SERIE B. RISULTATI 21^ GIORNATA
di Redazione
05/05/2013
Si è giocata la ventunesima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: Serie B – Girone A – XXI giornata – 05.05.13 – ore 15.30 Rugby Grande Milano v Parabiago 37 – 10 (5-0) Asti Rugby v Rovato 14 – 27 (0-4) Rugby Lecco v Sertori Sondrio 25 – 10 (4-0) VII Rugby Torino v Biella Rugby 10 – 48 (0-5) Alessandria v Banco di San Giorgio Cus Genova 00 – 22 (0-4) Rugby Union ’96 Milano v ASR Milano 21 – 20 (4-1) Classifica: Biella punti 86; Cus Genova punti 82; Grande Milano punti 70; Parabiago 66; Asd Milano punti 57; Rovato punti 56; Rugby VII Torino punti 44; Sondrio punti 43; Lecco punti 37; Asti punti 34; Union 96 Milano punti 24; Alessandria punti 9. Serie B – Girone B – XXI giornata – 05.05.13 – ore 15.30 Firenze RC v Piacenza Rugby 27 – 20 (5-1) Pesaro v UR Prato Sesto 17 – 23 (1-4) Emergenti Cecina v UR Tirreno 23 – 16 (4-1) Noceto v Viterbo 15 – 14 (4-1) Livorno v Cus Perugia 7 – 47 (0-5) Reno Bologna v Vasari Arezzo 15 – 14 (4-1) Classifica: Cus Perugia punti 82; Prato Sesto punti 80; Pesaro punti 74; Noceto punti 64; Piacenza punti 50; Livorno punti 43; Cecina punti 40; Union Tirreno punti 39; Viterbo punti 37; Arezzo punti 35; Reno Bologna e Firenze Rugby punti 30. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. Serie B – Girone C – XXI giornata – 05.05.13 – ore 15.30 Fulviatour Villadose v Bassa Bresciana 18 – 00 (4-0) Lyons VeneziaMestre v Mirano 23 – 09 (4-0) Conegliano v Dopla Casale 21 – 45 (0-5) Villorba Rugby v Ruggers Tarvisium 0 – 26 (0-5) Jesolo Rugby v Valsugana Padova 9 – 10 (1-4) Bassano v TXT Cus Ferrara 13 – 9 (4-1) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 89; Tarvisium punti 78; Lyons Venezia Mestre punti 67; Mirano punti 62; Casale punti 48; Villadose punti 43; Villorba punti 41; Cus Ferrara punti 40; Bassano punti 39; Jesolo punti 36; Conegliano punti 30; Bassa Bresciana punti 27. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. Serie B – Girone D – XXI giornata – 05.05.13 – ore 15.30 Miwa Energia Benevento v Civitavecchia Centumcellae 41 – 20 (5-0) Gran Sasso v Arieti Rieti 31 – 29 (5-2) Segni v Colleferro 9 – 15 (1-4) Primavera v Partenope Napoli 35 – 24 (5-0) Cus Roma v Città di Frascati 30 – 15 (4-0) Heliantide R. Calabria v Amatori Messina 20 – 19 (4-1) Classifica: Gran Sasso punti 91; Benevento punti 68; Colleferro punti 66; Reggio Calabria punti 65; Cus Roma punti 50; Rieti punti 46; Partenope Napoli punti 41; Frascati punti 40; Primavera punti 38; Amatori Messina punti 36; Civitavecchia punti 30; Segni punti 29. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per ma Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
UNDER 23. IL PADOVA FA SUA LA FINALE PER 15-12
Articolo Successivo
UNDER 20. FASE NAZIONALE. RISULTATI SECONDA GIORNATA
Redazione