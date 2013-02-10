[RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RECUPERI
di Redazione
10/02/2013
10.02.2013
Scritto da Ufficio Stampa FIR
SERIE B. RECUPERI.
Si sono giocati alcuni recuperi del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE 1 – (Recuperi del 16 dicembre 2012)
RUGBY UNION 96 - C.U.S GENOVA RUGBY 18 – 25 (1-5)
RUGBY ROVATO - RUGBY PARABIAGO 10 – 19 (0-4)
RUGBY GRANDE MILANO - BIELLA RUGBY CLUB 12 – 15 (1-4)
RUGBY LECCO - ASD RUGBY MILANO 13 – 24 (0-4)
Classifica:
Biella punti 55; Cus Genova punti 42; Grande Milano punti 40; Parabiago punti 39; Asr Milano punti 36; Rovato punti 33; Rugby VII Torino punti 28;
Sondrio punti 26; Lecco punti 21; Asti punti 15; Union 96 Milano punti 12; Alessandria punti 7.
SERIE B – GIRONE 2 – (recuperi del 16 dicembre 2012 e 20 gennaio 2013)
UNIONE RUGBY PRATO SESTO - PIACENZA RUGBY 21 – 16 (4-1)1
RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - C.U.S. PERUGIA RUGBY 07 – 39 (0-5)
RENO RUGBY BOLOGNA - RUGBY VITERBO 08 – 20 (0-4)
Classifica:
Pesaro punti 48; Cus Perugia punti 47; Prato Sesto punti 43; Noceto punti 39; Livorno punti 37; Piacenza punti 34; Unione Tirreno punti 25; Firenze
Rugby punti 23; Viterbo punti 21; Emergenti Cecina punti 18; Reno Bologna e Arezzo punti 11.
^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese.
SERIE B – GIRONE 3 – (recuperi del 9 dicembre 2012 e 20 gennaio 2013)
RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE 05 – 39 (0-5)
VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY BASSANO 82 – 19 (5-0)
JESOLO RUGBY - RUGBY CASALE 17 – 15 (4-1)
Classifica:
Valsugana Rugby Padova punti 57; Mirano e Tarvisium punti 46; Lyons Venezia Mestre punti 41; Casale punti 31; Cus Ferrara punti 26; Villadose punti
22; Jesolo, Conegliano e Bassano punti 21; Bassa Bresciana punti 20; Villorba punti 19.
^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20.
SERIE B – GIRONE 4 – (recupero del 20 gennaio 2013)
GRAN SASSO RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 33 – 19 (5-0)
Classifica:
Gran Sasso punti 57; Benevento punti 41; Reggio Calabria punti 39; Colleferro punti 35; Rieti punti 30; Cus Roma punti 29; Partenope Napoli punti 28;
Città di Frascati punti 24; Amatori Messina punti 22; Primavera e Segni punti 19; Civitavecchia punti 17.
^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14.
^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20.
Redazione