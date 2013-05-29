SERIE B, DOMENICA I NOMI DELLE QUATTRO PROMOSSE
di Redazione
29/05/2013
SERIE B, DOMENICA I NOMI DELLE QUATTRO PROMOSSE
PLAY-OFF DI RITORNO, UFFICIALIZZATE LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Roma – Ultimo appuntamento stagionale per il Campionato Italiano di Serie B con le gare di ritorno dei play-off promozione in calendario domenica 2
giugno alle 15.30.
Ottanta minuti per dare un nome alle quattro formazioni che prenderanno parte alla Serie A 2013/2014 dopo che il turno d’andata ha visto il successo
delle quattro formazioni di casa.
Queste le designazioni del Comitato Nazionale Arbitri della FIR per le partite di ritorno:
Serie B – playoff – ritorno – 02.06.13 – ore 15.30
Cus Perugia v Banco di San Giorgio Cus Genova arb. Liperini (Livorno)
and. 21-7 (4-0)
Biella RC v UR Prato Sesto arb. Bertelli (Ferrara)
and. 37-11 (5-0)
Gran Sasso v Ruggers Tarvisium arb. Sironi (Colleferro)
and. 22-5 (4-0)
Valsugana RC v Miwa Energia Benevento arb. Pennè (Milano)
and. 22-12 (4-0)
Nota: in caso di parità in classifica al termine degli incontri di ritorno, risulterà vincitrice e promossa in Serie A la squadra che, al termine
dei due incontri:
1) abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti;
2) abbia segnato il maggior numero di mete;
3) abbia segnato il maggior numero di mete trasformate;
4) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l’effettuazione di serie di calci piazzati
Redazione