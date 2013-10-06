SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA
di Redazione
06/10/2013
Roma, 28 SETTEMBRE 2013
SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA PRIMA GIORNATA
Si è giocata la prima giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
B – GIRONE A - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
RUGBY PARABIAGO - RUGBY LECCO 13 – 03 - (4-0)
RUGBY GRANDE MILANO - BIELLA RUGBY CLUB 15 – 12 (4-1)
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - C.U.S. BRESCIA 49 – 06 (5-0)
ASTI RUGBY 1981 – ASD RUGBY MILANO 00 – 26 (0-5)
RUGBY SONDRIO SERTORI - CAIMANI RUGBY ASD 24 – 17 (4-1)
RUGBY ROVATO – BEF-eD VII° RUGBY TORINO 03 – 08 (1-4)
Classifica:
Lumezzane, Asr Milano punti 5; Parabiago, Grande Milano, Sondrio e VII Rugby Torino punti 4; Biella, Caimani Rugby e Rovato punti 1; Lecco, Cus
Brescia e Asti punti 0.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
MODENA RUGBY CLUB - R.C. EMERGENTI CECINA 06 – 19 (0-4)
GUIDI IMPIANTI PESARO - RUGBY NOCETO FC 23 -06 (4-0)
LIVORNO RUGBY SSD - AMAT. PARMA RUGBY 22 – 14 (4-0)
TERNI RUGBY ASD - ASD RUGBY JESI 05 – 19 (0-4)
RUGBY PARMA F.C.1931 - PIACENZA RUGBY CSD 14 – 19 (1-4)
UNION RUGBY TIRRENO - VASARI RUGBY AREZZO 37 – 00 (5-0)
Classifica:
Unione Tirreno punti 5; Cecina, Pesaro, Livorno, Jesi punti 4; Rugby Parma punti 1; Modena, Noceto, Amatori Parma, Terni, Arezzo e Piacenza punti 0.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
C.U.S. PADOVA ASD - RUGGERS TARVISIUM 18 – 22 (1-4)
DOPLA RUGBY CASALE - RUGBY MIRANO 22 – 20 (4-1)
LYONS R.VENEZIAMESTRE - VILLORBA RUGBY 10 – 15 (1-4)
BBM RUGBY BASSANO - RUGBY PAESE 12 – 19 (1-4)
TXT CUS FERRARA RUGBY – FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE 08 – 19 (0-4)
Riposa: RUGBY SILEA
Classifica:
Ruggers Tarvisium, Casale, Villorba, Paese punti 4; Cus Padova, Mirano, Lyons Venezia Mestre, Bassano punti 1; Cus Ferrara, Villadose e Silea punti 0.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA I - 06.10.13 – ore 15.30
AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - ASD ARIETI RUGBY RIETI 22 – 22 (2-2)
C.U.S.ROMA RUGBY - SVICAT LECCE RUGBY 24 – 05 (5-0)
RAGUSA R. CLUB S.PADUA - COLLEFERRO R. 12 – 24 (0-4)
HELIANTIDE R.REGGIO CALBRIA - PRIMAVERA RUGBY 06 – 43 (0-5)
UNION RUGBY VITERBO - A.P. PARTENOPE RUGBY 17 – 22 (1-4)
R. CITTA' DI FRASCATI - AMATORI R. MESSINA 19 – 13 (4-1)
lassifica
Cus Roma e Primavera punti 5; Colleferro, Partenope Napoli e Città di Frascati punti 4; Avezzano e Rieti punti 2; Viterbo e Amatori Messina punti 1;
Lecce, Ragusa e Reggio Calabria punti 0.
Redazione