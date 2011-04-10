Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B RISULTATI 19^ GIORNATA

10/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B  RISULTATI 19^ GIORNATA Si Ã¨ giocata la 19^ giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati Serie B â Girone 1 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Ospitaletto  Rugby â Rugby Lumezzane  14 â 29  (0-5) Rugby Milano âRugby Varese   46 â 31  (5-1) POL DIL Rugby Alessandria â CUS Genova Rugby  14 â 30  (0-5) Amatori Rugby Capoterra â Cesin CUS Torino Rugby   15 â 17  (1-4) Unicalce Rugby Lecco âBiella Rugby Club   20 â 22 (1-4) Rugby Sondrio â Rugby Rovato  17 â 20  (1-4) Classifica: Asr Milano punti 73; Amatori Capoterra e Sondrio punti 69;  Cus Torino punti 67; Cus Genova punti 48; Biella punti 47; Rovato punti 41; Alessandria punti 37;  Lecco punti 35;  Lumezzane punti 33; Varese punti 22; Ospitaletto punti 14. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â  Serie B â Girone 2 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Rugby Viterbo â Liomatic CUS Perugia Rugby  17 â 12  (4-1) Pesaro Rugby â Lions Amaranto Livorno  23 â 05  (4-0) Imola Rugby - Vasari Rugby Arezzo  03 â 00  (4-1) Unione Rugby Prato Sesto âCUS Roma Rugby  14 â 06  (4-0) Almaviva Capitolina â GF Nuove Tecnologie Colorno  52 â 03  (5-0) Union Rugby Tirreno  â Romagna RFC   10 â 40  (0-5) Classifica:  Romagna punti 90; Capitolina punti 81; Colorno punti 53; Cus Perugia punti 45; Arezzo punti 44;   Cus Roma punti 43; Unione Prato Sesto punti 42; Unione Tirreno e  Pesaro punti 35;  Imola punti 34; Lions Amaranto Livorno punti 26; Viterbo punti 23. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â  Serie B â Girone 3 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Dak Rugby Mantova  â Unione Rugby Bolognese  43 â 17  (5-0) Rugby Belluno  â  Rugby Mirano   30 â 13  (5-0) Montebelluna Rugby 1977â  CUS Padova Rugby  06 â 27  (0-5) Fulvia Tour Rugby Villadose 1976  â  Rugby Casale   22 â 26  (1-4) Rugby Paese  â  Ruggers Tarvisium   30 â 15  (5-0) BBM Rugby Bassano â Villorba Rugby  10 â 00  (4-0) Classifica:  Paese punti 81; Casale punti 68; Villadose punti 62; Cus Padova punti 57; Mantova punti 54;  Villorba punti 46; Mirano punti 37; Ruggers Tarvisium punti 34; Unione Bolognese punti 31;  Bassano punti 25; Montebelluna e  Belluno punti 23. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â  Serie B â Girone 4 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Primavera Rugbyâ Neroniana Rugby Anzio  13 â 10  (4-1) Palermo Rugby Club 2005  â  US Rugby Benevento  32 â 14  (5-0) Point Bet Rugby FC Segni  â  Rugby Frascati   22 â 25  (1-4) Colleferro Rugby â  Rugby Rieti   48 â 10  (5-0) Auto Sonia Avezzano Rugby  â  Gran Sasso Rugby  22 â 09  (5-0) AP Partenope Rugby â  Salento 12 Rugby Trepuzzi   21 â 14  (4-1) Classifica: Avezzano punti 82; Frascati punti 75; Segni punti 69; Colleferro punti 63; Partenope Napoli  punti 51; Palermo punti 46; Gran Sasso punti 43;  Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 31; Primavera punti 21; Benevento Rugby punti 19; Salento punti 15. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
