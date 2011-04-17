(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, RISULTATI 20 GIORNATA
di Redazione
17/04/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 17.04.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA VENTESIMA GIORNATA Si sono giocate le gare della ventesima giornata. Questi i risultati: Serie B â Girone 1 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 CUS Torino Rugby â Rugby Lumezzane 31 â 22 (5-0) Rugby Rovato â Asr Milano 22 â 24 (1-5) CUS Genova Rugby â Unicalce Rugby Lecco 14 â 28 (0-4) Rugby Sondrio â Biella Rugby 14 â 32 (0-5) Rugby Varese â Rugby Alessandria 40 â 06 (5-0) Ospitaletto Rugby â Amatori Rugby Capoterra 15 â 48 (0-5) Classifica: Asr Milano punti 78; Amatori Capoterra punti 74; Cus Torino punti 72; Sondrio punti 69; Biella punti 52; Cus Genova punti 48; Rovato punti 42; Lecco punti 39; Alessandria punti 37; Lumezzane punti 33; Varese punti 27; Ospitaletto punti 14. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 2 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Cus Roma Rugby â Rugby Viterbo 07 â 12 (1-4) Romagna RFC â Pesaro Rugby 71 â 00 (5-0) Vasari Rugby Arezzo â Almaviva Capitolina 13 â 31 (0-5) GF Nuove Tecnologie Colorno â Union Rugby Tirreno 13 â 03 (4-0) Lions Amaranto Livorno â Imola Rugby 18 â 17 (4-1) Cus Perugia Rugby â Unione Rugby Prato Sesto 12 â 36 (0-5) Classifica: Romagna punti 95; Capitolina punti 86; Colorno punti 57; Unione Prato punti 47; Cus Perugia punti 45; Arezzo e Cus Roma punti 44; Unione Tirreno, Pesaro e Imola punti 35; Lions Amaranto Livorno punti 30; Viterbo punti 27. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 3 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Rugby Casale â Dak Rugby Mantova 26 â 14 (4-0) Villorba Rugby â Rugby Belluno 10 â 17 (1-4 Cus Padova Rugby â Rugby Paese 22 â 20 (5-1) Ruggers Tarvisum â BBM Rugby Bassano 22 â 15 (4-1) Rugby Mirano 1957 â Montebelluna Rugby 35 â 13 (5-0) Unione Rugby Bolognese â Fulvia Tour Villadose 32 â 22 (5-0) Classifica: Paese punti 82; Casale punti 72; Villadose e Cus Padova punti 62; Mantova punti 54; Villorba punti 47; Mirano punti 42; Ruggers Tarvisium punti 38; Unione Bolognese punti 36; Bassano punti 26; Belluno punti 27; Montebelluna punti 23. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 4 â XX giornata â 17.04.11 â ore 15.30 Rugby Rieti - Primavera Rugby 13 â 10 (4-1) Salento 12 Rugby Trepuzzi â Palermo Rugby Club 21 â 15 (4-1) Rugby Frascati â Autosonia Avezzano 14 â 12 (4-1) Gran Sasso Rugby â Partenope Rugby 16 â 11 (4-1) Rugby Benevento â Point Bet Rugby FC Segni 24 â 31 (1-5) Neroniana Rugby Anzio â Colleferro Rugby 07 â 17 (0-4) Classifica: Avezzano punti 83; Frascati punti 79; Segni punti 74; Colleferro punti 67; Partenope Napoli punti 52; Palermo e Gran Sasso punti 47; Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 35; Primavera punti 22; Benevento Rugby punti 20; Salento punti 19. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) UNDER 20, RISULTATI 22 GIORNATA
Redazione