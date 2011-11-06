Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, QUINTO TURNO

06/11/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 06.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 06 NOVEMBRE 2011 SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA QUINTA GIORNATA  Si Ã¨ giocata la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â V TURNO - 6.11.2011 RUGBY ROVATO - RUGBY LECCO  09 - 09 RUGBY PARABIAGO - RUGBY SONDRIO SERTORI 23 â 05  (4-0) RUGBY ALESSANDRIA - BEFeD VII RUGBY TORINO  18 â 23  (1-4) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LUMEZZANE  17 â 08  (4-0) CESIN CUS TORINO - ASTI RUGBY   19 â 03  (4-0) Riposa: BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA  Classifica: Cus Genova e Rovato punti 19; Biella punti 17;  Rugby Torino punti 16; Parabiago punti 15; Cus Torino punti 10;  Lecco punti 9; Sondrio punti 6; Alessandria punti 5; Asti punti 0, Lumezzane punti -3.   ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â V TURNO - 6.11.2011 AMAT. PARMA RUGBY - RUGBY NOCETO 21 â 12  (4-0) AUTOSICA IMOLA RUGBY - U. R. PRATO SESTO  13 â 23  (0-4) PIERANTONI RUGBY PESARO - LIOMATIC CUS PERUGIA  12 â 21  (0-4) PIACENZA RUGBY 1947 - RUGBY COLORNO  08 â 22 (0-5) UNION RUGBY TIRRENO - UNIONE R. BOLOGNESE  23 â 24  (2-4) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - VASARI RUGBY AREZZO  10 â 07  (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 23; Colorno punti 21; Unione Bolognese e Cus Perugina punti 19; Noceto e  Tirreno punti 17; Imola punti 11;  Piacenza e Arezzo punti 7; Sesto Prato punti 5; Civitavecchia punti 4; Pesaro punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â V TURNO - 6.11.2011 TXT CUS FERRARA - RUGBY RUGGERS TARVISIUM 00 â 29  (0-5) VILLORBA RUGBY - RUGBY MIRANO   10 â 00  (4-0) VALSUGANA R. PADOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE  08 â 16  (0-4) DOPLA RUGBY CASALE - DAK RUGBY MANTOVA  17 â 15  (4-1) JESOLO RUGBY - RUGBY BELLUNO  26 â 27  (1-5) RANGERS RUGBY VICENZA - CUS PADOVA  00 â 32  (0-5)  Classifica: Rugger Tarvisium punti 21; Cus Padova punti 19; Villorba e Casale punti 16; Rugby Vicenza punti 15;  Valsugana punti 11; Mirano punti 10;  Villadose e Belluno punti 9;  Jesolo punti 5; Mantova punti 2; Cus Ferrara punti 0. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â V TURNO - 6.11.2011 COLLEFERRO R.1965 - FRASCATI MINI R.   17 â 03  (4-0) ARIETI R. RIETI - PRIMAVERA RUGBY  32 â 03  (5-0) AMAT. R. MESSINA - PARTENOPE RUGBY  26 â 32  (1-5) GRAN SASSO RUGBY - POINT BET RUGBY FC SEGNI  28 â 00  85-0) CUS ROMA - NERONIANA ANZIO  18 â 17  (4-1) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - PALERMO R. CLUB   00 â 24  (0-4) Classifica: Gran Sasso punti 22; Palermo punti 16; Rieti punti 15; Cus Roma punti 13; Partenope Napoli punti 12; Reggio Calabria e Colleferro punti 11;  Mini Rugby Frascati e Amatori Messina punti 9;  Primavera punti 8;  Anzio punti 7; Segni punti 0. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14.   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
