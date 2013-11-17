RUGBY NOTIZIE] SERIE B. RISULTATI DELLA SETTIMA GIORNATA
Roma, 17 Novembre 2013
SERIE B.
RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SETTIMA GIORNATA
Si è giocata la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA VII – 17.11.13 – ore 14.30
BIELLA RUGBY CLUB - ASD RUGBY LECCO, 13 – 00 84-0)
RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY PARABIAGO, 30 – 14 (5-0)
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - COENERGIA CAIMANI RUGBY, 18 – 24 (1-4)
RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY ROVATO, 43 – 22 (5-0)
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - ASTI RUGBY 1981, 95 – 17 (5-0)
BEF-eD VII° RUGBY TORINO - RUGBY MILANO, 33 – 30 (4-2)
Classifica:
Asr Milano punti 30; Lumezzane punti 29; Parabiago punti 23; Caimani Rugby punti 20; VII Rugby Torino e Grande Milano punti 17; Sondrio punti 14;
Biella punti 13; Marco Polo Cus Brescia punti 11; Rovato punti 10; Lecco punti 8, Asti punti -3.
^ Asd Asti Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria della categoria Under 14 e Under 16
relativamente alla squadra Serie C che non si è iscritta al campionato.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA VII - 17.11.13 – ore 14.30
DONELLI VINI MODENA - GUIDI IMPIANTI PESARO, 21 – 24 (1-4)
R.C. EMERGENTI CECINA - RUGBY NOCETO FC, 17 – 20 (1-4)
RUGBY PARMA F.C.1931 - LIVORNO RUGBY, 14 – 19 M (1-4)
VASARI RUGBY AREZZO - PIACENZA RUGBY CSD, 03 – 34 (0-5)
ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970 - AMAT. PARMA RUGBY, 13 – 03 (4-0)
UMBRIA ENERGY TERNI R - UNION RUGBY TIRRENO, 19 – 36 (0-5)
Classifica:
Pesaro e Noceto punti 26; Livorno punti 22; Tirreno punti 19; Piacenza e Jesi punti 18; Amatori Parma punti 17; Modena punti 14; Cecina punti 12;
Arezzo e Rugby Parma punti 9; Umbria Rugby Terni punti 0.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA VII – 17.11.13 – ore 14.30
C.U.S. PADOVA - DOPLA RUGBY CASALE, 26 – 40 (0-5)
RUGGERS TARVISIUM - RUGBY MIRANO 1957, 41 – 27 (5-1)
TXT CUS FERRARA RUGBY - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE, 18 – 13 (4-1)
BBM RUGBY BASSANO - RUGBY SILEA, 24 – 22 (4-1)
RUGBY PAESE - VILLORBA RUGBY, 20 – 00 (4-0)
Riposa: FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE
Classifica:
Ruggers Tarvisium e Casale punti 25;Paese punti 21; Mirano punti 20; Cus Ferrara punti 15; Silea punti 13; Lyons Venezia Mestre punti 11; Bassano
punti 10; Villadose punti 9; Cus Padova punti 8; Villorba punti 6.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA VII – 17.11.13 – ore 14.30
AVEZZANO RUGBY - C.U.S.ROMA RUGBY, 28 – 29 (1-5)
ARIETI RUGBY RIETI - SVICAT RUGBY LECCE, 29 – 36 (1-5)
UNION RUGBY VITERBO - RAGUSA R. CLUB S. PADUA, 34 – 14 (5-0)
AMATORI R. MESSINA - A.P. PARTENOPE NAPOLI RUGBY, 25 – 10 (4-0)
PRIMAVERA RUGBY - COLLEFERRO R.1965, 26 – 30 (1-5)
RUGBY REGGIO CALABRIA - RUGBY CITTA' DI FRASCATI, 22 – 15 (4-1)
Classifica:
Cus Roma punti 31; Colleferro punti 27; Città di Frascati punti 26; Amatori Messina punti 22; Viterbo punti 21; Primavera punti 20; Lecce punti 18;
Partenope Napoli punti 13; Reggio Calabria punti 11; Avezzano punti 9; Ragusa punti 5; Rieti punti 4.
Redazione