(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, RISULTATI 20 GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

17/04/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA VENTESIMA GIORNATA Si sono giocate le gare della ventesima giornata. Questi i risultati: Serie B â Girone 1 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 CUS Torino Rugby â Rugby Lumezzane  31 â 22  (5-0) Rugby Rovato â Asr Milano   22 â 24  (1-5) CUS Genova Rugby â Unicalce Rugby Lecco  14 â 28  (0-4) Rugby Sondrio â Biella Rugby   14 â 32  (0-5) Rugby Varese â Rugby Alessandria   40 â 06  (5-0) Ospitaletto Rugby  â Amatori Rugby Capoterra   15 â 48  (0-5)   Classifica: Asr Milano punti 78; Amatori Capoterra punti 74; Cus Torino punti 72;  Sondrio punti 69;  Biella punti 52;  Cus Genova punti 48; Rovato punti 42; Lecco punti 39; Alessandria punti 37;  Lumezzane punti 33; Varese punti 27; Ospitaletto punti 14. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione.   Serie B â Girone 2 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Cus Roma Rugby â Rugby Viterbo  07 â 12  (1-4) Romagna RFC â Pesaro Rugby  71 â 00  (5-0) Vasari Rugby Arezzo â Almaviva Capitolina  13 â 31  (0-5) GF Nuove Tecnologie Colorno â Union Rugby Tirreno   13 â 03  (4-0) Lions Amaranto Livorno â Imola Rugby   18 â 17  (4-1) Cus Perugia Rugby  â Unione Rugby Prato Sesto 12 â 36  (0-5) Classifica:  Romagna punti 95; Capitolina punti 86; Colorno punti 57; Unione Prato punti 47; Cus Perugia punti 45; Arezzo e  Cus Roma punti 44; Unione Tirreno, Pesaro e  Imola punti 35; Lions Amaranto Livorno punti 30; Viterbo punti 27. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione.   Serie B â Girone 3 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Rugby Casale  â Dak Rugby Mantova   26 â 14  (4-0) Villorba Rugby  â  Rugby Belluno   10 â 17  (1-4 Cus Padova Rugby  â  Rugby Paese   22 â 20  (5-1) Ruggers Tarvisum  â  BBM Rugby Bassano   22 â 15  (4-1) Rugby  Mirano 1957  â  Montebelluna Rugby  35 â 13  (5-0) Unione  Rugby  Bolognese   â  Fulvia Tour Villadose  32 â 22 (5-0) Classifica:  Paese punti 82; Casale punti 72; Villadose e Cus Padova punti 62; Mantova punti 54;  Villorba punti 47; Mirano punti 42; Ruggers Tarvisium punti 38; Unione Bolognese punti 36;  Bassano punti 26; Belluno punti 27; Montebelluna  punti 23. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione.  Serie B â Girone 4 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Rugby  Rieti  -  Primavera Rugby   13 â 10  (4-1) Salento 12 Rugby Trepuzzi  â  Palermo Rugby Club   21 â 15  (4-1) Rugby Frascati  â  Autosonia Avezzano  14 â 12  (4-1) Gran Sasso Rugby  â  Partenope Rugby  16 â 11  (4-1) Rugby Benevento  â  Point Bet Rugby FC Segni   24 â 31  (1-5) Neroniana Rugby Anzio   â  Colleferro Rugby   07 â 17  (0-4) Classifica: Avezzano punti 83; Frascati punti 79; Segni punti 74; Colleferro punti 67; Partenope Napoli  punti 52; Palermo e Gran Sasso punti 47;  Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 35; Primavera punti 22; Benevento Rugby punti 20; Salento punti 19. Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
