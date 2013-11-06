RUGBY NOTIZIE] SERIE B. LE DESIGNAZIONI DELLA SESTA GIORNATA
di Redazione
06/11/2013
Roma, 06 Novembre 2013
SERIE B. LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SESTA GIORNATA
Roma– Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il sesto turno del Campionato Nazionale di Serie
B in programma domenica 10 novembre 2013
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA VI – 10.11.13 – ore 14.30
ASD RUGBY LECCO – BEF-eD VII° RUGBY TORINO, Arbitro Taggi (Colleferro)
RUGBY PARABIAGO - RUGBY SONDRIO SERTORI, Arbitro Piran (Padova) - ore 15.30
COENERGIA CAIMANI RUGBY - BIELLA RUGBY CLUB, Arbitro Rinaldi (Modena)
RUGBY MILANO - MARCO POLO C.U.S. BRESCIA, Arbitro Poluzzi (Reggio Emilia)
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO, Arbitro Bruschetta (Catania)
RUGBY ROVATO – PATARO’ RUGBY LUMEZZANE, Arbitro Savio (Torino)
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA VI - 10.11.13 – ore 14.30
UNION RUGBY TIRRENO – DONELLI VINI MODENA, Arbitro Guastini (Prato)
PIACENZA RUGBY CSD - R.C. EMERGENTI CECINA, Arbitro Meneghini (Venezia)
GUIDI IMPIANTI PESARO - RUGBY PARMA F.C.1931, arbitro Tarlini (Firenze)
LIVORNO RUGBY - UMBRIA ENERGY TERNI R, arbitro Acciari (Perugia)
RUGBY NOCETO FC - ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970, arbitro Palladino (Torino)
AMAT. PARMA RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO, arbitro Versaci (Lodi)
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA VI – 10.11.13 – ore 14.30
RUGBY SILEA - C.U.S. PADOVA, arbitro Sironi (Colleferro)
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE – RUGGERS TARVISIUM, arbitro Stevenato (Verona)
DOPLA RUGBY CASALE - TXT CUS FERRARA RUGBY, arbitro Barp (Belluno)
LYONS R.VENEZIAMESTRE - BBM RUGBY BASSANO, arbitro Dabusti (Milano)
RUGBY MIRANO 1957 - RUGBY PAESE, arbitro Zimei (Roma)
Riposa: VILLORBA RUGBY
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA VI – 10.11.13 – ore 14.30
R. CITTA' DI FRASCATI – AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY, arbitro Giannattasio (Salerno)
A.P. PARTENOPE RUGBY - ARIETI RUGBY RIETI, arbitro Onori (Artena Rm)
C.U.S.ROMA RUGBY - UNION RUGBY VITERBO, arbitro Marchese (Catania)
RAGUSA R. CLUB S. PADUA - R.REGGIO CALABRIA, arbitro Schilirò (Catania)
SVICAT RUGBY LECCE - PRIMAVERA RUGBY, arbitro Ciaramella (Milano) - ore 12.00
COLLEFERRO R.1965 - AMATORI R. MESSINA, arbitro Gargiulo (Napoli)
