(RUGBY NOTIZIE) SERIE B RISULTATI 19^ GIORNATA
di Redazione
10/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 10.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B RISULTATI 19^ GIORNATA Si Ã¨ giocata la 19^ giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati Serie B â Girone 1 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Ospitaletto Rugby â Rugby Lumezzane 14 â 29 (0-5) Rugby Milano âRugby Varese 46 â 31 (5-1) POL DIL Rugby Alessandria â CUS Genova Rugby 14 â 30 (0-5) Amatori Rugby Capoterra â Cesin CUS Torino Rugby 15 â 17 (1-4) Unicalce Rugby Lecco âBiella Rugby Club 20 â 22 (1-4) Rugby Sondrio â Rugby Rovato 17 â 20 (1-4) Classifica: Asr Milano punti 73; Amatori Capoterra e Sondrio punti 69; Cus Torino punti 67; Cus Genova punti 48; Biella punti 47; Rovato punti 41; Alessandria punti 37; Lecco punti 35; Lumezzane punti 33; Varese punti 22; Ospitaletto punti 14. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â Serie B â Girone 2 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Rugby Viterbo â Liomatic CUS Perugia Rugby 17 â 12 (4-1) Pesaro Rugby â Lions Amaranto Livorno 23 â 05 (4-0) Imola Rugby - Vasari Rugby Arezzo 03 â 00 (4-1) Unione Rugby Prato Sesto âCUS Roma Rugby 14 â 06 (4-0) Almaviva Capitolina â GF Nuove Tecnologie Colorno 52 â 03 (5-0) Union Rugby Tirreno â Romagna RFC 10 â 40 (0-5) Classifica: Romagna punti 90; Capitolina punti 81; Colorno punti 53; Cus Perugia punti 45; Arezzo punti 44; Cus Roma punti 43; Unione Prato Sesto punti 42; Unione Tirreno e Pesaro punti 35; Imola punti 34; Lions Amaranto Livorno punti 26; Viterbo punti 23. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â Serie B â Girone 3 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Dak Rugby Mantova â Unione Rugby Bolognese 43 â 17 (5-0) Rugby Belluno â Rugby Mirano 30 â 13 (5-0) Montebelluna Rugby 1977â CUS Padova Rugby 06 â 27 (0-5) Fulvia Tour Rugby Villadose 1976 â Rugby Casale 22 â 26 (1-4) Rugby Paese â Ruggers Tarvisium 30 â 15 (5-0) BBM Rugby Bassano â Villorba Rugby 10 â 00 (4-0) Classifica: Paese punti 81; Casale punti 68; Villadose punti 62; Cus Padova punti 57; Mantova punti 54; Villorba punti 46; Mirano punti 37; Ruggers Tarvisium punti 34; Unione Bolognese punti 31; Bassano punti 25; Montebelluna e Belluno punti 23. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Â Serie B â Girone 4 â XIX giornata â 10.04.11 â ore 15.30 Primavera Rugbyâ Neroniana Rugby Anzio 13 â 10 (4-1) Palermo Rugby Club 2005 â US Rugby Benevento 32 â 14 (5-0) Point Bet Rugby FC Segni â Rugby Frascati 22 â 25 (1-4) Colleferro Rugby â Rugby Rieti 48 â 10 (5-0) Auto Sonia Avezzano Rugby â Gran Sasso Rugby 22 â 09 (5-0) AP Partenope Rugby â Salento 12 Rugby Trepuzzi 21 â 14 (4-1) Classifica: Avezzano punti 82; Frascati punti 75; Segni punti 69; Colleferro punti 63; Partenope Napoli punti 51; Palermo punti 46; Gran Sasso punti 43; Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 31; Primavera punti 21; Benevento Rugby punti 19; Salento punti 15. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
