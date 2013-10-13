SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SECONDA GIORNATA
13/10/2013
Roma, 13 ottobre 2013
SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA SECONDA GIORNATA
Si è giocata la seconda giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA II - 13.10.13 – ore 15.30
RUGBY LECCO - PATARO’ RUGBY LUMEZZANE 10 – 24 (0-4)
BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY PARABIAGO 00 – 23 (0-4)
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - RUGBY GRANDE MILANO 06 – 13 (1-4)
RUGBY MILANO - RUGBY ROVATO 59 – 07 (5-0)
COENERGIA CAIMANI RUGBY - ASTI RUGBY 44 – 18 (5-0)
BEF-eD VII° RUGBY TORINO - R.UGBY SONDRIO SERTORI 41 – 27 (5 – 0)
Classifica:
Asr Milano punti 10; Lumezzane, VII Rugby Torino punti 9; Parabiago, e Grande Milano punti 8, Caimani Rugby punti 6, Sondio punti 4, Rovato, Biella,
Marco Polo Cus Brescia punti 1, Lecco punti 0, Asti punti -8.
^ Asd Asti Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria della categoria Under 14 e Under 16
relativamente alla squadra Serie C che non si è iscritta al campionato.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA II - 13.10.13 – ore 15.30
AMAT. PARMA RUGBY – DONELLI VINI MODENA 26 – 15 (5-0)
R.C. EMERGENTI CECINA – GUIDI IMPIANTI PESARO 15 – 18 (1-4)
RUGBY NOCETO FC - LIVORNO RUGBY 31 – 07 (4-0)
VASARI RUGBY AREZZO - UMBRIA ENERGY TERNI R 45 – 07 (4-0)
ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970 - RUGBY PARMA F.C. 13 – 10 (4-1)
PIACENZA RUGBY CSD - UNION RUGBY TIRRENO 20 – 14 (4-1)
Classifica:
Jesi e Pesaro punti 8; Unione Tirreno punti 6; Cecina, Arezzo e Amatori Parma punti 5; Livorno, Noceto, Piacenza punti 4; Rugby Parma punti 2; Terni e
Modena punti 0.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA II - 13.10.13 – ore 15.30
VILLORBA RUGBY - C.U.S. PADOVA 13 – 21 (0-4)
RUGGERS TARVISIUM - DOPLA RUGBY CASALE 23 – 13 (4-0)
RUGBY MIRANO 1957 - LYONS R. VENEZIAMESTRE 19 – 06 (4-0)
RUGBY PAESE - TXT CUS FERRARA RUGBY 31 – 29 (4-2)
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - RUGBY SILEA 16 – 15 (4-1)
Riposa: BBM RUGBY BASSANO
Classifica:
Ruggers Tarvisium e Rugby Paese punti 8; Cus Padova e Mirano punti 5; Casale, Villorba e Villadose punti 4; Cus Ferrara punti 2; Bassano, Venezia
Mestre e Silea punti 1.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA II - 13.10.13 – ore 15.30
COLLEFERRO R.1965 - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY 56 – 07 (5-0)
ARIETI RUGBY RIETI - C.U.S.ROMA RUGBY 15 – 32 (0-5)
SVICAT RUGBY LECCE - RAGUSA R. CLUB S. PADUA 38 – 21 (5-0)
HELIANTIDE R.REGGIO CALABRIA - AMATORI R. MESSINA 08 – 17 (0-4)
PRIMAVERA RUGBY - UNION RUGBY VITERBO 27 – 36 (1-5)
A.P. PARTENOPE RUGBY - R. CITTA' DI FRASCATI 10 – 18 (0-4)
Classifica:
Cus Roma punti 10; Colleferro punti 9; Città di Frascati punti 8; Primavera e Viterbo punti 6; Amatori Messina, Lecce punti 5;Partenope Napoli punti
4; Avezzano, Rieti punti 2; Reggio Calabria e Ragusa punti 0.
