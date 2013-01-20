SERIE B. RISULTATI DODICESIMA GIORNATA
di Redazione
20/01/2013
Si è giocata la dodicesima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 ASTI RUGBY 1981 - RUGBY GRANDE MILANO Rinviata per neve C.U.S GENOVA RUGBY - RUGBY SONDRIO 30 – 16 (5-0) RUGBY UNION 96 - BIELLA RUGBY CLUB 08 – 33 ( 0 – 5) RUGBY LECCO - RUGBY ROVATO 12 – 10 ( 4-1) RUGBY MILANO - RUGBY PARABIAGO 11 – 15 ( 1-4) VII° RUGBY TORINO - RUGBY ALESSANDRIA 26 – 10 (4-0) Classifica: Biella punti 47; Cus Genova punti 36;Grande Milano punti 35; Rovato punti 33; Parabiago punti 30; Rugby VII Torino e Asr Milano punti 28; Sondrio punti 25; Lecco punti 21; Asti e Union 96 Milano punti 11; Alessandria punti 6. SERIE B – GIRONE 2 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 PESARO RUGBY - FIRENZE RUGBY CLUB 38 – 05 ( 5-0) LIVORNO RUGBY - UNION RUGBY TIRRENO 27 – 00 ( 5-0) RENO RUGBY BOLOGNA - RUGBY VITERBO rinviata per neve RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - UNIONE RUGBY PRATO SESTO 00 – 11 ( 0- 4) VASARI RUGBY AREZZO - PIACENZA RUGBY 15 – 03 ( 4-0) RUGBY NOCETO - C.U.S. PERUGIA RUGBY Rinviata per neve Classifica: Pesaro punti 44; Noceto punti 39; Cus Perugia punti 38; Prato Sesto punti 35; Piacenza punti e Livorno punti 33; Unione Tirreno punti 25; Firenze Rugby punti 19; Viterbo punti 17; Emergenti Cecina punti 14; Reno Bologna punti 11; Arezzo punti 10. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatori ella società Unione Bolognese. SERIE B – GIRONE 3 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 08 – 16 ( 0-4) JESOLO RUGBY - RUGBY CASALE Rinviata per neve RUGBY BASSANO - RUGGERS TARVISIUM 07 – 14 (1-4) RUGBY CONEGLIANO - RUGBY MIRANO 22 – 33 (0-5) CUS FERRARA RUGBY - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 33 – 16 ( 5-0) VILLORBA RUGBY - VALSUGANA RUGBY PADOVA 12- 17 ( 1-4) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 47; Tarvisium e Mirano punti 41; Lyons Venezia Mestre punti 36; Casale e Cus Ferrara punti 26; Conegliano e Bassano punti 21; Villorba punti 19; Jesolo e Villadose punti 17; Bassa Bresciana punti 16; ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – XII TURNO – 20.01.2013 - ORE 14:30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - ARIETI RUGBY RIETI 27 – 07 (4-0) RUGBY F.C. SEGNI - RUGBY CITTA' DI FRASCATI 17- 10 (4-1) PRIMAVERA RUGBY - AMATORI RUGBY MESSINA 07-23 (0-4) GRAN SASSO RUGBY - COLLEFERRO RUGBY Rinviata per neve MIWA ENERGIA BENEVENTO - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 20 – 24 ( 1-4) C.U.S. ROMA RUGBY - PARTENOPE RUGBY 19 – 08 ( 4-0) Classifica: Gran Sasso punti 48; Benevento punti 41; Reggio Calabria punti 34;Colleferro punti 30; Cus Roma punti 29; Partenope Napoli punti 27; Rieti punti 26; Città di Frascati punti 20; Primavera , Segni e Amatori Messina punti 18; Civitavecchia punti 16. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
Articolo Precedente
Comunicato stampa Ce.S.In. CUS Torino Rugby
Articolo Successivo
SERIE A FEMMINILE. RISUTATI E CLASSIFICA SETTIMA GIORNATA
Redazione