SERIE B. RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA UNDICESIMA GIORNATA
13/01/2013
Si è giocata la undicesima giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14.30 RUGBY GRANDE MILANO - RUGBY ROVATO 29 – 20 (5-0) ASTI RUGBY 1981 - BIELLA RUGBY CLUB 03 – 26 (0-4) RUGBY UNION MILANO 96 - RUGBY SONDRIO 11 – 08 (4-1) C.U.S GENOVA RUGBY - ASD RUGBY MILANO 15 – 05 (4-0) VII° RUGBY TORINO - RUGBY PARABIAGO 09 – 13 (1-4) RUGBY LECCO - RUGBY ALESSANDRIA 16 – 03 (4-0) Classifica: Biella punti 42; Grande Milano punti 35; Rovato punti 32; Cus Genova punti 31; Asr Milano punti 27; Parabiago punti 26; Sondrio punti 25; VII Rugby Torino punti 24; Lecco punti 17; Asti e Union 96 Milano punti 11; Alessandria punti 6. SERIE B – GIRONE 2 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14:30 FIRENZE RUGBY CLUB - UNIONE RUGBY PRATO SESTO 07 – 37 (0-5) PESARO RUGBY - RUGBY VITERBO 46 – 05 (5-0) RENO RUGBY BOLOGNA - UNION RUGBY TIRRENO 14 – 26 (0-4) LIVORNO RUGBY - VASARI RUGBY AREZZO 30 – 20 (5-0) PIACENZA RUGBY - - RUGBY NOCETO 22 – 29 (1-5) RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA - C.U.S. PERUGIA RUGBY rinviata per impraticabilità del campo. Classifica: Pesaro e Noceto punti 39; Cus Perugia punti 38; Piacenza punti 33; Prato Sesto punti 31; Livorno punti 28; Unione Tirreno punti 25; Firenze Rugby punti 19; Viterbo punti 17; Emergenti Cecina punti 14; Reno Bologna punti 11; Arezzo punti 6. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatori ella società Unione Bolognese. ^^ Il Livorno ha provveduto ad estinguere nei termini regolamentari mediante oblazione la sanzione della penalizzazione in classifica squadra Cadetta per il mancato assolvimento della obbligatorietà relativa ai campionati Under 16 e Under 14 (Seconda squadra). Il Gs, infatti, avendo rilevato che il Livorno non si era iscritta al campionato di Serie C (squadra Cadetta) nella stagione sportiva 2012/2013 aveva applicato la sanzione alla prima squadra (Serie B). Il Gs, pertanto,ha provveduto alla dichiarazione di estinzione della sanzione comminata originariamente in 8 (otto) punti, per intervenuta oblazione ed ha provveduto a rettificare la classifica che, pertanto, non tiene più conto della suddetta penalizzazione. SERIE B – GIRONE 3 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14:30 FULVIA TOUR R. VILLADOSE 76 - RUGBY MIRANO 11 – 22 (0-4) LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - RUGGERS TARVISIUM 21 – 20 (4-1) RUGBY BASSANO - RUGBY CASALE 30 – 15 (5-0) JESOLO RUGBY - CUS FERRARA RUGBY 12 – 14 (1-4) VILLORBA RUGBY - RUGBY BASSA BRESCIANA LENO 16 – 14 (4-1) RUGBY CONEGLIANO - VALSUGANA RUGBY PADOVA 03 – 30 (0-5) Classifica: Valsugana Rugby Padova punti 43; Tarvisium punti 37; Lyons Venezia Mestre e Mirano punti 36; Casale punti 26; Conegliano e Cus Ferrara punti 21; Bassano punti 20; Villorba punti 18; Jesolo punti 17; Bassa Bresciana punti 16; Villadose punti 13. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – XI TURNO – 13.01.2013 - ORE 14:30 GRAN SASSO RUGBY - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 67 – 29 (5-1) PRIMAVERA RUGBY - ARIETI RUGBY RIETI 23 – 16 (4-1) RUGBY F.C. SEGNI - AMATORI RUGBY MESSINA 07 – 09 (1-4) SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - RUGBY CITTA' DI FRASCATI 24 – 03 (4-0) MIWA ENERGIA BENEVENTO - PARTENOPE RUGBY 13 – 07 (4-1) C.U.S. ROMA RUGBY - COLLEFERRO RUGBY 08 – 03 (4-1) Classifica: Gran Sasso punti 48; Benevento punti 40; Colleferro e Reggio Calabria punti 30; Partenope Napoli punti 27; Rieti punti 26; Cus Roma punti 25; Città di Frascati punti 19; Primavera punti 18; Segni e Amatori Messina punti 14; Civitavecchia punti 12. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20.
