(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, RISULTATI II^ GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

09/10/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 09 ottobre2011  SERIE B.  RISULTATI SECONDA GIORNATA   Si Ã¨ giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY ROVATO  19 â 24  (1-4) RUGBY PARABIAGO  - RUGBY ALESSANDRIA   27 â 07  (5-0) BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO - RUGBY LECCO   24 â 06  (4-0) CESIN CUS TORINO  - BIELLA RUGBY CLUB  22 â 25  (1-4) ASTI RUGBY 1981 â BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA  03 â 31  (0-5) RUGBY LUMEZZANE  - AMAT.R. MILANO  non disputata per mancato arrivo dellâAmatori Milano.   Classifica: Cus Genova punti 10; Rovato e Biella punti 9;  Rugby Torino punti 8;  Cus Torino e Parabiago punti 6;Lecco punti 5; Sondrio punti 2; Asti e Alessandria punti 0; Lumezzane punti -4;  Amatori Milano punti -16.   ^La classifica non tiene conto della gara Lumezzane - Amatori Milano che verrÃ  omologata dal Giudice Sportivo in settimana. ^^Amatori Milano 16 (dodici) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per i campionati Under 20, Under 16 e Under 14 e rinuncia alla prima gara di campionato. ^^^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione epr la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 U. R. PRATO SESTO - AMAT. PARMA RUGBY  17 â 35  (0-5) AUTOSICA IMOLA RUGBY - PIERANTONI RUGBY PESARO   27 â 13  (5-0) RUGBY NOCETO â LIOMATIC CUS PERUGIA  20 â 18  (4-1) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY COLORNO  00 â 34  (0-5) VASARI RUGBY AREZZO - UNION RUGBY TIRRENO  12 â 17  (1-4) PIACENZA RUGBY 1947 - UNIONE R. BOLOGNESE  22 â 27  (1-4) Classifica: Colorno punti 10; Unione Tirreno, Noceto e Amatori Parma punti 9;  Unione Bolognese punti 8; Cus Perugia e Imola punti 6; Arezzo e Piacenza punti 1; Pesaro, Sesto Prato e Civitavecchia punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY MIRANO 1957 â TXT CUS FERRARA RUGBY  30 â 03  (4-0) VILLORBA RUGBY - VALSUGANA R. PADOVA  13 â 07  (4-1) RUGGERS TARVISIUM â FULVIA TOUR R. VILLADOSE  41 â 08  (5-0) RANGERS RUGBY VICENZA â DOPLA RUGBY CASALE  19 â 08  (4-0) CUS PADOVA - JESOLO RUGBY  52 â 19  (5-0) DAK RUGBY MANTOVA - RUGBY BELLUNO   10 â 12  (1-4)  Classifica: Rugger Tarvisium punti 10;  Vicenza punti 9; Villorba punti 8; Mirano e Cus Padova punti 5; Jesolo, Casale e Belluno punti 4; Valsugana Padova punti 2; Rugby Mantova punti 1; Cus Ferrara punti 0; Villadose punti -4. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. Â   SERIE B â GIRONE 4 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 PRIMAVERA RUGBY - COLLEFERRO 14 â 12  (4-1) ARIETI R. RIETI - AMAT. R. MESSINA  12 â 03  (4-0) FRASCATI MINI R. 2001 - PARTENOPE RUGBY   21 â 17  (4-0) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - GRAN SASSO RUGBY  12 â 12  (2-2) PALERMO R. CLUB 2005 - CUS ROMA    18 â 10  (4-0) RUGBY FC SEGNI - NERONIANA ANZIO   27 â 31  (2-5) Classifica: Primavera punti 8;  Gran Sasso punti 7; Colleferro e Reggio Calabria punti 6; Frascati Mini Rugby punti 5;  Amatori Messina,  Cus Roma, Rieti e Palermo punti 4; Partenope Napoli e Anzio punti 2; Segni punti -5. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â  Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A, TABELLINI SECONDA GIORNATA

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE, PRIMA GIORNATA

