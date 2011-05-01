(RUGBY NOTIZIE) SERIE B RISULTATI 21^ GIORNATA
di Redazione
01/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B RISULTATI 21^ GIORNATA Si Ã¨ giocata la 21^ giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: Serie B â Girone 1 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Rugby Lumezzane - Rugby Varese 40 â 13 (5-0) Asr Milano - Rugby Alessandria 42 â 10 (5-0) Amatori Rugby Capoterra - CUS Genova Rugby 45 â 00 (5-0) Unicalce Rugby Lecco â Cesin CUS Torino 27 â 27 (2-2) Biella Rugby - Rugby Rovato 26 â 23 (4-1) Rugby Sondrio - Ospitaletto Rugby 72 â 10 /5-0) Classifica: Asr Milano punti 83; Amatori Capoterra punti 79; Cus Torino e Sondrio punti 74; Biella punti 56; Cus Genova punti 48; Rovato punti 43; Lecco punti 41; Lumezzane punti 38; Alessandria punti 37; Varese punti 27; Ospitaletto punti 14. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 2 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Rugby Viterbo - Lions Amaranto Livorno 13 â 14 (1-4) Pesaro Rugby - Imola Rugby 27 â 30 (1-4) Unione Rugby Prato Sesto - Vasari Rugby Arezzo 29 â 13 (5-0) Almaviva Capitolina - Cus Roma Rugby 20 â 17 (4-1) GF Nuove Tecnologie Colorno - Romagna RFC 12 â 31 (0-5) Rugby Tirreno - Cus Perugia Rugby 50 â 05 (5-0) Classifica: Romagna punti 100; Capitolina punti 90; Colorno punti 57; Unione Prato punti 52; Cus Perugia e Cus Roma punti 45; Arezzo punti 44; Unione Tirreno punti 40; Imola punti 39; Pesaro punti 36; Lions Amaranto Livorno punti 34; Viterbo punti 28. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 3 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Dak Rugby Mantova - Rugby Mirano 10 â 18 (0-4) Rugby Belluno - Montebelluna Rugby 34 â 23 (5-0) Fulvia Tour Villadose - Cus Padova Rugby 23 â 11 (4-0) Rugby Paese - Rugby Casale 37 â 33 (5-2) Ruggers Tarvisum - Villorba Rugby 19 â 16 (4-1) BBM Rugby Bassano - Unione Rugby Bolognese 13 â 09 (4-1) Classifica: Paese punti 87; Casale punti 74; Villadose punti 67; Cus Padova punti 61; Mantova punti 54; Villorba punti 48; Mirano punti 46; Ruggers Tarvisium punti 42; Unione Bolognese punti 37; Belluno punti 32; Bassano punti 30, Montebelluna punti 23. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 4 â XXI giornata â 1.05.11 â ore 15.30 Primavera Rugby - Rugby Benevento 13 â 03 (4-0) Palermo Rugby Club 2005 - Point Bet Rugby FC Segni 21 â 08 (4-0) Colleferro Rugby - Rugby Frascati 17 â 08 (4-0) Autosonia Avezzano - Rugby Rieti 54 â 16 (5-0) Gran Sasso Rugby - Salento 12 Rugby Trepuzzi 08 â 15 (1-4) Partenope Rugby - Neroniana Rugby Anzio 61 â 08 (5-0) Classifica: Avezzano punti 88; Frascati punti 79; Segni punti 74; Colleferro punti 71; Partenope Napoli punti 57; Palermo punti 51; Gran Sasso punti 48; Neroniana Anzio punti 36; Rieti punti 35; Primavera punti 26; Trepuzi Salento punti 23; Benevento Rugby punti 20. IL REGOLAMENTO Al termine della regular season, le squadre classificatesi 1^ e 2^ in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno (Art. 30/B/b regolamento attivitÃ sportiva) secondo il seguente schema: 2^ classificata Girone 1 - 1^ classificata Girone 4 2^ classificata Girone 4 - 1^ classificata Girone 1 2^ classificata Girone 3 - 1^ classificata Girone 2 2^ classificata Girone 2 - 1^ classificata Girone 3 Le partite di andata si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate. RETROCESSIONI Le squadre classificatesi allâ 11^ e 12^ posto di ciascun girone saranno retrocesse e disputeranno la stagione sportiva successiva il campionato di Serie C. Nellâipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una delle societÃ con uguale somma di punti in classifica, saranno osservati i criteri di cui allâart. 30/A 3Â° comma Regolamento AttivitÃ Sportiva (partita di spareggio) Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
