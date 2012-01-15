(RUGBY NOTIZIE) SERIE B . RISULTATI DODICESIMA GIORNATA
di Redazione
15/01/2012
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 015.01.2012 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 15 GENNAIO 2012 SERIE B. RISULTATI DODICESIMA GIORNATA Si Ã¨ giocata la dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30 Rugby Parabiago - Rugby Rovato 19 â 19 (2-2) Rugby Lecco - Rugby Alessandria 17 â 07 (4-0) Rugby Lumezzane - Banco San Giorgio CUS Genova 20 â 30 (0-4) Rugby Sondrio Sertori - BEF-eD VIIÂ° Rugby Torino sospesa per nebbia al 56â Asti Rugby 1981 - Biella Rugby Club non giocata per ghiaccio Riposa: Ce.s.In. CUS Torino Classifica: Cus Genova punti 48; Rovato punti 35; Cus Torino punti 34; Biella punti 31; Parabiago punti 27; Settimo Rugby Torino punti 25; Lecco punti 24; Alessandria punti 12; Sondrio, Asti e Lumezzane punti 9. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30 Autosica Imola Rugby - Amatori Parma Rugby 12 â 52 (0-5) Rugby Noceto FC - Pierantoni Rugby Pesaro 33 â 08 (5-0) U.R. Prato Sesto - CUS Perugia 13 â 20 (1-5) Vasari Rugby Arezzo - Rugby Colorno FC 15 â 43 (0-5) Piacenza R. C. 1947 - Unione Rugby Tirreno 23 â 34 (0-5) Civitavecchia R. Cuntumcellae - Unione Rugby Bolognese 31 â 17 (5-0) Classifica: Amatori Parma punti 55; Noceto punti 49; Unione Tirreno punti 45; Colorno punti 42; Cus Perugia punti 40; Unione Bolognese punti 29; Piacenza punti 19; Imola,Prato Sesto e Pesaro punti 16; Arezzo punti 15; Civitavecchia punti 14. ^ Sesto prato 4 (quattro) punti di penalizzazione SERIE B â GIRONE 3 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30 Villorba Rugby - TXT CUS Ferrara Rugby 15 â 07 (4-0) Volteco Ruggers Tarvisium - Valsugana Rugby Padova 45 â 03 (5-0) Mirano 1957 - Fulvia Tour Rugby Villadose 18 â 11 (4-1) CUS Padova ASD - Dopla Rugby Casale 19 â 08 (4-0) DAK Rugby Mantova - AS Jesolo Rugby 13 â 36 (0-5) Rangers Rugby Vicenza - Rugby Belluno 74 â 00 (5-0) Classifica: Rugger Tarvisium punti 49; Vicenza punti 48; Cus Padova e Casale punti 42; Villorba punti 32; Mirano punti 25; Villadose punti 23; Cus Ferrara punti 19; Jesolo punti 18; Valsugana punti 17; Belluno punti 12; Mantova punti 8. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â XII TURNO - 15.01.2012 â ore 14.30 Rugby Rieti - Colleferro Rugby 23 â 13 (4-0) ASD Frascati Mini Rugby 2001 - Amatori R. Messina 24 â 07 (5-0) Primavera Rugby - A.P. Partenope Rugby 09 â 05 (4-1) Palermo R.C. 2005 - Gran Sasso Rugby 13 â 08 (4-1) Rugby F.C. Segni - CUS Roma 24 â 26 (1-4) Riposa: San Giorgio R. Reggio Calabria Classifica: Gran Sasso punti 49; Palermo punti 43; Rieti punti 38; Cus Roma punti 35; Frascati punti 30; Colleferro punti 26; Primavera punti 23; Partenope Napoli punti 20; Reggio Calabria punti 18; Amatori Messina punti 16; Segni punti 15; Neroniana Anzio punti 13. ^ La societÃ Neroniana Anzio si Ã¨ ritirata dal Campionato Nazionale di Serie B. La classifica verrÃ aggiornata dal Giudice Sportivo della FIR a partire dalla prossima riunione per consentire lâadeguamento delle procedure del sistema informatico. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Articolo Precedente
DOMENICA A BAYONNE E POI IL PETRACA
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI OTTAVA GIORNATA
Redazione