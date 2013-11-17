RUGBY NOTIZIE] SERIE B. LE DESIGNAZIONI DELLA SETTIMA GIORNATA
di Redazione
17/11/2013
Roma, 17 Novembre 2013
SERIE A FEMMINILE.
RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SESTA GIORNATA
si è giocata la sesta giornata del Campionato Nazionale di Serie A femminile. Questi i risultati.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA VI -17.11.13 – ore 14.30
RUGBY MONZA 1949 – CUS TORINO RUGBY ASD, 95 – 00 (5-0)
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA - VALSUGANA R. PADOVA, 36 – 03 (5-0)
DOPLA RUGBY CASALE ASD - RUGBY GERUNDI, sospesa al 5 del secondo tempo sul risultato di 39-00 in favore del Casale per il venir meno il numero minimo
delle giocatrici in campo della la società Gerundi
RIPOSA: BENETTON GROUP RUGBY TREVISO
Classifica:
Rugby Riviera del Brenta punti 21; Asd Rugby Monza punti 19; Valsugana Rugby Padova punti 18; Benetton Treviso e punti 16, Dopla Rugby Casale e Cus
Torino Rugby punti 1; Asd Rugby Gerundi 0.
^ Rugby Riviera del Brenta 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^ Cus Torino Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata alla società Cus Torino Rugby, di nuova costituzione, autorizzata con
delibera Presidenziale del 8 ottobre 2013 a subentrare nell’attività sportiva della società Rugby Junior Torino Asd. Sanzione irrogata a seguito
di rinuncia del Cus Torino alla gara contro il Valsugana Rugby del 6 ottobre 2013.
Prossimo Turno domenica 1 Dicembre 2013.
Valsugana Rugby Padova – Rugby Monza 1949; Benetton Rugby Treviso – Rugby Riviera del Brenta; Cus Torino Rugby – Rugby casale. Riposa: Asd Rugby
Gerundi.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA VI - 17.11.13 – ore 14.30
TXT CUS FERRARA RUGBY – RUGBY COLORNO F.C., 12 – 36 (0-5)
UMBRIA RUGBY RAGAZZE - OLD RUGBY L'AQUILA, 13 – 17 (1-4)
RUGBY RED BLU - FELSINA U.R. SAN DONATO, 37 – 03 (5-0)
NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO - MUSTANG R. PESARO, annullata per rinuncia della società Mustang Rugby Pesaro.
Classifica:
Rugby Colorno punti 30; Rugby Red Blu Asd punti 21; Old L’Aquila Rugby punti 14; Rugby Benevento punti 13; Felsina Unione Rugby San Donato punti 11;
Umbria Rugby Ragazze punti 9; Mustang Rugby Pesaro punti 0, Txt Cus Ferrara punti -3.
§§§ Il Rugby Colorno con provvedimento del 30 ottobre 2013 del Giudice Sportivo, ottiene la conferma del risultato conseguito sul campo contro il
Benevento (68-00) e la revoca del provvedimento di partita persa e 4 punti di penalizzazione, con adeguamento della classifica.
^ Rugby Red Blu Asd. 4 (quattro) punti di penalizzazione. Sanzione comminata a seguito della Delibera Federale del 13 settembre 2013 n. 89/2013,
recepita dal Giudice sportivo con il comunicato Femm1/Gs, per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16 della società
Red&Blu Rugby Asd.
^^ Txt Cus Ferrara Rugby 4 ( quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria categoria Under 16.
^^^ Asd Mustang Rugby Pesaro 8 (otto) punti di penalizzazione. Sanzione composta da punti 4 (quattro) di penalizzazione per la mancata partecipazione
all’attività obbligatoria categoria Under 16 e punti 4 ( quattro) di penalizzazione per aver nella gara contro Rugby Red Blu Asd fatto mancare, nel
corso del primo tempo, il numero minimo dei giocatori previsto dal regolamento di Gioco. Partita omologata con il risultato di 20-0 in favore della
società Rugby Red Blu Asd e la penalizzazione di 4 punti per la società Pesaro.
Prossimo Turno domenica 1 Dicembre 2013.
Mustan Rugby Pesaro – Cus Ferrara Rugby; Rugby Colorno – Umbria Rugby Ragazze; Old L’Aquila Rugby – Rugby Red Blu Asd; Felsina Unione Rugby
san Dnato – Us Rugby Benevento.
