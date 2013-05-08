SERIE B: DESIGNAZIONI ARBITRALI XXII TURNO
di Redazione
08/05/2013
Roma – Il CNAr, la Commissione Nazionale Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima ed ultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B, in programma domenica prossima, 12 maggio 2013 SERIE B – GIRONE 1 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 RUGBY ROVATO - RUGBY GRANDE MILANO, arb. Toselli (Bologna) BIELLA RUGBY CLUB - ASTI RUGBY 1981, arb. Ciaramella (Milano) RUGBY SONDRIO - RUGBY UNION 96, arb. Bruschetta (Catania) RUGBY MILANO - C.U.S. GENOVA RUGBY, arb. Paroni (Brescia) RUGBY PARABIAGO - VII° RUGBY TORINO, arb. Versaci (Lodi) RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY LECCO, arb. Imbriaco (Bologna) SERIE B – GIRONE 2 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 *UNIONE RUGBY PRATO SESTO - FIRENZE RUGBY CLUB, arb. Meconi (Roma) *anticipata a sabato 11 maggio, ore 17.00 RUGBY VITERBO - PESARO RUGBY, arb. Lasagni (Arezzo) UNION RUGBY TIRRENO - RENO RUGBY BOLOGNA, arb. Masini (Roma) VASARI RUGBY AREZZO - LIVORNO RUGBY, arb. Salvi (L'Aquila) **RUGBY NOCETO - PIACENZA RUGBY, arb. Galante (Varese) **inversione campo, anticipata a sabato 11 maggio, ore 17.00 C.U.S. PERUGIA RUGBY - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA, arb. Giannattasio (Salerno) SERIE B – GIRONE 3 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 RUGBY MIRANO 1957 - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76, arb. Rinaldi (Modena) RUGGERS TARVISIUM - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE, arb. Marrama (Padova) DOPLA RUGBY CASALE - B.B.M. RUGBY BASSANO, arb. Pivato (Firenze) TXT CUS FERRARA RUGBY - JESOLO RUGBY, arb. Tarlini (Firenze) RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - VILLORBA RUGBY, arb. Dabusti (Milano) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY CONEGLIANO, arb. Meneghini (Venezia) SERIE B – GIRONE 4 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - GRAN SASSO RUGBY, arb. Gargiulo (Napoli) ARIETI RUGBY RIETI - PRIMAVERA RUGBY, arb. Liccardi (Roma) POL. AMATORI RUGBY MESSINA - RUGBY SEGNI, arb. Marchese (Catania) RUGBY CITTA' DI FRASCATI - HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA, arb. Salierno (Napoli) PARTENOPE RUGBY - MIWA ENERGIA BENEVENTO, arb. Belvedere (Roma) COLLEFERRO RUGBY 1965 - C.U.S. ROMA RUGBY, arb. Cerino (Napoli)
