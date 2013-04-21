SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 19^ GIORNATA
21/04/2013
Si è giocata la 19^ giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: Serie B – Girone A – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Rugby Grande Milano v ASR Milano 05 – 09 (1-4) Asti Rugby v Parabiago Rugby 16 – 18 (1-4) Rugby Rovato v Rugby Sondrio 15 – 10 (4-1) Rugby Lecco v Biella 09 – 16 (1-4) Rugby VII° Torino v Banco di San Giorgio Cus Genova 23 – 28 (1-4) Rugby Union 96 Milano v Rugby Alessandria 10 – 6 (4-1) Classifica: Biella punti 76; Cus Genova punti 69; Grande Milano punti 59; Parabiago punti 57; Rovato punti 48; Asr Milano punti 45, Sondrio punti 41; Rugby VII Torino punti 39; Asti e Lecco punti 28; Union 96 Milano punti 16; Alessandria punti 8. Serie B – Girone B – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Firenze RC v Vasari Arezzo 25 – 42 (1-5) Pesaro Rugby v Piacenza 23 – 15 (4-0) UR Prato Sesto v UR Tirreno 45 – 05 (5-0) Emergenti Cecina v Rugby Viterbo 20 – 18 (5-1) Noceto Rugby v Livorno Rugby 38 – 00 (5-0) Reno Bologna v Cus Perugia 36 – 29 (4-2) Classifica: Cus Perugia punti 71; Pesaro punti 68; Prato Sesto punti 66; Noceto punti 55; Piacenza punti 49; Livorno punti 42; Union Tirreno punti 33; Cecina e Viterbo punti 30; Firenze Rugby e Arezzo punti 24; Reno Bologna punti 18. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. Serie B – Girone C – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Fulvia Tour Villadose v TXT Cus Ferrara 09 – 06 (4-1) Lyons Venezia Mestre v Bassa Bresciana 29 – 10 (5-0) Rugby Mirano v Dopla Casale 24 – 43 (1-5) Rugby Conegliano v Ruggers Tarvisium 06 – 44 (0-5) Villorba Rugby v Jesolo Rugby 23 – 15 (4-0) Rugby Bassano v Valsugana Padova 21 – 41 (0-5) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 76; Tarvisium punti 68; Mirano e Lyons Venezia Mestre punti 57; Casale punti 37; Jesolo punti 34; Cus Ferrara e Villorba punti 33; Villadose e Bassano punti 31; Conegliano punti 30; Bassa Bresciana punti 26. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. Serie B – Girone D – 21.04.13 – XIX giornata – ore 15.30 Heliantide Reggio Calabria v Civitavecchia Centumcellae 25 – 19 (4-1) Miwa Energia Benevento v Arieti Rieti 23 – 14 (4-0) Rugby Segni v Gran Sasso 19 – 41 (0-5) Primavera Rugby v Colleferro Rugby 29 – 43 (1-5) Città di Frascati v Partenope Rugby 22 – 20 (5-1) Cus Roma v Amatori Messina 19 – 19 (2-2) Classifica: Gran Sasso punti 76; Benevento punti 59; Reggio Calabria punti 57; Colleferro punti 52; Cus Roma punti 44; Rieti punti 40; Partenope Napoli e Città di Frascati punti 35; Civitavecchia punti 29; Amatori Messina e Segni punti 28; Primavera punti 27. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
