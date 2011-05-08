(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA. LA COMPOSIZIONE DELLA FASE FINALE
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 08.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR SERIE B. RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA La Serie B emette i suoi verdetti. Al termine della fase regolare le prime due classificate dei gironi accederanno alla fase finale per determinare le 4 squadra che saranno promosse in Serie A. Otto le retrocessioni in Serie C. Serie B â Girone 1 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Rugby Alessandria â Rugby Lumezzane 19 â 13 (4-1) CUS Torino Rugby â Rugby Milano 15 â 15 (2-2) CUS Genova Rugby - Rugby Sondrio 05 â 24 (0-4) Ospitaletto Rugby â Biella Rugby 13 â 10 (4-1) Rugby Varese â Rugby Lecco 13 â 32 (0-5) Rugby Rovato â Amatori Rugby Capoterra 18 â 13 (4-1) Classifica: Asr Milano punti 85; Amatori Capoterra punti 80; Sondrio punti 78; Cus Torino punti 76; Biella punti 57; Cus Genova punti 48; Rovato punti 47; Lecco punti 46; Alessandria punti 41; Lumezzane punti 39; Varese punti 27; Ospitaletto punti 18. *Biella 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 2 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Imola Rugby â Rugby Viterbo41 â 10 (5-0) CUS Roma Rugby â Pesaro Rugby 15 â 20 (1-4) Rugby Arezzo â Rugby Tirreno 28 â 23 (4-1) Cus Perugia Rugby â Rugby Colorno 12 â 13 (1-4) Lions Amaranto Livorno â Unione Rugby Capitolina 08 â 21 (0-4) Romagna RFC â Unione Rugby Prato 76 â 26 (5-1) Classifica: Romagna punti 105; Capitolina punti 94; Colorno punti 61; Unione Prato punti 53; Arezzo punti 48; Cus Perugia e Cus Roma punti 46; Imola punti 44; Unione Tirreno punti 41; Pesaro punti 40; Lions Amaranto Livorno punti 34; Viterbo punti 28. ***Romagna e Lions Amaranto Livorno 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 3 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Montebelluna Rugby 1977 â Dak Rugby Mantova 29 â 31 (1-5) Rugby Belluno â Rugby Casale 19 â 10 (4-0) CUS Padova Rugby â Rugby Bassano 14 â 18 (1-4) Unione Rugby Bolognese - Ruggers Tarvisium 22 â 20 (4-1) Rugby Mirano 1957 â Rugby Paese 28 â 18 (4-0) Villorba Rugby â Rugby Villadose 12 â 05 (4-1) Classifica: Paese punti 87; Casale punti 74; Villadose punti 68; Cus Padova punti 62; Mantova punti 59; Villorba punti 52; Mirano punti 50; Ruggers Tarvisium punti 43; Unione Bolognese punti 41; Belluno punti 36; Bassano punti 34, Montebelluna punti 24. *****Villadose e Mirano 4 (quattro) punti di penalizzazione. Serie B â Girone 4 â XXII giornata â 08.05.11 â ore 15.30 Primavera Rugby â Rugby Segni 24 â 18 (4-1) Rugby Rieti â Palermo Rugby 31 â 29 (4-2) Rugby Frascati â Partenope Rugby 12 â 22 (0-5) Neroniana Rugby Anzio â Gran Sasso Rugby 12 â 37 (0-5) Rugby Benevento â Avezzano Rugby 43 â 17 (5-0) Rugby Trepuzzi â Colleferro Rugby 47 â 22 (5-0) Classifica: Avezzano punti 88; Frascati punti 79; Segni punti 75; Colleferro punti 71; Partenope Napoli punti 62; Palermo e Gran Sasso punti 53; Rieti punti 39; Neroniana Anzio punti 36; Primavera punti 30; Trepuzi Salento punti 28; Benevento Rugby punti 25. IL REGOLAMENTO Al termine della regular season, le squadre classificatesi 1^ e 2^ in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno (Art. 30/B/b regolamento attivitÃ sportiva) secondo il seguente schema: 2^ classificata Girone 1 (Capoterra) - 1^ classificata Girone 4 (Avezzano) 2^ classificata Girone 4 (Frascati) - 1^ classificata Girone 1 (Asr Milano) 2^ classificata Girone 3 (Casale) - 1^ classificata Girone 2 (Romagna) 2^ classificata Girone 2 (Capitolina) - 1^ classificata Girone 3 (Paese) Le partite di andata si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate. RETROCESSIONI in Serie C Retrocedono in serie C: Ospitaletto, Varese, Lions Amaranto Livorno, Viterbo, Bassano, Montebelluna, Salento Trepuzzi e Rugby Benevento. Tutti i risultati sono ufficiosi sino a quando il Gs non omologa le partite. Lâomologazione avverrÃ mercoledi 11 maggio p.v. Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
