SERIE B RISULTATI NONA GIORNATA
di Redazione
08/12/2013
Roma, 08 DICEMBRE 2013
SERIE A RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA NONA GIORNATA.
Si è giocata la nona giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - ASD RUGBY LECCO, 12 – 10 (4-1)
BEF-eD VII° RUGBY TORINO - RUGBY PARABIAGO, 10 – 43 (0-5)
BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY ROVATO, 18 – 20 (1-4)
RUGBY GRANDE MILANO - PATARO’ RUGBY LUMEZZANE, 33 – 27 (5-2)
COENERGIA CAIMANI RUGBY - RUGBY MILANO, 14 – 19 (1-4)
RUGBY SONDRIO SERTORI - ASTI RUGBY 1981, 23 – 15 (5-0)
Classifica:
Asr Milano punti 38; Lumezzane punti 36; Parabiago punti 33; Grande Milano punti 27; Caimani Rugby punti 21; Sondrio punti 20; Cus Brescia punti 19;
VII Rugby Torino punti 18; Biella e Rovato punti 14; Lecco punti 13; Asti punti -2.
^ Asd Asti Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria della categoria Under 14 e Under 16
relativamente alla squadra Serie C che non si è iscritta al campionato.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
DONELLI VINI MODENA - LIVORNO RUGBY, 20 – 20 (3-2)
R.C. EMERGENTI CECINA - UNION RUGBY TIRRENO, 15 – 21 (1-4)
VASARI RUGBY AREZZO - GUIDI IMPIANTI PESARO, 00 – 27 (0-5)
AMATORI PARMA RUGBY - RUGBY NOCETO FC, 17 – 11 (4-1)
UMBRIA ENERGY TERNI R. - RUGBY PARMA F.C.1931, 22 – 29 (1-4)
ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970 - PIACENZA RUGBY CSD, 15 – 43 (0-5)
Classifica:
Pesaro punti 36; Noceto punti 32; Livorno punti 29; Piacenza punti 28; Amatori Parma punti 25; Tirreno punti 24; Jesi e Rugby Parma punti 18; Modena
punti 17; Cecina punti 14; Arezzo punti 9; Umbria Rugby Terni punti 1.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
C.U.S. PADOVA - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE, 25 – 10 (4-0)
RUGGERS TARVISIUM - RUGBY SILEA, 33 – 13 85-0)
VILLORBA RUGBY - RUGBY MIRANO 1957, 09 – 12 (1-4)
BBM RUGBY BASSANO - TXT CUS FERRARA RUGBY, 13 – 22 (0-4)
RUGBY PAESE FULVIA - TOUR RUGBY VILLADOSE, 43 – 08 (5-0)
Riposa: DOPLA RUGBY CASALE
Classifica:
Ruggers Tarvisium punti 35; Casale e Paese punti 30; Mirano punti 24; Cus Ferrara punti 19; Silea punti 17; Villadose punti 14; Cus Padova e Lyons
Venezia Mestre punti 12; Bassano punti 10; Villorba punti 7.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA IX – 8.12.13 – ore 14.30
AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY - RAGUSA R. CLUB S. PADUA, 14 – 15 81-4)
ARIETI RUGBY RIETI - RUGBY CITTA' DI FRASCATI, 27 – 27 (2-3)
AMATORI RUGBY MESSINA - C.U.S.ROMA RUGBY, 20 – 15 (4-1)
SVICAT RUGBY LECCE - COLLEFERRO R.1965, 12 – 22 (0-4)
RUGBY REGGIO CALABRIA - UNION RUGBY VITERBO, 41 – 06 (5-0)
PRIMAVERA RUGBY - A.P. PARTENOPE RUGBY, 18 – 16 (4-1)
Classifica:
Cus Roma punti 37; Città di Frascati punti 34; Colleferro punti 31; Primavera punti 28; Amatori Messina punti 27; Viterbo punti 26; Lecce punti 22;
Partenope Napoli punti 19; Reggio Calabria punti 16; Avezzano e Ragusa punti 10; Rieti punti 6.
