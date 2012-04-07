SERIE B, GIRONE 1. IL RUGBY ASTI FA SUO IL RECUPERO
di Redazione
07/04/2012
07.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 07 aprile 2012 SERIE B, GIRONE 1. IL RUGBY ASTI FA SUO IL RECUPERO Si è giocato il recupero della sesta giornata di ritorno del Girone 1, originariamente in programma domenica 25 marzo 2012 ed interrotta per l'infortunio occorso al direttore di gara Stevanato. L'Asti centra la quinta vittoria stagionale e stacca di un punto il Sondrio in penultima posizione in classifica. SERIE B – GIRONE 1 –RECUPERO DELLA 17^ GIORNATA Rugby Asti – Rugby Lecco 33 – 19 (5-0) Classifica: Cus Genova punti 72; Cus Torino punti 56; Biella punti 53; Rovato e Lecco punti 39; Parabiago punti 36; Settimo Rugby Torino punti 32; Alessandria punti 27; Asti punti 24; Sondrio punti 23; Lumezzane punti 17. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all'attività obbligatoria campionato Under 14.
Redazione