(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, QUINTO TURNO
di Redazione
06/11/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 06.11.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 06 NOVEMBRE 2011 SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA QUINTA GIORNATA Si Ã¨ giocata la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â V TURNO - 6.11.2011 RUGBY ROVATO - RUGBY LECCO 09 - 09 RUGBY PARABIAGO - RUGBY SONDRIO SERTORI 23 â 05 (4-0) RUGBY ALESSANDRIA - BEFeD VII RUGBY TORINO 18 â 23 (1-4) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LUMEZZANE 17 â 08 (4-0) CESIN CUS TORINO - ASTI RUGBY 19 â 03 (4-0) Riposa: BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA Classifica: Cus Genova e Rovato punti 19; Biella punti 17; Rugby Torino punti 16; Parabiago punti 15; Cus Torino punti 10; Lecco punti 9; Sondrio punti 6; Alessandria punti 5; Asti punti 0, Lumezzane punti -3. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â V TURNO - 6.11.2011 AMAT. PARMA RUGBY - RUGBY NOCETO 21 â 12 (4-0) AUTOSICA IMOLA RUGBY - U. R. PRATO SESTO 13 â 23 (0-4) PIERANTONI RUGBY PESARO - LIOMATIC CUS PERUGIA 12 â 21 (0-4) PIACENZA RUGBY 1947 - RUGBY COLORNO 08 â 22 (0-5) UNION RUGBY TIRRENO - UNIONE R. BOLOGNESE 23 â 24 (2-4) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - VASARI RUGBY AREZZO 10 â 07 (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 23; Colorno punti 21; Unione Bolognese e Cus Perugina punti 19; Noceto e Tirreno punti 17; Imola punti 11; Piacenza e Arezzo punti 7; Sesto Prato punti 5; Civitavecchia punti 4; Pesaro punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â V TURNO - 6.11.2011 TXT CUS FERRARA - RUGBY RUGGERS TARVISIUM 00 â 29 (0-5) VILLORBA RUGBY - RUGBY MIRANO 10 â 00 (4-0) VALSUGANA R. PADOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 08 â 16 (0-4) DOPLA RUGBY CASALE - DAK RUGBY MANTOVA 17 â 15 (4-1) JESOLO RUGBY - RUGBY BELLUNO 26 â 27 (1-5) RANGERS RUGBY VICENZA - CUS PADOVA 00 â 32 (0-5) Classifica: Rugger Tarvisium punti 21; Cus Padova punti 19; Villorba e Casale punti 16; Rugby Vicenza punti 15; Valsugana punti 11; Mirano punti 10; Villadose e Belluno punti 9; Jesolo punti 5; Mantova punti 2; Cus Ferrara punti 0. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â V TURNO - 6.11.2011 COLLEFERRO R.1965 - FRASCATI MINI R. 17 â 03 (4-0) ARIETI R. RIETI - PRIMAVERA RUGBY 32 â 03 (5-0) AMAT. R. MESSINA - PARTENOPE RUGBY 26 â 32 (1-5) GRAN SASSO RUGBY - POINT BET RUGBY FC SEGNI 28 â 00 85-0) CUS ROMA - NERONIANA ANZIO 18 â 17 (4-1) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - PALERMO R. CLUB 00 â 24 (0-4) Classifica: Gran Sasso punti 22; Palermo punti 16; Rieti punti 15; Cus Roma punti 13; Partenope Napoli punti 12; Reggio Calabria e Colleferro punti 11; Mini Rugby Frascati e Amatori Messina punti 9; Primavera punti 8; Anzio punti 7; Segni punti 0. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione