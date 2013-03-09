(RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RECUPERI
di Redazione
09/03/2013
09.03.2013
Scritto da Ufficio Stampa FIR
Roma, 9 Marzo 2013
SERIE B. RECUPERI.
Si sono giocato i recuperi del Girone 1 e 2 del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE 1 – recuperi
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO 05 – 23 (0-4)
RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB domenica 10 marzo
Classifica:
Biella punti 59; Cus Genova punti 55; Grande Milano punti 53; Parabiago punti 47; Asr Milano punti 41; Rovato punti 37; Sondrio punti 34; Rugby VII
Torino punti 32; Lecco punti 22; Asti punti 20; Union 96 Milano punti 14; Alessandria punti 8.
SERIE B – GIRONE 2 – recupero
RUGBY NOCETO - PESARO RUGBY 09 – 06 (4-1)
Classifica:
Cus Perugia punti 56; Pesaro punti 54; Prato Sesto punti 53; Noceto punti 47; Piacenza punti 43; Livorno punti 37; Unione Tirreno punti 27; Firenze
Rugby punti 24; Cecina e Viterbo punti 22; Arezzo punti 19; Reno Bologna punti 13.
^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese.
Redazione