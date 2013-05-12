SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA 22^ GIORNATA
Si è giocata la 22^ giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 RUGBY ROVATO - RUGBY GRANDE MILANO 20 – 26 (1-5) BIELLA RUGBY CLUB - ASTI RUGBY 24 – 17 (5-1) RUGBY SONDRIO - RUGBY UNION 96 MILANO 26 – 22 (5-1) RUGBY MILANO - C.U.S. GENOVA RUGBY 24 – 12 84-0) RUGBY PARABIAGO - VII° RUGBY TORINO 17 – 18 (1-4) RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY LECCO 8 – 52 (0-5) Classifica: Biella punti 91; Cus Genova punti 82; Grande Milano punti 75; Parabiago 67; Asd Milano punti 61; Rovato punti 57; Rugby VII Torino e Sondrio punti 48; Lecco punti 42; Asti punti 35; Union 96 Milano punti 25; Alessandria punti 9. SERIE B – GIRONE 2 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 UNIONE RUGBY PRATO SESTO - FIRENZE RUGBY CLUB 74 – 19 (5-0) RUGBY NOCETO - PIACENZA RUGBY 30 – 28 (4-1) RUGBY VITERBO - PESARO RUGBY 5 – 12 (1-4) UNION RUGBY TIRRENO - RENO RUGBY BOLOGNA 16 – 42 (0-5) VASARI RUGBY AREZZO - LIVORNO RUGBY 44 – 17 (5-0) C.U.S. PERUGIA RUGBY - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA 47 – 5 (5-0) Classifica: Cus Perugia punti 87; Prato Sesto punti 85; Pesaro punti 78; Noceto punti 68; Piacenza punti 51; Livorno punti 43; Cecina e Arezzo punti 40; Union Tirreno punti 39; Viterbo punti 38; Reno Bologna punti 35; Firenze Rugby punti 30. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatorio della società Unione Bolognese. SERIE B – GIRONE 3 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 RUGBY MIRANO 1957 - FULVIA TOUR R. VILLADOSE 3 – 11 (0-4) RUGGERS TARVISIUM - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE 19 – 9 (4-0) DOPLA RUGBY CASALE - B.B.M. RUGBY BASSANO 64 – 17 (5-0) TXT CUS FERRARA RUGBY - JESOLO RUGBY 22 – 26 (1-5) RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - VILLORBA RUGBY 37 – 43 (2-5) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY CONEGLIANO 31 – 19 (5-0) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 94; Tarvisium punti 86; Lyons Venezia Mestre punti 67; Mirano punti 62; Casale punti 53; Villorba punti 46; Villadose punti 43; Cus Ferrara e Jesolo punti 41; Bassano punti 39; Conegliano punti 30; Bassa Bresciana punti 29. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – XXII TURNO – 12.05.2013 – ore 15.30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - GRAN SASSO RUGBY 7 – 43 (0-5) ARIETI RUGBY RIETI - PRIMAVERA RUGBY 27 – 13 (5-0) POL. AMATORI RUGBY MESSINA - RUGBY SEGNI 50 – 12 (5-0) RUGBY CITTA’ DI FRASCATI - HELIANTIDE SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 24 – 33 (1-5) PARTENOPE RUGBY - MIWA ENERGIA BENEVENTO 11 – 29 (0-5) COLLEFERRO RUGBY 1965 - C.U.S. ROMA RUGBY 28 – 5 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 96; Benevento punti 73; Colleferro punti 71; Reggio Calabria punti 70; Rieti punti 51; Cus Roma punti 50; Partenope Napoli, Frascati e Messina punti 41; Primavera punti 38; Civitavecchia punti 30; Segni punti 29. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazionE FASE PROMOZIONE. Al termine della prima fase le squadre classificatesi al primo e secondo posto in classifica di ogni girone si incontreranno tra di loro con formula ad eliminazione diretta e partite di andata e ritorno (art. 30/B/b regolamento attività sportiva secondo il seguente schema: 2^ Girone 1 – 1^ Girone 2 (Cus Genova – Cus Perugia). 2^Girone 2 – 1^ Girone 1 (Prato Sesto – Biella). 2^ Girone 3 – 1^ Girone 4 (Ruggers Tarvisuim – Gran sasso) 2^ Girone 4 – 1^ Girone 3 (Benevento – Valsugana Rugby). Gare in programma 26 maggio e 2 giugno 2013 con partita di andata in casa delle seconde classificate. FASE RETROCESSIONE. Le squadre classificatesi al 11^ e 12^ posto di ciascun girone saranno retrocesse e disputeranno la stagione sportiva successiva il campionato di Serie C. Girone 1 (Rugby Union 96 Milano, Alessandria). Girone 2 (Reno Bologna, Firenze Club). Girone 3 (Conegliano, Bassa Bresciana). Girone 4 (Civitavecchia, Segni). I risultati saranno resi ufficiali con l’omologazione delle gare da parte del Giudice Sportivo FIR. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )
