SERIE B, IL CALENDARIO 2013/2014
di Redazione
20/08/2013
calendarioserieb20132014.pdf
SERIE B, IL CALENDARIO 2013/2014
Roma – La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano di Serie B 2013/2014, al via il prossimo 6
ottobre.
Quarantotto, divise in quattro gironi da dodici squadre ciascuno, le formazioni ai nastri di partenza della stagione. La formula prevede partite di
andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone, con le prime due classificate che si qualificheranno ai play-off in programma il 18 e 25 maggio
secondo il seguente schema:
2° Classificata Girone 1 v 1° classificata Girone 4
2° Classificata Girone 2 v 1° classificata Girone 3
2° Classificata Girone 3 v 1° classificata Girone 2
2° Classificata Girone 4 v 1° classificata Girone 1
Le quattro formazioni vincitrici del doppio confronto saranno promosse nella Serie A 2014/2015.
Nove invece le retrocessioni nella Serie C 2014/2015. Retrocederanno infatti direttamente le squadre classificate al’undicesimo e dodicesimo posto
di ciascun girone, mentre le formazioni classificate al decimo posto di ogni raggruppamento daranno vita ad un turno di play-out che si disputerà il
18 e 25 maggio, secondo sorteggio da effettuarsi al termine della stagione regolare.
La perdente dello Spareggio A e la perdente dello Spareggio B si sfideranno in un ultimo decisivo doppio confronto di andata (1 giugno) e ritorno (8
giugno) al termine del quale la formazione perdente risulterà a sua volta retrocessa in Serie C.
Il calendario completo della Serie B 2013/2014 è allegato al seguente comunicato ed è inoltre scaricabile, nell’apposita sezione, sul sito
internet ufficiale www.federugby.it
Redazione