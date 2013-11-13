RUGBY NOTIZIE] SERIE B. LE DESIGNAZIONI DELLA SETTIMA GIORNATA
13/11/2013
Roma, 13 Novembre 2013
SERIE B.
LE DESIGNAZIONI DELLA SETTIMA GIORNATA
Roma– Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per il settimo turno del Campionato Nazionale di
Serie B in programma domeica 17 novembre 2013.
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA VII – 17.11.13 – ore 14.30
BIELLA RUGBY CLUB - ASD RUGBY LECCO, arbitro Ciaramella di Milano
RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY PARABIAGO, arbitro Salierno di Napoli.
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - COENERGIA CAIMANI RUGBY, arbitro Dabusti di Milano.
RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY ROVATO, arbitro Poluzzi di Reggio Emilia.
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - ASTI RUGBY 1981, arbitro Bonatti di Piacenza.
BEF-eD VII° RUGBY TORINO - RUGBY MILANO, arbitro Zimei di Roma.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA VII - 17.11.13 – ore 14.30
DONELLI VINI MODENA - GUIDI IMPIANTI PESARO, arbitro Meneghini di Venezia
R.C. EMERGENTI CECINA - RUGBY NOCETO FC, arbitro Imbriaco di Bologna.
RUGBY PARMA F.C.1931 - LIVORNO RUGBY, arbitro Strullato di Padova.
VASARI RUGBY AREZZO - PIACENZA RUGBY CSD, arbitro Angelucci di Livorno.
ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970 - AMAT. PARMA RUGBY, arbitro Lasagni di Arezzo.
UMBRIA ENERGY TERNI R - UNION RUGBY TIRRENO, arbitro Corvino di Roma.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA VII – 17.11.13 – ore 14.30
C.U.S. PADOVA - DOPLA RUGBY CASALE, arbitro Bono di Brescia.
RUGGERS TARVISIUM - RUGBY MIRANO 1957, Boaretto di Rovigo. -
TXT CUS FERRARA RUGBY - LYONS R.VENEZIAMESTRE, arbitro Bolzonella di Cuneo.
BBM RUGBY BASSANO - RUGBY SILEA, arbitro Guerzoni di Prato.
RUGBY PAESE - VILLORBA RUGBY, arbitro Pivato di Firenze.
Riposa: FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA VII – 17.11.13 – ore 14.30
AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - C.U.S.ROMA RUGBY, arbitro Dellino di Bari.
ARIETI RUGBY RIETI - SVICAT RUGBY LECCE, arbitro Ruta di Perugia.
UNION RUGBY VITERBO - RAGUSA R. CLUB S. PADUA, arbitro Paoletti di Frascati.
AMATORI R. MESSINA - A.P. PARTENOPE RUGBY, arbitro Belvedere di Roma.
PRIMAVERA RUGBY - COLLEFERRO R.1965, arbitro Nobile di Roma.
R.REGGIO CALABRIA - R. CITTA' DI FRASCATI, arbitro Marchese di Catania.
Redazione