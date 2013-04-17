[RUGBY NOTIZIE] SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA
di Redazione
17/04/2013
SERIE B, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato
Italiano di Serie B in calendario domenica 21 aprile alle ore 15.30:
Serie B – Girone A – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Rugby Grande Milano v ASR Milano arb. Grandi (Ravenna)
Asti Rugby v Parabiago arb. Rinaldi (Modena)
Rugby Rovato v Rugby Sondrio arb. Ciaramella (Milano)
Rugby Lecco v Biella RC arb. Armanini (Parma)
Rugby Torino v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Zimei (Roma)
Rugby Union 96 v Rugby Alessandria arb. Meneghini (Venezia)
Serie B – Girone B – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Firenze RC v Vasari Arezzo arb. Carrera (Roma)
Pesaro Rugby v Piacenza arb. Liccardi (Roma)
UR PratoSesto v UR Tirreno arb. Di Blasio (Napoli)
Emergenti Cecina v Rugby Viterbo arb. Bonacci (Roma)
Noceto v Livorno Rugby arb. Acciari (Perugia)
Reno Bologna v Cus Perugia arb. Campobasso (Ancona)
Serie B – Girone C – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Fulvia Tour Villadose v TXT Cus Ferrara arb. Bono (Brescia)
Lyons VeneziaMestre v Bassa Bresciana arb. Guastini (Prato)
Rugby Mirano v Dopla Casale arb. Guerzoni (Ferrara)
Rugby Conegliano v Ruggers Tarvisium arb. Toselli (Bologna)
Villorba Rugby v Jesolo Rugby arb. Galante (Varese)
Rugby Bassano v Valsugana Padova arb. Russo (Milano)
Serie B – Girone D – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Beliantide Reggio Calabria v Civitavecchia Centumcellae arb. Giannattasio (Salerno) – ore 11
Miwa Energia Benevento v Arieti Rieti arb. Costantino (Messina)
Rugby Segni v Gran Sasso arb. Tarlini (Firenze)
Primavera Rugby v Colleferro Rugby arb. Marchese (Catania)
Città di Frascati v Partenope Rugby arb. Dellino (Bari)
Cus Roma v Amatori Messina arb. Di Nardo (L’Aquila) – ore 14.30
Roma – Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del Campionato
Italiano di Serie B in calendario domenica 21 aprile alle ore 15.30:
Serie B – Girone A – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Rugby Grande Milano v ASR Milano arb. Grandi (Ravenna)
Asti Rugby v Parabiago arb. Rinaldi (Modena)
Rugby Rovato v Rugby Sondrio arb. Ciaramella (Milano)
Rugby Lecco v Biella RC arb. Armanini (Parma)
Rugby Torino v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Zimei (Roma)
Rugby Union 96 v Rugby Alessandria arb. Meneghini (Venezia)
Serie B – Girone B – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Firenze RC v Vasari Arezzo arb. Carrera (Roma)
Pesaro Rugby v Piacenza arb. Liccardi (Roma)
UR PratoSesto v UR Tirreno arb. Di Blasio (Napoli)
Emergenti Cecina v Rugby Viterbo arb. Bonacci (Roma)
Noceto v Livorno Rugby arb. Acciari (Perugia)
Reno Bologna v Cus Perugia arb. Campobasso (Ancona)
Serie B – Girone C – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Fulvia Tour Villadose v TXT Cus Ferrara arb. Bono (Brescia)
Lyons VeneziaMestre v Bassa Bresciana arb. Guastini (Prato)
Rugby Mirano v Dopla Casale arb. Guerzoni (Ferrara)
Rugby Conegliano v Ruggers Tarvisium arb. Toselli (Bologna)
Villorba Rugby v Jesolo Rugby arb. Galante (Varese)
Rugby Bassano v Valsugana Padova arb. Russo (Milano)
Serie B – Girone D – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30
Beliantide Reggio Calabria v Civitavecchia Centumcellae arb. Giannattasio (Salerno) – ore 11
Miwa Energia Benevento v Arieti Rieti arb. Costantino (Messina)
Rugby Segni v Gran Sasso arb. Tarlini (Firenze)
Primavera Rugby v Colleferro Rugby arb. Marchese (Catania)
Città di Frascati v Partenope Rugby arb. Dellino (Bari)
Cus Roma v Amatori Messina arb. Di Nardo (L’Aquila) – ore 14.30
Articolo Precedente
[RUGBY NOTIZIE] IL RUGBY ITALIANO IN CAMPO PER IL TERREMOTO DELL'EMILIA: DOMENICA ZEBRE v LEINSTER
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] SERIE A, DESIGNAZIONI ARBITRALI XIX GIORNATA
Redazione