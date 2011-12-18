Loading...

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DECIMA GIORNATA

18/12/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 18.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 18 DICEMBRE  2011  SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA DECIMA GIORNATA Si Ã¨ giocata la decima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â X TURNO - 18.12.2011 â ore 14.30 Banco San Giorgio CUS Genova â Rugby Rovato  22 â 13  (4-0) Biella Rugby Club â Rugby Parabiago   17 â 10  (4-1) Rugby Alessandria â Asti Rugby  06 â 00  (4-1) BEF-eD VIIÂ° Rugby Torino â Ce.s.In. CUS Torino  15 â 31  (0-5) Rugby Lumezzane â Rugby Sondrio Sertori  43 â 20  (5-0) Riposa: Rugby Lecco    Classifica: Cus Genova punti 40; Cus Torino punti 33; Biella punti 31; Rovato punti 29;    Parabiago  punti 24; Settimo Rugby Torino punti 21;  Lecco punti 16; Alessandria punti 12; Sondrio e Asti punti 9, Lumezzane punti 8.   ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 Unione Rugby Tirreno â Amatori Parma Rugby  05 â 20  (0-4) Rugby Colorno FC â Autosica Imola Rugby   60 â 05  (5-0) Pierantoni Rugby Pesaro â Vasari Rugby Arezzo   25 â 00  (4-0) CUS Perugia â Civitavecchia R. Cuntumcellae   46 â 22 (5-0) Unione Rugby Bolognese â Rugby Noceto FC   10 â 33  (0-5) Piacenza R. C. 1947 â U.R. Prato Sesto   17 â 07  (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 46; Noceto punti 39; Colorno punti 36; Unione Tirreno punti 35; Cus Perugia punti 30; Unione Bolognese punti 28;  Sesto Prato punti 19; Piacenza punti 18;  Imola punti 16;  Pesaro punti 12; Arezzo punti 10;  Civitavecchia punti 9. SERIE B â GIRONE 3 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 AS Jesolo Rugby â TXT CUS Ferrara Rugby  31 â 32  (2-5) Dopla Rugby Casale â Villorba Rugby  29 â 18  (5-0) Valsugana Rugby Padova â CUS Padova ASD   22 â 43  (0-5) Fulvia Tour Rugby Villadose â Rangers Rugby Vicenza  17 â 29  (0-5) Rugby Belluno â Volteco Ruggers Tarvisium   13 â 19  (1-4) DAK Rugby Mantova â Mirano Rugby   13 â 06  (4-1) Classifica: Rugger Tarvisium punti 39; Casale e Vicenza punti 38; Cus Padova punti 33;  Villorba punti 28; Cus Ferrara punti 19; Villadose e Mirano punti 17; Valsugana  punti 16;  Jesolo punti 13;  Belluno punti 12; Mantova punti 8. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 CUS Roma â Colleferro Rugby  15 â 08  (4-1) Gran Sasso Rugby â Rugby Rieti  17 â 13  (4-1) Amatori R. Messina â Palermo R.C.   10 â 15  (1-4) A.P. Partenope Rugby â San Giorgio R. Reggio Calabria  41 â 03  85-0) Neroniana Anzio â ASD Frascati Mini Rugby   05 â 19  (0-4) Rugby F.C. Segni â Primavera Rugby   24 â 10  (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 44; Palermo punti 39; Rieti e  Cus Roma punti 30;   Colleferro punti 25; Frascati Mini Rugby punti 20; Partenope Napoli punti 19;  Primavera e Amatori Messina punti 15;  Reggio Calabria e Segni punti 14; Neroniana Anzio punti 13. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14.   Â    Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
LE FIAMME ORO TRAVOLGONO IL RECCO 42 A 0

NAZIONALE IN RADUNO A ROMA, LINEA VERDE ALL&acirc;

