SERIE B. RISULTATI 18^ GIORNATA.
14/04/2013
Si è giocata la 18^ giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XVIII TURNO – 14.04.2013 – ore 15.30 RUGBY SONDRIO - RUGBY GRANDE MILANO 37 – 26 (5-1) C.U.S. GENOVA RUGBY - ASTI RUGBY 33 – 19 (5-0) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY PARABIAGO 28 – 13 (4-0) RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY ROVATO 11 – 41 (0-5) RUGBY MILANO - VII° RUGBY TORINO 20 – 17 (4-1) RUGBY UNION 96 MILANO - RUGBY LECCO 06 – 13 (1-4) Classifica: Biella punti 76; Cus Genova punti 69; Grande Milano punti 59; Parabiago punti 57; Rovato punti 48; Asr Milano punti 45, Sondrio punti 41; Rugby VII Torino punti 39; Asti e Lecco punti 28; Union 96 Milano punti 16; Alessandria punti 8. SERIE B – GIRONE 2 – XVIII TURNO – 14.04.2013 – ore 15.30 UNION RUGBY TIRRENO - FIRENZE RUGBY CLUB 30 – 09 (5-0) LIVORNO RUGBY - PESARO RUGBY 16 – 22 (1-4) RUGBY VITERBO - PIACENZA RUGBY 21 – 15 (4-1) C.U.S. PERUGIA RUGBY - UNIONE RUGBY PRATO SESTO 10 – 16 (1-4) VASARI RUGBY AREZZO - RUGBY NOCETO 18 – 17 (4-1) RENO RUGBY BOLOGNA - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA 33 – 20 (5-0) Classifica: Cus Perugia punti 71; Pesaro punti 68; Prato Sesto punti 66; Noceto punti 55; Piacenza punti 49; Livorno punti 42; Union Tirreno punti 33; Cecina e Viterbo punti 30; Firenze Rugby e Arezzo punti 24; Reno Bologna punti 18. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. SERIE B – GIRONE 3 – XVIII TURNO – 14.04.2013 – ore 15.30 DOPLA RUGBY CASALE - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 29 – 13 (4-0) LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - JESOLO RUGBY 15 – 13 (4-1) RUGGERS TARVISIUM - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 85 – 12 (5-0) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY MIRANO 22 – 07 (4-0) TXT CUS FERRARA RUGBY - VILLORBA RUGBY 07 – 13 (1-4) B.B.M. RUGBY BASSANO - RUGBY CONEGLIANO 21 – 17 (4-1) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 76; Tarvisium punti 68; Mirano e Lyons Venezia Mestre punti 57; Casale punti 37; Jesolo punti 34; Cus Ferrara e Villorba punti 33; Villadose e Bassano punti 31; Conegliano punti 30; Bassa Bresciana punti 26. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – XVIII TURNO – 14.04.2013 – ore 15.30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY SEGNI 17 – 20 (1-4) ARIETI RUGBY RIETI - RUGBY CITTA’ DI FRASCATI 23 – 34 (1-5) MIWA ENERGIA BENEVENTO - PRIMAVERA RUGBY 30 – 12 (5-0) GRAN SASSO RUGBY - C.U.S. ROMA RUGBY 40 – 07 (5-0) PARTENOPE RUGBY - HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 17 – 21 (1-4) COLLEFERRO RUGBY 1965 - POL. AMATORI RUGBY MESSINA 34 – 22 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 76; Benevento punti 59; Reggio Calabria punti 57; Colleferro punti 52; Cus Roma punti 44; Rieti punti 40; Partenope Napoli e Città di Frascati punti 35; Civitavecchia punti 29; Amatori Messina e Segni punti 28; Primavera punti 27. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
