(RUGBY NOTIZIE) SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XVIII TURNO
di Redazione
10/04/2013
SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XVII TURNO
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di ritorno del Campionato Nazionale
di Serie B, in programma domenica prossima, 7 aprile 2013.
SERIE B – GIRONE 1 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY ALESSANDRIA, arb. Imbriaco (Bologna)
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY MILANO, arb. Palladino (Torino)
*RUGBY SONDRIO – RUGBY PARABIAGO, arb. Grandi (Ravenna)
*inversione di campo
RUGBY ROVATO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Righetti (Verona)
RUGBY LECCO - C.U.S. GENOVA RUGBY, arb. Rinaldi (Modena)
VII° RUGBY TORINO - RUGBY UNION 96, arb. Bruschetta (Catania)
SERIE B – GIRONE 2 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
FIRENZE RUGBY CLUB - C.U.S. PERUGIA RUGBY, arb.Trentin (Lecco)
PESARO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Charion (Perugia)
PIACENZA RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Galante (Varese)
UNIONE RUGBY PRATO SESTO - RUGBY VITERBO, arb. Gargiulo (Torre del Greco, NA)
RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - LIVORNO RUGBY, arb. Pivato (Firenze)
*RUGBY NOCETO - RENO RUGBY BOLOGNA, arb. Onori (Colleferro, RM)
*anticipata a sabato 6 aprile, ore 17.30
SERIE B – GIRONE 3 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - VALSUGANA RUGBY PADOVA, arb.Savio (Torino)
LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Versaci (Rovigo)
RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - DOPLA RUGBY CASALE, arb. Armanini (Parma)
RUGBY MIRANO 1957 - RUGGERS TARVISIUM, arb. Rossi (Piacenza)
RUGBY CONEGLIANO - JESOLO RUGBY, arb. Bono (Brescia)
VILLORBA RUGBY - B.B.M. RUGBY BASSANO, arb. Poluzzi (Reggio Emilia)
SERIE B – GIRONE 4 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
C.U.S. ROMA RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE, arb. Liccardi (Roma)
*HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - ARIETI RUGBY RIETI, arb. Marchese (Catania)
*anticipata alle ore 11.00
RUGBY SEGNI - MIWA ENERGIA BENEVENTO, arb. Di Nardo (L’Aquila)
PRIMAVERA RUGBY - GRAN SASSO RUGBY, arb. Salierno (Napoli)
RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - COLLEFERRO RUGBY 1965, arb. Bonacci (Roma)
POL. AMATORI RUGBY MESSINA - PARTENOPE RUGBY, arb. Schilirò (Catania)
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di ritorno del Campionato Nazionale
di Serie B, in programma domenica prossima, 7 aprile 2013.
SERIE B – GIRONE 1 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY ALESSANDRIA, arb. Imbriaco (Bologna)
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY MILANO, arb. Palladino (Torino)
*RUGBY SONDRIO – RUGBY PARABIAGO, arb. Grandi (Ravenna)
*inversione di campo
RUGBY ROVATO - BIELLA RUGBY CLUB, arb. Righetti (Verona)
RUGBY LECCO - C.U.S. GENOVA RUGBY, arb. Rinaldi (Modena)
VII° RUGBY TORINO - RUGBY UNION 96, arb. Bruschetta (Catania)
SERIE B – GIRONE 2 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
FIRENZE RUGBY CLUB - C.U.S. PERUGIA RUGBY, arb.Trentin (Lecco)
PESARO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO, arb. Charion (Perugia)
PIACENZA RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO, arb. Galante (Varese)
UNIONE RUGBY PRATO SESTO - RUGBY VITERBO, arb. Gargiulo (Torre del Greco, NA)
RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - LIVORNO RUGBY, arb. Pivato (Firenze)
*RUGBY NOCETO - RENO RUGBY BOLOGNA, arb. Onori (Colleferro, RM)
*anticipata a sabato 6 aprile, ore 17.30
SERIE B – GIRONE 3 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - VALSUGANA RUGBY PADOVA, arb.Savio (Torino)
LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - TXT CUS FERRARA RUGBY, arb. Versaci (Rovigo)
RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - DOPLA RUGBY CASALE, arb. Armanini (Parma)
RUGBY MIRANO 1957 - RUGGERS TARVISIUM, arb. Rossi (Piacenza)
RUGBY CONEGLIANO - JESOLO RUGBY, arb. Bono (Brescia)
VILLORBA RUGBY - B.B.M. RUGBY BASSANO, arb. Poluzzi (Reggio Emilia)
SERIE B – GIRONE 4 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
C.U.S. ROMA RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE, arb. Liccardi (Roma)
*HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - ARIETI RUGBY RIETI, arb. Marchese (Catania)
*anticipata alle ore 11.00
RUGBY SEGNI - MIWA ENERGIA BENEVENTO, arb. Di Nardo (L’Aquila)
PRIMAVERA RUGBY - GRAN SASSO RUGBY, arb. Salierno (Napoli)
RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - COLLEFERRO RUGBY 1965, arb. Bonacci (Roma)
POL. AMATORI RUGBY MESSINA - PARTENOPE RUGBY, arb. Schilirò (Catania)
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE: BARBARA GUASTINI ARBITRO DEL BARRAGE VALSUGANA-RED&BLU
Articolo Successivo
[RUGBY NOTIZIE] NAZIONALE 7s U19, I CONVOCATI PER L'EUROPEO DI PALMA DI MAIORCA
Redazione