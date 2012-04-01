SERIE B, RISULTATI 18^ GIORNATA
di Redazione
01/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 01.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 01 aprile 2012 SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DELLA 18^ GIORNATA Si è giocata la 18^ giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XVIII TURNO - 01.04.2012 – ore 15.30 RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY ROVATO 30 – 13 (5-0) RUGBY LECCO - RUGBY PARABIAGO 39 – 20 (5-0) BEFeD VII RUGBY TORINO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA 16 – 29 (0-5) RUGBY LUMEZZANE - CESIN CUS TORINO 13 – 20 (1-4) RUGBY SONDRIO SERTORI - ASTI RUGBY 20 – 21 (1-4) Riposa: BIELLA RUGBY CLUB Classifica: Cus Genova punti 72; Cus Torino punti 56; Biella punti 53; Rovato e Lecco punti 39; Parabiago punti 36; Settimo Rugby Torino punti 32; Alessandria punti 27; Sondrio punti 23; Asti punti 19; Lumezzane punti 17. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria campionato Under 14. SERIE B – GIRONE 2 – XVIII TURNO - 01.04.2012 – ore 15.30 PIERANTONI RUGBY PESARO - AMAT. PARMA RUGBY 05 – 15 (0-4) RUGBY NOCETO - AUTOSICA IMOLA RUGBY 66 – 05 (5-0) LIOMATIC CUS PERUGIA - UNION RUGBY TIRRENO 27 – 15 (5-0) UNIONE R. BOLOGNESE - RUGBY COLORNO 00 – 45 (0-5) PIACENZA RUGBY 1947 - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 32 – 10 (5-0) U. R. PRATO SESTO - VASARI RUGBY AREZZO 19 – 25 (1-4) Classifica: Amatori Parma punti 84; Colorno punti 71; Unione Tirreno punti 69; Cus Perugia punti 64; Noceto punti 61; Piacenza punti 35; Unione Bolognese punti 34; Arezzo punti 28; Prato Sesto punti 26; Pesaro punti 25; Civitavecchia punti 22; Imola punti 19. ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B – GIRONE 3 – XVIII TURNO - 01.04.2012 – ore 15.30 VALSUGANA R. PADOVA - TXT CUS FERRARA 15 – 12 (4-1) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - VILLORBA RUGBY 23 – 00 (4-0) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - JESOLO RUGBY 17 – 25 (0-4) RUGBY BELLUNO - DOPLA RUGBY CASALE 12 – 32 (0-5) DAK RUGBY MANTOVA - RANGERS RUGBY VICENZA 03 – 31 (0-5) RUGBY MIRANO 1957 - CUS PADOVA 12 – 26 (0-5) Classifica: Cus Padova punti 74; Rugger Tarvisium punti 70; Vicenza punti 69; Casale punti 66; Villorba punti 41; Valsugana Rugby punti 38; Villadose punti 37; Mirano punti 35; Jesolo punti 29; Cus Ferrara punti 26; Belluno e Mantova punti 15. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B – GIRONE 4 – XVIII TURNO - 01.04.2012 – ore 15.30 AMAT. R. MESSINA - COLLEFERRO R 15 – 03 (4-0) FRASCATI MINI R. 2001 - ARIETI R. RIETI 22 – 17 (4-1) PARTENOPE NAPOLI RUGBY - CUS ROMA 40 – 25 (5-0) POINT BET RUGBY FC SEGNI - GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 28 – 24 (5-1) RUGBY PRIMAVERA RUGBY - PALERMO R. CLUB 16 – 17 (1-4) Classifica: Gran Sasso e Palermo punti 69; Rieti punti 49; Cus Roma punti 45; Partenope Napoli punti 33; Colleferro e Frascati punti 31; Reggio Calabria punti 28 Primavera punti 24; Segni punti 23; Amatori Messina punti 22. ^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Marco CORDELLI Tel: +390645213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA, LA MANTOVANI LAZIO BATTE L'AQUILA PER 17-12
Articolo Successivo
SERIE A FEMMINILE. IL VALSUGANA ACCEDE ALLE SEMIFINALI SCUDETTO
Redazione