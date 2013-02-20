SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI RECUPERI
di Redazione
20/02/2013
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della decima giornata di andata e la prima e seconda di ritorno del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 24 febbraio ore 14:30. SERIE B – GIRONE 1 – X° GIORNATA ANDATA – 24.02.2013 - ORE 14:30 C.U.S GENOVA RUGBY - RUGBY ALESSANDRIA arb. Paroni (Calcinato, BS) RUGBY SONDRIO - RUGBY LECCO arb. Ciaramella (Cerro Maggiore, MI) RUGBY PARABIAGO - RUGBY GRANDE MILANO arb. Bertelli (Azzano Mella, BS) SERIE B – GIRONE 1 – II° GIORNATA RITORNO – 24.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY ROVATO - VII° RUGBY TORINO arb. Grandi (Solarolo, RA) SERIE B – GIRONE 2 – I° GIORNATA RITORNO – 24.02.2013 - ORE 14:30 RUGBY NOCETO - C.U.S. PERUGIA RUGBY arb. Roscini (Legnano, MI) Simone Martellucci Ufficio Stampa FIR Tel: +390645213157 Mob. +393298879696 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione