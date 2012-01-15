Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B . RISULTATI DODICESIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

15/01/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 015.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 15 GENNAIO 2012 SERIE B. RISULTATI DODICESIMA GIORNATA Si Ã¨ giocata la dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30 Rugby Parabiago - Rugby Rovato  19 â 19  (2-2) Rugby Lecco - Rugby Alessandria  17 â 07  (4-0) Rugby Lumezzane - Banco San Giorgio CUS Genova  20 â 30  (0-4) Rugby Sondrio Sertori - BEF-eD VIIÂ° Rugby Torino sospesa per nebbia al 56â Asti Rugby 1981 - Biella Rugby Club  non giocata per ghiaccio  Riposa: Ce.s.In. CUS Torino  Classifica: Cus Genova punti 48; Rovato punti 35; Cus Torino punti 34; Biella punti 31;    Parabiago punti 27;   Settimo Rugby Torino punti 25;  Lecco punti 24; Alessandria punti 12; Sondrio, Asti e Lumezzane punti 9.   ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30 Autosica Imola Rugby - Amatori Parma Rugby  12 â 52  (0-5) Rugby Noceto FC - Pierantoni Rugby Pesaro   33 â 08  (5-0) U.R. Prato Sesto - CUS Perugia   13 â 20  (1-5) Vasari Rugby Arezzo - Rugby Colorno FC  15 â 43  (0-5) Piacenza R. C. 1947 - Unione Rugby Tirreno   23 â 34  (0-5) Civitavecchia R. Cuntumcellae - Unione Rugby Bolognese   31 â 17  (5-0)   Classifica: Amatori Parma punti 55; Noceto punti 49; Unione Tirreno punti 45; Colorno punti 42; Cus Perugia punti 40; Unione Bolognese punti 29; Piacenza punti 19;  Imola,Prato Sesto e Pesaro punti 16; Arezzo punti 15;  Civitavecchia punti 14.  ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B â GIRONE 3 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30 Villorba Rugby - TXT CUS Ferrara Rugby  15 â 07  (4-0) Volteco Ruggers Tarvisium - Valsugana Rugby Padova  45 â 03  (5-0) Mirano 1957 - Fulvia Tour Rugby Villadose  18 â 11  (4-1) CUS Padova ASD - Dopla Rugby Casale  19 â 08  (4-0) DAK Rugby Mantova - AS Jesolo Rugby  13 â 36  (0-5) Rangers Rugby Vicenza - Rugby Belluno   74 â 00  (5-0)  Classifica: Rugger Tarvisium punti 49; Vicenza punti 48; Cus Padova e Casale punti 42;    Villorba punti 32; Mirano punti 25; Villadose punti 23; Cus Ferrara punti 19; Jesolo punti 18;  Valsugana  punti 17; Belluno punti 12; Mantova punti 8. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30  Rugby Rieti - Colleferro Rugby  23 â 13  (4-0) ASD Frascati Mini Rugby 2001 - Amatori R. Messina  24 â 07  (5-0) Primavera Rugby - A.P. Partenope Rugby  09 â 05  (4-1) Palermo R.C. 2005 - Gran Sasso Rugby   13 â 08  (4-1) Rugby F.C. Segni - CUS Roma  24 â 26  (1-4) Riposa: San Giorgio R. Reggio Calabria Classifica: Gran Sasso punti 49; Palermo punti 43; Rieti punti 38; Cus Roma punti 35; Frascati punti 30; Colleferro punti 26; Primavera punti 23; Partenope Napoli  punti 20; Reggio Calabria punti 18; Amatori Messina punti 16; Segni punti 15; Neroniana Anzio punti 13. ^ La societÃ  Neroniana Anzio si Ã¨ ritirata dal Campionato Nazionale di Serie B. La classifica verrÃ  aggiornata dal Giudice Sportivo della FIR a partire dalla prossima riunione per consentire lâadeguamento delle procedure del sistema informatico. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â      Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

DOMENICA A BAYONNE E POI IL PETRACA

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019