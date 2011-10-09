(RUGBY NOTIZIE) SERIE B, RISULTATI II^ GIORNATA
di Redazione
09/10/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 09.10.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 09 ottobre2011 SERIE B. RISULTATI SECONDA GIORNATA Si Ã¨ giocata la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY SONDRIO SERTORI - RUGBY ROVATO 19 â 24 (1-4) RUGBY PARABIAGO - RUGBY ALESSANDRIA 27 â 07 (5-0) BEFeD VIIÂ° RUGBY TORINO - RUGBY LECCO 24 â 06 (4-0) CESIN CUS TORINO - BIELLA RUGBY CLUB 22 â 25 (1-4) ASTI RUGBY 1981 â BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA 03 â 31 (0-5) RUGBY LUMEZZANE - AMAT.R. MILANO non disputata per mancato arrivo dellâAmatori Milano. Classifica: Cus Genova punti 10; Rovato e Biella punti 9; Rugby Torino punti 8; Cus Torino e Parabiago punti 6;Lecco punti 5; Sondrio punti 2; Asti e Alessandria punti 0; Lumezzane punti -4; Amatori Milano punti -16. ^La classifica non tiene conto della gara Lumezzane - Amatori Milano che verrÃ omologata dal Giudice Sportivo in settimana. ^^Amatori Milano 16 (dodici) punti di penalizzazione per mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per i campionati Under 20, Under 16 e Under 14 e rinuncia alla prima gara di campionato. ^^^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione epr la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 U. R. PRATO SESTO - AMAT. PARMA RUGBY 17 â 35 (0-5) AUTOSICA IMOLA RUGBY - PIERANTONI RUGBY PESARO 27 â 13 (5-0) RUGBY NOCETO â LIOMATIC CUS PERUGIA 20 â 18 (4-1) CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - RUGBY COLORNO 00 â 34 (0-5) VASARI RUGBY AREZZO - UNION RUGBY TIRRENO 12 â 17 (1-4) PIACENZA RUGBY 1947 - UNIONE R. BOLOGNESE 22 â 27 (1-4) Classifica: Colorno punti 10; Unione Tirreno, Noceto e Amatori Parma punti 9; Unione Bolognese punti 8; Cus Perugia e Imola punti 6; Arezzo e Piacenza punti 1; Pesaro, Sesto Prato e Civitavecchia punti 0. SERIE B â GIRONE 3 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 RUGBY MIRANO 1957 â TXT CUS FERRARA RUGBY 30 â 03 (4-0) VILLORBA RUGBY - VALSUGANA R. PADOVA 13 â 07 (4-1) RUGGERS TARVISIUM â FULVIA TOUR R. VILLADOSE 41 â 08 (5-0) RANGERS RUGBY VICENZA â DOPLA RUGBY CASALE 19 â 08 (4-0) CUS PADOVA - JESOLO RUGBY 52 â 19 (5-0) DAK RUGBY MANTOVA - RUGBY BELLUNO 10 â 12 (1-4) Classifica: Rugger Tarvisium punti 10; Vicenza punti 9; Villorba punti 8; Mirano e Cus Padova punti 5; Jesolo, Casale e Belluno punti 4; Valsugana Padova punti 2; Rugby Mantova punti 1; Cus Ferrara punti 0; Villadose punti -4. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. Â SERIE B â GIRONE 4 â II TURNO - 9.10.2011 â ORE 15.30 PRIMAVERA RUGBY - COLLEFERRO 14 â 12 (4-1) ARIETI R. RIETI - AMAT. R. MESSINA 12 â 03 (4-0) FRASCATI MINI R. 2001 - PARTENOPE RUGBY 21 â 17 (4-0) S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA - GRAN SASSO RUGBY 12 â 12 (2-2) PALERMO R. CLUB 2005 - CUS ROMA 18 â 10 (4-0) RUGBY FC SEGNI - NERONIANA ANZIO 27 â 31 (2-5) Classifica: Primavera punti 8; Gran Sasso punti 7; Colleferro e Reggio Calabria punti 6; Frascati Mini Rugby punti 5; Amatori Messina, Cus Roma, Rieti e Palermo punti 4; Partenope Napoli e Anzio punti 2; Segni punti -5. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
