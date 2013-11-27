SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO
di Redazione
27/11/2013
RugbyCS, condividi su:
Federugby.it ( http://www.federugby.it )
#Faccedarugby ( http://www.faccedarugby.it )
Facebook FIR ( http://www.facebook.com/Federugby )
Twitter FIR ( http://www.federugby.it/twitter.com/Federugby )
27 Novembre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Roma, 27 novembre 2013
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottavo turno del Campionato Nazionale di
Serie B in programma domenica 1 dicembre 2013.
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
ASD RUGBY LECCO - RUGBY SONDRIO SERTORI, arb. Zimei (Roma)
RUGBY PARABIAGO - COENERGIA CAIMANI RUGBY, arb. Meneghini (Venezia)
RUGBY MILANO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Costantino (Messina)
ASTI RUGBY 1981 - MARCO POLO C.U.S. BRESCIA, arb. Filippi (Biella)
RUGBY ROVATO - RUGBY GRANDE MILANO, arb. Barp (Belluno)
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - BEF-eD VII° RUGBY TORINO, arb. Dabusti (Milano)
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
PIACENZA RUGBY CSD - DONELLI VINI MODENA, arb.Savio (Torino)
RUGBY PARMA F.C.1931 - R.C. EMERGENTI CECINA, arb. Giannattasio (Salerno)
GUIDI IMPIANTI PESARO - UMBRIA ENERGY TERNI R. , arb. Chirnoaga (Roma)
LIVORNO RUGBY - ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970, arb. Rinaldi (Modena)
RUGBY NOCETO FC - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Piran (Padova)
UNION RUGBY TIRRENO - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Muscio (Prato)
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - C.U.S. PADOVA, arb. Poluzzi – ore 15.00
TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGGERS TARVISIUM, arb. Chiarion
DOPLA RUGBY CASALE - BBM RUGBY BASSANO, arb. Bucci
LYONS R.VENEZIAMESTRE - RUGBY PAESE, arb. Pivato (Firenze)
RUGBY SILEA - VILLORBA RUGBY, arb. Guastini (Prato)
Riposa: RUGBY MIRANO 1957
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
A.P. PARTENOPE RUGBY - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY, arb. Carrera (Roma)
UNION RUGBY VITERBO - ARIETI RUGBY RIETI, arb. Schipani (Benevento)
C.U.S.ROMA RUGBY - R.REGGIO CALABRIA, arb. Frontini (Lecce) – ore 12.00
RAGUSA R. CLUB S. PADUA - PRIMAVERA RUGBY, arb. Ruta (Perugia)
SVICAT RUGBY LECCE - AMATORI R. MESSINA, arb. Onori (Artena, RM) – ore 11.00
R. CITTA' DI FRASCATI - COLLEFERRO R.1965, arb. De Martino (Pomigliano D’Arco, Na)
F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - www.federugby.it
Simona De Toma
Ufficio Stampa
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
Tel. +39.06.45.21.31.12
Fax +39.06.45.21.31.87
Mob. +39.339.3786245
@ [email protected]
( mailto:[email protected] )Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it )
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2394&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 ) |
Modifica la tua Iscrizione (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Fai click qui per visualizzare online (
http://www.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=2394&key=fc31ab58357d8c97b4220f6c23ccdf2a&subid=69-32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27&tmpl=component
)
Federugby.it ( http://www.federugby.it )
#Faccedarugby ( http://www.faccedarugby.it )
Facebook FIR ( http://www.facebook.com/Federugby )
Twitter FIR ( http://www.federugby.it/twitter.com/Federugby )
27 Novembre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Roma, 27 novembre 2013
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI VIII TURNO
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per l’ottavo turno del Campionato Nazionale di
Serie B in programma domenica 1 dicembre 2013.
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
ASD RUGBY LECCO - RUGBY SONDRIO SERTORI, arb. Zimei (Roma)
RUGBY PARABIAGO - COENERGIA CAIMANI RUGBY, arb. Meneghini (Venezia)
RUGBY MILANO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Costantino (Messina)
ASTI RUGBY 1981 - MARCO POLO C.U.S. BRESCIA, arb. Filippi (Biella)
RUGBY ROVATO - RUGBY GRANDE MILANO, arb. Barp (Belluno)
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - BEF-eD VII° RUGBY TORINO, arb. Dabusti (Milano)
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
PIACENZA RUGBY CSD - DONELLI VINI MODENA, arb.Savio (Torino)
RUGBY PARMA F.C.1931 - R.C. EMERGENTI CECINA, arb. Giannattasio (Salerno)
GUIDI IMPIANTI PESARO - UMBRIA ENERGY TERNI R. , arb. Chirnoaga (Roma)
LIVORNO RUGBY - ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970, arb. Rinaldi (Modena)
RUGBY NOCETO FC - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Piran (Padova)
UNION RUGBY TIRRENO - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Muscio (Prato)
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - C.U.S. PADOVA, arb. Poluzzi – ore 15.00
TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGGERS TARVISIUM, arb. Chiarion
DOPLA RUGBY CASALE - BBM RUGBY BASSANO, arb. Bucci
LYONS R.VENEZIAMESTRE - RUGBY PAESE, arb. Pivato (Firenze)
RUGBY SILEA - VILLORBA RUGBY, arb. Guastini (Prato)
Riposa: RUGBY MIRANO 1957
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
A.P. PARTENOPE RUGBY - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY, arb. Carrera (Roma)
UNION RUGBY VITERBO - ARIETI RUGBY RIETI, arb. Schipani (Benevento)
C.U.S.ROMA RUGBY - R.REGGIO CALABRIA, arb. Frontini (Lecce) – ore 12.00
RAGUSA R. CLUB S. PADUA - PRIMAVERA RUGBY, arb. Ruta (Perugia)
SVICAT RUGBY LECCE - AMATORI R. MESSINA, arb. Onori (Artena, RM) – ore 11.00
R. CITTA' DI FRASCATI - COLLEFERRO R.1965, arb. De Martino (Pomigliano D’Arco, Na)
F.I.R. - FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - www.federugby.it
Simona De Toma
Ufficio Stampa
Federazione Italiana Rugby
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico 00194-Roma
Tel. +39.06.45.21.31.12
Fax +39.06.45.21.31.87
Mob. +39.339.3786245
@ [email protected]
( mailto:[email protected] )Web: www.federugby.it ( http://www.federugby.it )
Facebook FIR: facebook.com/Federugby
( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby )Twitter FIR: @Federugby ( http://www.twitter.com/federugby )
Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=2394&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 ) |
Modifica la tua Iscrizione (
http://www.federugby.it/index.php?subid=69&option=com_acymailing&ctrl=user&task=modify&key=32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27 )
Fai click qui per visualizzare online (
http://www.federugby.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=2394&key=fc31ab58357d8c97b4220f6c23ccdf2a&subid=69-32fef388c91b7ff07b4a72717a184d27&tmpl=component
)
Articolo Precedente
ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI VII GIORNATA
Articolo Successivo
RUGBY WORLD CUP 2015, BIGLIETTI IN VENDITA DALL'1 GENNAIO 2014
Redazione