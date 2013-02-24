SERIE B. RISULTATI DEI RECUPERI
di Redazione
24/02/2013
Si sono giocati alcuni dei recuperi del Campionato Nazionale di Serie B Girone 1 e 2. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – RECUPERI DEL 23 DICEMBRE 2012 SONDRIO – LECCO RUGBY 16 – 03 (4-0) PARABIAGO – GRANDE MILANO 12 – 03 (4-0) CUS GENOVA - ALESSANDRIA RUGBY 24 – 05 (4-0) RUGBY ROVATO – VII° TORINO rinviata per neve. Classifica: Biella punti 55; Cus Genova punti 51; Parabiago punti 47; Grande Milano punti 44; Asr Milano punti 40; Rovato punti 33; Rugby VII Torino punti 32; Sondrio punti 30; Lecco punti 22; Asti punti 16; Union 96 Milano punti 13; Alessandria punti 7. SERIE B – GIRONE 2 – RECUPERO DEL 20 GENNAIO 2013 RUGBY NOCETO – CUS PERUGIA rinviata per neve Classifica: Cus Perugia punti 52; Pesaro e Prato Sesto punti 48; Noceto e Piacenza punti 39; Livorno punti 37; Unione Tirreno punti 26; Firenze Rugby punti 23; Cecina punti 22; Viterbo punti 21; Arezzo punti 15; Reno Bologna punti 13. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese.
Redazione