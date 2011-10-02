(RUGBY NOTIZIE) SERIE B PRIMA GIORNATA
di Redazione
02/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 02.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 02 ottobre2011 SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA. sI Ã¨ giocata la prima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY ROVATO - RUGBY PARABIAGO 45 â 26 (5-1) RUGBY ALESSANDRIA - ASD R. LECCO 10 â 43 (0-5) BEFeD VII RUGBY TORINO - SONDRIO SOC COOP. DIL. 15 â 13 (4-1) BIELLA RUGBY - ASTI RUGBY 55 â 00 (5-0) CUS GENOVA RUGBY - RUGBY LUMEZZANE 33 â 10 (5-0) *AMAT.R. MILANO 2008 - CESIN CUS TORINO R. *annullata per rinuncia a disputare la gara da parte dellâAmatori Milano Classifica: Rovato, Lecco, Biella, Cus Genova punti 5; Rugby Torino punti 4; Parabiago, Sondrio punti 1; Alessandria, Asti, e Cus Torino punti 0; Lumezzane -4; Amatori Milano punti -12. ^La classifica non tiene conto della gara Amatori Milano â Cus Torino che verrÃ omologata dal Giudice Sportivo in settimana. ^Amatori Milano 12 (dodici) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per i campionati Under 20, Under 16 e Under 14. ^^^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione epr la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. Â SERIE B â GIRONE 2 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - IMOLA RUGBY 20 â 17 (4-1) PIERANTONI RUGBY PESARO - RUGBY NOCETO 07 â 45 (0-5) CUS PERUGIA RUGBY - U. RUGBY PRATO SESTO 35 â 00 (5-0) RUGBY COLORNO - VASARI RUGBY AREZZO 69 â 00 (5-0) UNION RUGBY TIRRENO - PIACENZA RUGBY 37 â 07 (5-0) UNIONE R. BOLOGNESE - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 23 â 15 (4-0) Classifica: Noceto, Perugia Rugby, Colorno, Union Tirreno punti 5; Amatori parma e Unione Bolognese punti 4; Imola punti 1; Pesaro, Prato Sesto, Arezzo, Piacenza e Civitavecchia punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 CUS FERRARA RUGBY - ASD VILLORBA RUGBY 08 â 17 (0-4) VALSUGANA R. PADOVA - RUGGERS TARVISIUM 27 â 31 (1-5) R. VILLADOSE 1976 - RUGBY MIRANO 24 â 22 (4-1) RUGBY CASALE - CUS PADOVA 25 â 13 (4-0) JESOLO RUGBY - RUGBY MANTOVA 29 â 18 (4-0) RUGBY BELLUNO - RUGBY VICENZA 15 â 41 (0-5) Classifica: Rugger Tarvisium e Vicenza punti 5; Villorba, Casale e Jesolo punti 4; Valsugana, Mirano punti 1; Cus Ferrara, Cus Padova, Mantova e Belluno punti 0; Villadose punti -4. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â I TURNO 2.10.2011 â ORE 15.30 COLLEFERRO R.1965 - ARIETI R. RIETI 38 â 27 (5-0) POL.AMAT.R. MESSINA - FRASCATI MINI R. 18 â 17 (4-1) PARTENOPE RUGBY - PRIMAVERA RUGBY 07 â 10 (1-4) GRAN SASSO RUGBY - PALERMO R. CLUB 25 â 17 (5-0) CUS ROMA RUGBY - RUGBY FC SEGNI 25 â 23 (4-1) NERONIANA RUGBY ANZIO - S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 17 â 19 (1-4) Classifica: Colleferro, Gran Sasso punti 5; Amatori Messina, Primavera, Cus Roma e Reggio Calabria punti 4; Frascati Mini Rugby, Partenope Napoli punti 1;Rieti, Palermo punti 0; Anzio -3; Segni -7. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
