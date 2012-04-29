SERIE B. RISULTATI DELLA 21^ GIORNATA
di Redazione
29/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) 29.04.2012 Scritto da Marco CORDELLI - Ufficio Stampa FIR Roma, 29 aprile 2012 SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 21^ GIORNATA Si è giocata la 21^ giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XXI TURNO - 29.04.2012 – ore 15.30 RUGBY ROVATO BANCO SAN GIORGIO - CUS GENOVA 26 – 20 (4-1) RUGBY PARABIAGO - BIELLA RUGBY CLUB 15 – 34 (0-5) ASTI RUGBY 1981 - RUGBY ALESSANDRIA 25 – 10 (5-0) CESIN CUS TORINO - BEFeD VII RUGBY TORINO 09 – 03 (4-1) RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY LUMEZZANE 32 – 21 (5-0) Riposa: RUGBY LECCO Classifica: Cus Genova punti 81; Cus Torino punti 69; Biella punti 63; Rovato punti 47; VII Torino punti 42; Lecco punti 39; Parabiago punti 36; Sondrio punti 33; Asti punti 31; Alessandria punti 28; Lumezzane punti 22. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria campionato Under 14. SERIE B – GIRONE 2 – XXI TURNO - 29.04.2012 – ore 15.30 AMAT. PARMA RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO 40 – 23 (5-0) AUTOSICA IMOLA RUGBY - RUGBY COLORNO 12 – 43 (0-5) VASARI RUGBY AREZZO - PIERANTONI RUGBY PESARO 19 – 09 (4-0) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - LIOMATIC CUS PERUGIA 07 – 03 (4-1) RUGBY NOCETO - UNIONE R. BOLOGNESE 52 – 16 (5-0) U. R. PRATO SESTO - PIACENZA RUGBY 31 – 17 (4-0) Classifica: Amatori Parma punti 98; Colorno punti 86; Unione Tirreno e Noceto punti 74; Cus Perugia punti 66;Arezzo punti 40; Unione Bolognese punti 39; Unione Sesto Prato punti 36; Piacenza punti 35; Pesaro punti 30; Civitavecchia punti 27; Imola punti 19. ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B – GIRONE 3 – XXI TURNO - 29.04.2012 – ore 15.30 TXT CUS FERRARA - ASD JESOLO 19 – 10 (4-0) VILLORBA RUGBY - RUGBY CASALE 15 – 26 (0-5) CUS PADOVA - VALSUGANA R. PADOVA 45 – 12 (5-0) RANGERS RUGBY VICENZA - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 38 – 05 (5-0) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - RUGBY BELLUNO 53 – 12 (5-0) RUGBY MIRANO 1957 - DAK RUGBY MANTOVA 27 – 14 (5-0) Classifica: Cus Padova punti 89; Vicenza punti 83; Casale punti 80; Rugger Tarvisium punti 77; Villorba e Mirano punti 49; Villadose punti 39; Valsugana Rugby punti 38; Cus Ferrara punti 36; Jesolo punti 30; Belluno e Mantova punti 15. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B – GIRONE 4 – XX TURNO - 22.04.2012 – ore 15.30 COLLEFERRO R.1965 –v CUS ROMA 08 – 13 (1-4) ARIETI R. RIETI - ASD GRAN SASSO 15 - 23 (0-4) PALERMO R. CLUB 2005 - AMAT. R. MESSINA 31 – 00 (5-0) SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - PARTENOPE RUGBY 25 – 20 (4-1) RUGBY PRIMAVERA RUGBY - POINT BET RUGBY FC SEGNI 26 – 15 (4-0) Riposa: FRASCATI MINI R. 2001 Classifica: Gran Sasso punti 82; Palermo punti 79; Rieti punti 53; Cus Roma punti 51; Partenope Napoli e Reggio Calabria punti 38; Frascati punti 36; Colleferro punti 33; Segni punti 28; Amatori Messina e Primavera punti 27. ^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. ^^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione. FASE PROMOZIONE IN SERIE A Al termine della prima fase, le squadre classificatesi al 1^ e 2^ posto in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno secondo l’art. 30/B/b regolamento attività sportiva, secondo il seguente schema: 2^ classificata GIRONE 1 contro 1^ classificata GIRONE 3 2^ classificata GIRONE 2 contro 1^ classificata GIRONE 4 2^ classificata GIRONE 3 contro 1^ classificata GIRONE 1 2^ classificata GIRONE 4 contro 1^ classificata GIRONE 2 le gara sono in programma il 20 e 27 maggio 2012 e la partita di andata verrà giocata in casa delle squadre seconde classificate. Le quattro società vincenti saranno promosse in Serie A Girone 2. FASE RETROCESSIONE Le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto in classifica di ciascun girone saranno retrocesse in Serie C. Nell’ipotesi che al termine della prima fase si debba procedere alla retrocessione di una società o più società con uguale somma di punti in classifica saranno osservati i criteri di cui all’art. 30/a comma terzo del regolamento Attività Sportiva (gara di spareggio). Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
ECCELLENZA, PRATO ESPUGNA MOGLIANO 24-29 ED IPOTECA LA FINALE
Articolo Successivo
UNDER 20 e 16. RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA
Redazione