.2013 - ORE 15:30
RUGBY NOCETO - PESARO RUGBY arb. Marrama (Padova)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione