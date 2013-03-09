Loading...

SERIE B. RECUPERI

09/03/2013

Si sono giocato i recuperi del Girone 1 e 2 del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – recuperi ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO 05 – 23 (0-4) RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB domenica 10 marzo Classifica: Biella punti 59; Cus Genova punti 55; Grande Milano punti 53; Parabiago punti 47; Asr Milano punti 41; Rovato punti 37; Sondrio punti 34; Rugby VII Torino punti 32; Lecco punti 22; Asti punti 20; Union 96 Milano punti 14; Alessandria punti 8. SERIE B – GIRONE 2 – recupero RUGBY NOCETO - PESARO RUGBY 09 – 06 (4-1) Classifica: Cus Perugia punti 56; Pesaro punti 54; Prato Sesto punti 53; Noceto punti 47; Piacenza punti 43; Livorno punti 37; Unione Tirreno punti 27; Firenze Rugby punti 24; Cecina e Viterbo punti 22; Arezzo punti 19; Reno Bologna punti 13. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )  
