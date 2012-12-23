SERIE B. RISULTATI DECIMA GIORNATA
di Redazione
23/12/2012
Si è giocata la decima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – X TURNO – 23.12.2012 - ORE 14:30 ASD RUGBY MILANO - RUGBY UNION MILANO 28 – 17 (4-0) RUGBY ROVATO - ASTI RUGBY 31 – 12 (5-0) BIELLA RUGBY CLUB - VII° RUGBY TORINO 24 – 19 (4-1) RUGBY PARABIAGO - RUGBY GRANDE MILANO rinviata per campo ghiacciato RUGBY SONDRIO - RUGBY LECCO rinviata per campo ghiacciato RUGBY ALESSANDRIA - C.U.S GENOVA RUGBY rinviata per campo ghiacciato Classifica: Biella punti 37; Rovato punti 32; Grande Milano punti 30; Cus Genova e Asr Milano punti 27; Sondrio punti 24; VII Rugby Torino punti 23; Parabiago punti 22; Lecco punti 13; Asti punti 11; Union 96 Milano punti 7; Alessandria punti 6. SERIE B – GIRONE 2 – X TURNO – 23.12.2012 - ORE 14:30 UNIONE RUGBY PRATO SESTO - PESARO RUGBY 20 – 13 (4-1) PIACENZA RUGBY - FIRENZE RUGBY CLUB 42 – 00 (5-0) UNION RUGBY TIRRENO - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA 11 – 10 (4-1) RUGBY VITERBO - RUGBY NOCETO 05 – 09 (1-4) C.U.S. PERUGIA RUGBY - LIVORNO RUGBY 18 – 12 (4-1) VASARI RUGBY AREZZO - RENO RUGBY BOLOGNA 07 – 20 (0-4) Classifica: Cus Perugia punti 38; Pesaro e Noceto punti 34; Piacenza punti 32; Prato Sesto punti 26; Unione Tirreno punti 21; Firenze Rugby punti 19; Viterbo punti 17; Livorno punti 15; Emergenti Cecina punti 14; Reno Bologna punti 11; Arezzo punti 6. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatori ella società Unione Bolognese. ^^ Livorno punti 8 (otto) di penalizzazione per mancata partecipazione campionati obbligatori. SERIE B – GIRONE 3 – X TURNO – 23.12.2012 - ORE 14:30 RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 24 – 06 (5-0) RUGBY MIRANO 1957 - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE 17 – 16 (4-1) RUGBY CASALE - RUGBY CONEGLIANO 15 – 10 (4-0) RUGGERS TARVISIUM - VILLORBA RUGBY 62 – 08 (5-0) VALSUGANA RUGBY PADOVA - JESOLO RUGBY 25 – 11 (5-0) CUS FERRARA RUGBY - RUGBY BASSANO 18 – 15 (4-1) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 38; Tarvisium punti 36; Lyons Venezia Mestre e Mirano punti 32; Casale punti 26; Conegliano punti 20; Cus Ferrara punti 17; Jesolo punti 16; Bassa Bresciana e Bassano punti 15; Villorba punti 14; Villadose punti 13. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. ^^^Lyons Venezia Mestre, Valsugana Rugby Padova, Bassano e Bassa Bresciana una gara da recuperare. SERIE B – GIRONE 4 – X TURNO – 23.12.2012 - ORE 14:30 ARIETI RUGBY RIETI - GRAN SASSO RUGBY 13 – 24 (0-5) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - MIWA ENERGIA BENEVENTO 19 – 26 (1-5) COLLEFERRO RUGBY 1965 - RUGBY F.C. SEGNI 18 – 09 (4-0) PARTENOPE RUGBY NAPOLI - PRIMAVERA RUGBY 68 – 22 (5-0) RUGBY CITTA' DI FRASCATI - C.U.S. ROMA RUGBY 22 – 24 (1-5) AMATORI RUGBY MESSINA - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 12 – 30 (0-5) Classifica: Gran Sasso punti 43; Benevento punti 36; Colleferro punti 29; Reggio Calabria e Partenope Napoli punti 26; Rieti punti 25; Cus Roma punti 21; Città di Frascati punti 19; Primavera punti 14; Segni punti 13; Civitavecchia punti 11; Amatori Messina punti 10. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20.
