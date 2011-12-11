(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI NONA GIORNATA
di Redazione
11/12/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 11 DICEMBRE 2011 SERIE B. RISULTATI NONA GIORNATA Si Ã¨ giocata la nona giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: Serie B â Girone A â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Rugby Rovato v Bef&D VII Torino 42 â 29 (5-0) Cesin Cus Torino v Alessandria 44 â 16 (5-0) Rugby Sondrio v ASR Lecco 10 â 10 (2-2) Biella Rugby v Banco di San Giorgio Cus Genova 09 â 13 (1-4) Asti Rugby v ASR Lumezzane 13 â 09 (4-1) Riposa: Parabiago Classifica: Cus Genova punti 36;Rovato punti 29; Cus Torino punti 28; Biella Rugby punti 27; Parabiago punti 23; Settimo Rugby Torino punti 21; Lecco punti 16; Sondrio punti 9; Alessandria e Asti punti 8, Lumezzane punti 3. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. Serie B â Girone B â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Amatori Parma v Liomatic Cus Perugia 37 â 13 (5-0) Imola Rugby v UR Bolognese 12 â 44 (0-5) Civitavecchia Centumcellae v Pierantoni Pesaro 06 â 08 (1-4) UR Prato Sesto v Rugby Noceto 09 â 09 (2-2) Rugby Colorno UR Tirreno 00 â 06 (1-4) Vasari Arezzo v Piacenza Rugby 34 â 34 (3-3) Classifica: Amatori Parma punti 42; Unione Tirreno punti 35; Noceto Rugby punti 34; Colorno punti 31; Unione Bolognese punti 28; Cus Perugia punti 25; Sesto Prato punti 18; Imola punti 16; Piacenza punti 14; Arezzo punti 10; Civitavecchia punti 9; Pesaro punti 8. Serie B â Girone C â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Cus Ferrara v Fulviatour Villadose 15 â 29 (0-5) Villorba Rugby v Rugby Belluno 18 â 11 (4-1) Rangers Vicenza v Valsugana Padova 29 â 06 (5-0) Rugby Mirano v Ruggers Tarvisium 20 â 22 (1-4) Rugby Casale v Jesolo Rugby 26 â 12 (4-0) Cus Padova v Rugby Mantova - interrotta per infortunio allâarbitro, il sig. Chiarioni di Perugia. Classifica: Rugger Tarvisium punti 35; Casale e Vicenza punti 33; Cus Padova e Villorba punti 28; Villadose punti 17; Valsugana e Mirano punti 16; Cus Ferrara punti 14; Jesolo e Belluno punti 11; Mantova punti 4. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. Serie B â Girone D â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Colleferro Rugby v Partenope Rugby 03 â 00 (4-1) Arieti Rieti v Neroniana Anzio 41 â 11 (5-0) San Giorgio Reggio Calabria v Amatori Messina 14 â 19 (1-4) Primavera Rugby v Frascati Rugby 13 â 13 (2-2) Gran Sasso v Cus Roma 22 â 17 (4-1) Palermo RC v Point Bet Segni 53 â 15 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 40; Palermo punti 35; Rieti punti 29; Cus Roma punti 26; Colleferro punti 24; Frascati Mini Rugby punti 16; Primavera punti 15; Reggio calabria, Partenope Napoli e Amatori Messina punti 14; Neroniana Anzio punti 13; Segni punti 9. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
Articolo Precedente
(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. RISULTATI NONA GIORNATA
Articolo Successivo
FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v BORDEAUX-BÈGLES 7 - 31
Redazione