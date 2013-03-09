Loading...

(RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RECUPERI

Redazione Avatar

di Redazione

09/03/2013

09.03.2013
Scritto da Ufficio Stampa FIR

Roma, 9 Marzo 2013
SERIE B. RECUPERI.
Si sono giocato i recuperi del Girone 1 e 2 del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE 1 – recuperi
ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO 05 – 23 (0-4)
RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB domenica 10 marzo
Classifica:
Biella punti 59; Cus Genova punti 55; Grande Milano punti 53; Parabiago punti 47; Asr Milano punti 41; Rovato punti 37; Sondrio punti 34; Rugby VII
Torino punti 32; Lecco punti 22; Asti punti 20; Union 96 Milano punti 14; Alessandria punti 8.
SERIE B – GIRONE 2 – recupero
RUGBY NOCETO - PESARO RUGBY 09 – 06 (4-1)
Classifica:
Cus Perugia punti 56; Pesaro punti 54; Prato Sesto punti 53; Noceto punti 47; Piacenza punti 43; Livorno punti 37; Unione Tirreno punti 27; Firenze
Rugby punti 24; Cecina e Viterbo punti 22; Arezzo punti 19; Reno Bologna punti 13.
^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese.

Marco CORDELLI
Tel: +3906.45213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )




Redazione

Redazione

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019