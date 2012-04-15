SERIE B RISULTATI 19^ GIORNATA
di Redazione
15/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 15.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 15 aprile 2012 SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 19^ GIORNATA Si è giocata la 19^ giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 RUGBY ROVATO - RUGBY LUMEZZANE 12 – 09 (4-1) RUGBY PARABIAGO - BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA 06 – 16 (0-4) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY ALESSANDRIA 15 – 08 (4-1) ASTI RUGBY 1981 - BEFeD VII RUGBY TORINO 10 – 12 (1-4) CESIN CUS TORINO - RUGBY LECCO 24 – 00 (5-0) Riposa: RUGBY SONDRIO SERTORI Classifica: Cus Genova punti 76; Cus Torino punti 61; Biella punti 57; Rovato punti 43; Lecco punti 39; Parabiago e Settimo Rugby Torino punti 36; Alessandria punti 28; Asti punti 25; Sondrio punti 23; Lumezzane punti 18. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria campionato Under 14. SERIE B – GIRONE 2 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - PIACENZA RUGBY 28 – 03 (5-0) AUTOSICA IMOLA RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO 17 – 36 (0-5) RUGBY COLORNO - PIERANTONI RUGBY PESARO 47 – 18 (5-0) VASARI RUGBY AREZZO - LIOMATIC CUS PERUGIA 25 – 15 (4-0) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY NOCETO 10 – 14 (1-4) U. R. PRATO SESTO - UNIONE R. BOLOGNESE 45 – 25 (5-0) Classifica: Amatori Parma punti 89; Colorno punti 76; Unione Tirreno punti 74; Noceto punti 65; Cus Perugia punti 64; Piacenza punti 35; Unione Bolognese punti 34; Arezzo punti 32; Prato Sesto punti 31; Pesaro punti 25; Civitavecchia punti 23; Imola punti 19. ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B – GIRONE 3 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 TXT CUS FERRARA - DAK RUGBY MANTOVA 24 – 05 (4-0) VILLORBA RUGBY - JESOLO RUGBY 13 – 03 (4-0) DOPLA RUGBY CASALE - VALSUGANA R. PADOVA 31 – 07 85-0) CUS PADOVA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 32 – 13 (5-0) RANGERS RUGBY VICENZA - RUGBY RUGGERS TARVISIUM 17 – 13 (4-1) RUGBY MIRANO 1957 - RUGBY BELLUNO 38 – 07 (5-0) Classifica: Cus Padova punti 79; Vicenza punti 73; Rugger Tarvisium e Casale punti 71; Villorba punti 45; Mirano punti 40; Valsugana Rugby punti 38; Villadose punti 37; Cus Ferrara punti 30; Jesolo punti 29; Belluno e Mantova punti 15. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B – GIRONE 4 – XIX TURNO - 15.04.2012 – ore 15.30 COLLEFERRO R.1965 - POINT BET RUGBY FC SEGNI 18 - 12 (4-1) ARIETI R. RIETI - CUS ROMA 16 – 15 (4-1) ASD GRAN SASSO - AMATORI RUGBY MESSINA 59 – 00 (5-0) PALERMO R. CLUB 2005 - PARTENOPE NAPOLI RUGBY 24 – 08 (4-0) SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - FRASCATI MINI RUGBY 38 – 10 (5-0) Riposa: RUGBY PRIMAVERA RUGBY Classifica: Gran Sasso punti 74; Palermo punti 73; Rieti punti 53; Cus Roma punti 46; Partenope Napoli e Reggio Calabria punti 33; Frascati e Colleferro punti 31; Primavera e Segni punti 24; Amatori Messina punti 23. ^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. ^^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione. Marco CORDELLI Tel: +390645213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
GIOCATORE DELL'ANNO, SCELTI I DIECI CANDIDATI
Articolo Successivo
SERIE A FEMMINILE. VINCE IL RIVIERA DEL BRENTA. PAREGGIO TRA VALSUGANA E TREVISO
Redazione