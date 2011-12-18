(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DECIMA GIORNATA
di Redazione
18/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 18.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 18 DICEMBRE 2011 SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA DECIMA GIORNATA Si Ã¨ giocata la decima giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â X TURNO - 18.12.2011 â ore 14.30 Banco San Giorgio CUS Genova â Rugby Rovato 22 â 13 (4-0) Biella Rugby Club â Rugby Parabiago 17 â 10 (4-1) Rugby Alessandria â Asti Rugby 06 â 00 (4-1) BEF-eD VIIÂ° Rugby Torino â Ce.s.In. CUS Torino 15 â 31 (0-5) Rugby Lumezzane â Rugby Sondrio Sertori 43 â 20 (5-0) Riposa: Rugby Lecco Classifica: Cus Genova punti 40; Cus Torino punti 33; Biella punti 31; Rovato punti 29; Parabiago punti 24; Settimo Rugby Torino punti 21; Lecco punti 16; Alessandria punti 12; Sondrio e Asti punti 9, Lumezzane punti 8. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 Unione Rugby Tirreno â Amatori Parma Rugby 05 â 20 (0-4) Rugby Colorno FC â Autosica Imola Rugby 60 â 05 (5-0) Pierantoni Rugby Pesaro â Vasari Rugby Arezzo 25 â 00 (4-0) CUS Perugia â Civitavecchia R. Cuntumcellae 46 â 22 (5-0) Unione Rugby Bolognese â Rugby Noceto FC 10 â 33 (0-5) Piacenza R. C. 1947 â U.R. Prato Sesto 17 â 07 (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 46; Noceto punti 39; Colorno punti 36; Unione Tirreno punti 35; Cus Perugia punti 30; Unione Bolognese punti 28; Sesto Prato punti 19; Piacenza punti 18; Imola punti 16; Pesaro punti 12; Arezzo punti 10; Civitavecchia punti 9. SERIE B â GIRONE 3 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 AS Jesolo Rugby â TXT CUS Ferrara Rugby 31 â 32 (2-5) Dopla Rugby Casale â Villorba Rugby 29 â 18 (5-0) Valsugana Rugby Padova â CUS Padova ASD 22 â 43 (0-5) Fulvia Tour Rugby Villadose â Rangers Rugby Vicenza 17 â 29 (0-5) Rugby Belluno â Volteco Ruggers Tarvisium 13 â 19 (1-4) DAK Rugby Mantova â Mirano Rugby 13 â 06 (4-1) Classifica: Rugger Tarvisium punti 39; Casale e Vicenza punti 38; Cus Padova punti 33; Villorba punti 28; Cus Ferrara punti 19; Villadose e Mirano punti 17; Valsugana punti 16; Jesolo punti 13; Belluno punti 12; Mantova punti 8. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 4 â X TURNO â 18.12.2011 â ore 14.30 CUS Roma â Colleferro Rugby 15 â 08 (4-1) Gran Sasso Rugby â Rugby Rieti 17 â 13 (4-1) Amatori R. Messina â Palermo R.C. 10 â 15 (1-4) A.P. Partenope Rugby â San Giorgio R. Reggio Calabria 41 â 03 85-0) Neroniana Anzio â ASD Frascati Mini Rugby 05 â 19 (0-4) Rugby F.C. Segni â Primavera Rugby 24 â 10 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 44; Palermo punti 39; Rieti e Cus Roma punti 30; Colleferro punti 25; Frascati Mini Rugby punti 20; Partenope Napoli punti 19; Primavera e Amatori Messina punti 15; Reggio Calabria e Segni punti 14; Neroniana Anzio punti 13. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Redazione