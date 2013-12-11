SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI X TURNO
di Redazione
11/12/2013
11 Dicembre 2013 - Scritto da Simona De Toma - Ufficio Stampa FIR
Roma, 11 dicembre 2013
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI X TURNO
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la decima giornata del Campionato Nazionale di
Serie B in programma domenica 15 dicembre 2013.
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA X – 15.12.13 – ore 14.30
ASD RUGBY LECCO - COENERGIA CAIMANI RUGBY, arb. Bruschetta (Catania)
*RUGBY PARABIAGO - RUGBY MILANO, arb. Castagnoli (Livorno)
* anticipata a sabato 14 dicembre, ore 17.00
ASTI RUGBY 1981 - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Bono (Brescia)
RUGBY ROVATO - MARCO POLO C.U.S. BRESCIA, arb. Dabusti (Milano)
RUGBY GRANDE MILANO - BEF-eD VII° RUGBY TORINO, arb. Stevanato (Verona)
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - RUGBY SONDRIO SERTORI, arb. Bucci (Parma)
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA IX – 15.12.13 – ore 14.30
RUGBY PARMA F.C.1931 - DONELLI VINI MODENA, arb. Guastini (Prato)
UMBRIA ENERGY TERNI R. - R.C. EMERGENTI CECINA, arb. Gargiulo (Napoli)
GUIDI IMPIANTI PESARO - ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970, arb. Salvi (L’Aqula)
LIVORNO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Corvino (Roma) – ore 15.30
UNION RUGBY TIRRENO - RUGBY NOCETO FC, arb. Onori (Roma)
PIACENZA RUGBY CSD - AMAT. PARMA RUGBY, arb. Zimei (Roma)
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA IX – 15.12.13 – ore 14.30
TXT CUS FERRARA RUGBY - C.U.S. PADOVA, arb. Meneghini (Venezia)
BBM RUGBY BASSANO - RUGGERS TARVISIUM, arb. Guerzoni (Ferrara)
DOPLA RUGBY CASALE - RUGBY PAESE FULVIA, arb. Nobile (Roma)
RUGBY SILEA - RUGBY MIRANO 1957, arb. Bonatti (Piacenza)
TOUR RUGBY VILLADOSE - VILLORBA RUGBY, arb. Piran (Padova)
Riposa: LYONS R.VENEZIAMESTRE
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA IX – 15.12.13 – ore 14.30
UNION RUGBY VITERBO - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY, arb. Acciari (Perugia)
R.REGGIO CALABRIA - ARIETI RUGBY RIETI, arb. Costantino (Messina)
C.U.S.ROMA RUGBY - PRIMAVERA RUGBY, arb. Schipani (Benevento)
RAGUSA R. CLUB S. PADUA - AMATORI R. MESSINA, arb. Marchese (Catania)
R. CITTA' DI FRASCATI - SVICAT RUGBY LECCE, arb. Di Febo (L’Aquila) – ore 13.30
A.P. PARTENOPE RUGBY - COLLEFERRO R.1965, arb. Ruta (Perugia)
Redazione