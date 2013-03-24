SERIE B. I RISULTATI DELLA SEDICESIMA GIORNATA
24/03/2013
Si è giocata la sedicesima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XVI TURNO – 24.03.2013 C.U.S. GENOVA RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO 23 – 10 (5-0) RUGBY UNION 96 MILANO - ASTI RUGBY 05 – 08 (1-4) RUGBY SONDRIO – BIELLA RUGBY CLUB 15 – 17 (1-4) ASR MILANO RUGBY – RUGBY ROVATO rinviata per campo allagato RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY PARABIAGO 12 – 29 (0-5) RUGBY LECCO - VII° RUGBY TORINO 08 – 08 (2-2) Classifica: Biella punti 68; Cus Genova punti 60; Grande Milano punti 53; Parabiago punti 52; Rovato punti 42; Asr Milano punti 41; Sondrio punti 35; Rugby VII Torino punti 34; Lecco e Asti punti 24; Union 96 Milano punti 15; Alessandria punti 8. SERIE B – GIRONE 2 – XVI TURNO – 24.03.2013 LIVORNO RUGBY - FIRENZE RUGBY CLUB 15 – 07 (4-0) RENO RUGBY BOLOGNA - PESARO RUGBY 07 – 24 (0-5) RUGBY VITERBO - UNION RUGBY TIRRENO 18 – 13 (4-1) VASARI RUGBY AREZZO – UNIONE RUGBY PRATO SESTO 18 – 23 (1-4) C.U.S. PERUGIA RUGBY - PIACENZA RUGBY 31 – 11 (5-0) RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - RUGBY NOCETO 23 – 22 (4-1) Classifica: Cus Perugia punti 65; Pesaro punti 59; Prato Sesto punti 57; Noceto punti 49; Piacenza punti 43; Livorno punti 41; Unione Tirreno punti 28; Viterbo e Cecina punti 26; Firenze Rugby punti 24; Arezzo punti 20; Reno Bologna punti 13. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. SERIE B – GIRONE 3 – XVI TURNO – 24.03.2013 JESOLO RUGBY - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 13 – 03 (4-0) B.B.M. RUGBY BASSANO - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE 00 – 27 (0-5) RUGGERS TARVISIUM - DOPLA RUGBY CASALE 25 – 11 (4-0) TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGBY MIRANO 05 – 08 (1-4) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 34 – 05 (5-0) RUGBY CONEGLIANO - VILLORBA RUGBY 16 – 16 (2-2) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 67; Tarvisium punti 59; Mirano punti 56; Lyons Venezia Mestre punti 49; Jesolo punti 33; Casale e Cus Ferrara punti 32; Villadose punti 31; Bassano punti 26; Villorba e Conegliano punti 25; Bassa Bresciana punti 21. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – XVI TURNO – 24.03.2013 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY CITTA’ DI FRASCATI 22 – 05 (4-0) ARIETI RUGBY RIETI - POL. AMATORI RUGBY MESSINA 36 – 14 (5-0) RUGBY SEGNI - PRIMAVERA RUGBY 22 – 23 (2-4) GRAN SASSO RUGBY - HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 36 – 16 (5-0) MIWA ENERGIA BENEVENTO – C.U.S. ROMA RUGBY 28 – 23 (4-1) PARTENOPE NAPOLI RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 17 – 13 (4-1) Classifica: Gran Sasso punti 70; BENEVENTO PUNTI 49; Reggio Calabria punti 48; Colleferro punti 42; Cus Roma punti 40; Rieti punti 39; Partenope Napoli punti 34; Città di Frascati punti 30; Civitavecchia punti 28; Amatori Messina, Segni e Primavera punti 23. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
