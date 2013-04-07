SERIE B. RISULTATI 17^ GIORNATA
07/04/2013
Roma, 7 aprile 2013
SERIE B. RISULTATI 17^ GIORNATA
Si è giocata la 17^ giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE 1 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY ALESSANDRIA 52 – 13 (5-0)
ASTI RUGBY 1981 – A.S. RUGBY MILANO 17 – 14 (4-1)
RUGBY SONDRIO – RUGBY PARABIAGO 24 – 27 (1-5)
RUGBY ROVATO - BIELLA RUGBY CLUB 16 – 18 (1-4)
RUGBY LECCO - C.U.S. GENOVA RUGBY 05 – 20 (0-4)
VII° RUGBY TORINO - RUGBY UNION 96 MILANO 21 – 08 (4-0)
Classifica:
Biella punti 72; Cus Genova punti 64; Grande Milano punti 58; Parabiago punti 57; Rovato punti 43; Asr Milano punti 42; Rugby VII Torino punti 38;
Sondrio punti 36; Asti punti 28; Lecco punti 24; Union 96 Milano punti 15; Alessandria punti 8.
SERIE B – GIRONE 2 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
FIRENZE RUGBY CLUB - C.U.S. PERUGIA RUGBY 11 – 27 (0-5)
PESARO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO 22 – 13 (5-0)
PIACENZA RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO 32 – 11 (5-0)
UNIONE RUGBY PRATO SESTO - RUGBY VITERBO 69 – 10 (5-0)
RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - LIVORNO RUGBY 27 – 13 (4-0)
RUGBY NOCETO - RENO RUGBY BOLOGNA 40 – 14 (5-0)
Classifica:
Cus Perugia punti 70; Pesaro punti 64; Prato Sesto punti 62; Noceto punti 54; Piacenza punti 48; Livorno punti 41; Cecina punti 30; Unione Tirreno
punti 28; Viterbo punti 26; Firenze Rugby punti 24; Arezzo punti 20; Reno Bologna punti 13.
^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese.
SERIE B – GIRONE 3 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - VALSUGANA RUGBY PADOVA 19 – 29 (0-5)
LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - TXT CUS FERRARA RUGBY 24 – 13 (4-0)
RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - DOPLA RUGBY CASALE 25 – 20 (5-1)
RUGBY MIRANO 1957 - RUGGERS TARVISIUM 12 – 16 (1-4)
RUGBY CONEGLIANO - JESOLO RUGBY 28 – 20 (4-0)
VILLORBA RUGBY - B.B.M. RUGBY BASSANO 22 – 18 (4-1)
Classifica:
Valsugana Rugby Padova punti 72; Tarvisium punti 63; Mirano punti 57; Lyons Venezia Mestre punti 53; Jesolo e Casale punti 33; Cus Ferrara punti 32;
Villadose punti 31; Villorba e Conegliano punti 29; Bassano punti 27; Bassa Bresciana punti 26.
^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20.
SERIE B – GIRONE 4 – XVII TURNO – 07.04.2013 – ore 15.30
C.U.S. ROMA RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 19 – 05 (4-0)
HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - ARIETI RUGBY RIETI 33 – 10 (5-0)
RUGBY SEGNI - MIWA ENERGIA BENEVENTO 18 – 25 (1-5)
PRIMAVERA RUGBY - GRAN SASSO RUGBY 20 – 17 (4-1)
RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - COLLEFERRO RUGBY 05 – 27 (0-5)
POL. AMATORI RUGBY MESSINA - PARTENOPE NAPOLI RUGBY 30 – 22 85-0)
Classifica:
Gran Sasso punti 71; Benevento punti 54; Reggio Calabria punti 53; Colleferro punti 47; Cus Roma punti 44; Rieti punti 39; Partenope Napoli punti 34;
Città di Frascati punti 30; Civitavecchia e Amatori Messina punti 28; ,Primavera punti 27; Segni punti 24.
^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14.
^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20.
