(RUGBY NOTIZIE) SERIE B RISULTATI 21^ GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B RISULTATI 21^ GIORNATA Si Ã¨ giocata la 21^ giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:  Serie B â Girone 1 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Rugby Lumezzane - Rugby Varese   40 â 13  (5-0) Asr Milano - Rugby Alessandria  42 â 10  (5-0) Amatori Rugby Capoterra - CUS Genova Rugby  45 â 00  (5-0) Unicalce Rugby Lecco â Cesin CUS Torino  27 â 27 (2-2) Biella Rugby - Rugby Rovato   26 â 23  (4-1) Rugby Sondrio - Ospitaletto Rugby  72 â 10  /5-0) Classifica: Asr Milano punti 83; Amatori Capoterra punti 79; Cus Torino e Sondrio punti 74;  Biella punti 56;  Cus Genova punti 48; Rovato punti 43; Lecco punti 41; Lumezzane punti 38; Alessandria punti 37;  Varese punti 27; Ospitaletto punti 14. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 2 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Rugby Viterbo - Lions Amaranto Livorno  13 â 14  (1-4) Pesaro Rugby - Imola Rugby  27 â 30  (1-4) Unione Rugby Prato Sesto - Vasari Rugby Arezzo  29 â 13  (5-0) Almaviva Capitolina - Cus Roma Rugby   20 â 17  (4-1) GF Nuove Tecnologie Colorno - Romagna RFC   12 â 31  (0-5) Rugby Tirreno - Cus Perugia Rugby   50 â 05  (5-0) Classifica:  Romagna punti 100; Capitolina punti 90; Colorno punti 57; Unione Prato punti 52; Cus Perugia e Cus Roma punti 45; Arezzo punti 44; Unione Tirreno punti 40; Imola punti 39;  Pesaro punti 36; Lions Amaranto Livorno punti 34; Viterbo punti 28. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 3 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Dak Rugby Mantova - Rugby Mirano  10 â 18  (0-4) Rugby Belluno - Montebelluna Rugby  34 â 23  (5-0) Fulvia Tour Villadose - Cus Padova Rugby  23 â 11 (4-0) Rugby Paese - Rugby Casale  37 â 33 (5-2) Ruggers Tarvisum - Villorba Rugby  19 â 16  (4-1) BBM Rugby Bassano - Unione Rugby Bolognese   13 â 09  (4-1) Classifica:  Paese punti 87; Casale punti 74; Villadose punti 67;  Cus Padova punti 61; Mantova punti 54;  Villorba punti 48; Mirano punti 46; Ruggers Tarvisium punti 42; Unione Bolognese punti 37;  Belluno punti 32; Bassano punti 30, Montebelluna  punti 23. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 4 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Primavera Rugby - Rugby Benevento  13 â 03  (4-0) Palermo Rugby Club 2005 - Point Bet Rugby FC Segni   21 â 08   (4-0) Colleferro Rugby - Rugby Frascati   17 â 08  (4-0) Autosonia Avezzano - Rugby Rieti  54 â 16  (5-0) Gran Sasso Rugby - Salento 12 Rugby Trepuzzi  08 â 15  (1-4) Partenope Rugby - Neroniana Rugby Anzio  61 â 08  (5-0) Classifica: Avezzano punti 88; Frascati punti 79; Segni punti 74; Colleferro punti 71; Partenope Napoli  punti 57; Palermo punti 51;  Gran Sasso punti 48;  Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 35; Primavera punti 26; Trepuzi Salento punti 23; Benevento Rugby punti 20. IL REGOLAMENTO Al termine della regular season, le squadre classificatesi 1^ e 2^ in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno (Art. 30/B/b regolamento attivitÃ  sportiva) secondo il seguente schema: 2^ classificata Girone 1  -  1^ classificata Girone 4 2^ classificata Girone 4  -  1^ classificata Girone 1 2^ classificata Girone 3  -  1^ classificata Girone 2 2^ classificata Girone 2  -  1^ classificata Girone 3 Le partite di andata si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate. RETROCESSIONI Le squadre classificatesi allâ 11^ e 12^ posto di ciascun girone saranno retrocesse e disputeranno la stagione sportiva successiva il campionato di Serie C. Nellâipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una delle societÃ  con uguale somma di punti in classifica, saranno osservati i criteri di cui allâart. 30/A 3Â° comma Regolamento AttivitÃ  Sportiva (partita di spareggio)   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A TABELLINI DELLAI 21^ GIORNATA

Il Gran Sasso perde in casa per 8 a 15.

