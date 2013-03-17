SERIE B. RECUPERI
17/03/2013
SERIE B – GIRONE 1 – (RECUPERO 13 GIORNATA) RUGBY ROVATO - VII° RUGBY TORINO 29 – 19 (5-0) Classifica: Biella punti 64; Cus Genova punti 55; Grande Milano punti 53; Parabiago punti 47; Rovato punti 42; Asr Milano punti 41; Sondrio punti 34; Rugby VII Torino punti 32; Lecco punti 22; Asti punti 20; Union 96 Milano punti 14; Alessandria punti 8. SERIE B – GIRONE 2 – RECUPERO 12 GIORNATA RUGBY NOCETO - C.U.S. PERUGIA RUGBY 09 – 14 (1-4) Classifica: Cus Perugia punti 60; Pesaro punti 54; Prato Sesto punti 53; Noceto punti 47; Piacenza punti 43; Livorno punti 37; Unione Tirreno punti 27; Firenze Rugby punti 24; Cecina e Viterbo punti 22; Arezzo punti 19; Reno Bologna punti 13. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Redazione