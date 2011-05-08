Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA. LA COMPOSIZIONE DELLA FASE FINALE

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA La Serie B emette i suoi verdetti. Al termine della fase regolare le prime due classificate dei gironi accederanno alla fase finale per determinare le 4 squadra che saranno promosse in Serie A. Otto le retrocessioni in Serie C. Serie B â Girone 1 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Rugby Alessandria  â Rugby Lumezzane  19 â 13  (4-1) CUS Torino Rugby  â Rugby Milano  15 â 15  (2-2) CUS Genova Rugby -  Rugby Sondrio  05 â 24  (0-4) Ospitaletto Rugby  â Biella Rugby  13 â 10  (4-1) Rugby Varese  â  Rugby Lecco  13 â 32  (0-5) Rugby Rovato  â  Amatori Rugby Capoterra  18 â 13  (4-1) Classifica: Asr Milano punti 85; Amatori Capoterra punti 80; Sondrio punti 78; Cus Torino  punti 76;  Biella punti 57;  Cus Genova punti 48; Rovato punti 47; Lecco punti 46; Alessandria punti 41; Lumezzane punti 39;  Varese punti 27; Ospitaletto punti 18. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 2  â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Imola Rugby â Rugby Viterbo41 â 10  (5-0) CUS Roma Rugby  â Pesaro Rugby  15 â 20  (1-4) Rugby Arezzo  â Rugby Tirreno  28 â 23  (4-1) Cus Perugia Rugby  â  Rugby Colorno  12 â 13  (1-4) Lions Amaranto Livorno  â  Unione Rugby Capitolina  08 â 21  (0-4) Romagna RFC  â  Unione Rugby Prato   76 â 26  (5-1) Classifica:  Romagna punti 105; Capitolina punti 94; Colorno punti 61; Unione Prato punti 53; Arezzo punti 48; Cus Perugia e Cus Roma punti 46; Imola punti 44; Unione Tirreno punti 41;  Pesaro punti 40; Lions Amaranto Livorno punti 34; Viterbo punti 28. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione.  Serie B â Girone 3 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Montebelluna Rugby 1977  â  Dak Rugby Mantova  29 â 31  (1-5) Rugby Belluno  â  Rugby Casale   19 â 10  (4-0) CUS Padova Rugby â Rugby Bassano   14 â 18  (1-4) Unione Rugby Bolognese  -  Ruggers Tarvisium   22 â 20  (4-1) Rugby Mirano 1957 â Rugby Paese   28 â 18  (4-0) Villorba Rugby  â  Rugby Villadose   12 â 05  (4-1) Classifica:  Paese punti 87; Casale punti 74; Villadose punti 68;  Cus Padova punti 62; Mantova punti 59;  Villorba punti 52; Mirano punti 50; Ruggers Tarvisium punti 43; Unione Bolognese punti 41;  Belluno punti 36; Bassano punti 34, Montebelluna  punti 24. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 4  â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Primavera Rugby   â Rugby Segni  24 â 18  (4-1) Rugby Rieti  â  Palermo Rugby   31 â 29  (4-2) Rugby Frascati  â  Partenope Rugby   12 â 22 (0-5) Neroniana Rugby Anzio   â  Gran Sasso Rugby   12 â 37  (0-5) Rugby Benevento  â  Avezzano Rugby   43 â 17  (5-0) Rugby Trepuzzi   â  Colleferro Rugby  47 â 22  (5-0) Classifica: Avezzano punti 88; Frascati punti 79; Segni punti 75; Colleferro punti 71; Partenope Napoli  punti 62; Palermo e  Gran Sasso punti 53;  Rieti punti 39; Neroniana Anzio punti 36;  Primavera punti 30; Trepuzi Salento punti 28; Benevento Rugby punti 25. IL REGOLAMENTO Al termine della regular season, le squadre classificatesi 1^ e 2^ in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno (Art. 30/B/b regolamento attivitÃ  sportiva) secondo il seguente schema: 2^ classificata Girone 1 (Capoterra)  -  1^ classificata Girone 4 (Avezzano) 2^ classificata Girone 4 (Frascati)  -  1^ classificata Girone 1 (Asr Milano) 2^ classificata Girone 3  (Casale) -  1^ classificata Girone 2 (Romagna) 2^ classificata Girone 2  (Capitolina) -  1^ classificata Girone 3 (Paese) Le partite di andata si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate. RETROCESSIONI in Serie C Retrocedono in serie C: Ospitaletto, Varese, Lions Amaranto Livorno, Viterbo, Bassano, Montebelluna, Salento Trepuzzi e Rugby Benevento. Tutti i risultati sono ufficiosi sino a quando il Gs non omologa le partite. Lâomologazione avverrÃ  mercoledi 11 maggio p.v.       Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
