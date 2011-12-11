Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI NONA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

11/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 11.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 11 DICEMBRE  2011  SERIE B. RISULTATI NONA GIORNATA Si Ã¨ giocata la nona giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati:  Serie B â Girone A â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Rugby Rovato v Bef&D VII Torino  42 â 29  (5-0) Cesin Cus Torino v Alessandria  44 â 16  (5-0) Rugby Sondrio v ASR Lecco   10 â 10  (2-2) Biella Rugby v Banco di San Giorgio Cus Genova  09 â 13  (1-4) Asti Rugby v ASR Lumezzane  13 â 09  (4-1) Riposa: Parabiago  Classifica: Cus Genova punti 36;Rovato punti 29;  Cus Torino punti 28; Biella Rugby punti 27;  Parabiago  punti 23; Settimo Rugby Torino punti 21;  Lecco punti 16; Sondrio punti 9;  Alessandria e Asti punti 8, Lumezzane punti 3.   ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. Serie B â Girone B â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Amatori Parma v Liomatic Cus Perugia  37 â 13  (5-0) Imola Rugby v UR Bolognese   12 â 44  (0-5) Civitavecchia Centumcellae v Pierantoni Pesaro  06 â 08  (1-4) UR Prato Sesto v Rugby Noceto   09 â 09  (2-2) Rugby Colorno UR Tirreno   00 â 06  (1-4) Vasari Arezzo v Piacenza Rugby   34 â 34  (3-3) Classifica: Amatori Parma punti 42; Unione Tirreno punti 35; Noceto Rugby punti 34;  Colorno punti 31; Unione Bolognese punti 28;  Cus Perugia punti 25;  Sesto Prato punti 18;  Imola punti 16;  Piacenza punti 14; Arezzo punti 10;  Civitavecchia punti 9; Pesaro punti 8. Serie B â Girone C â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Cus Ferrara v Fulviatour Villadose  15 â 29  (0-5) Villorba Rugby v Rugby Belluno   18 â 11 (4-1) Rangers Vicenza v Valsugana Padova  29 â 06  (5-0) Rugby Mirano v Ruggers Tarvisium   20 â 22  (1-4) Rugby Casale v Jesolo Rugby  26 â 12  (4-0) Cus Padova v Rugby Mantova - interrotta per infortunio allâarbitro, il sig. Chiarioni di Perugia.  Classifica: Rugger Tarvisium punti 35; Casale e Vicenza punti 33; Cus Padova e Villorba punti 28; Villadose punti 17; Valsugana e Mirano punti 16;  Cus Ferrara punti 14; Jesolo e Belluno punti 11; Mantova punti 4. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. Serie B â Girone D â IX giornata - 11.12.11 â ore 14.30 Colleferro Rugby v Partenope Rugby  03 â 00  (4-1) Arieti Rieti v Neroniana Anzio  41 â 11  (5-0) San Giorgio Reggio Calabria v Amatori Messina   14 â 19  (1-4) Primavera Rugby v Frascati Rugby   13 â 13 (2-2) Gran Sasso v Cus Roma   22 â 17  (4-1) Palermo RC v Point Bet Segni   53 â 15  (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 40; Palermo punti 35; Rieti punti 29;  Cus Roma punti 26;   Colleferro punti 24; Frascati Mini Rugby punti 16; Primavera punti 15;  Reggio calabria, Partenope Napoli e Amatori Messina punti 14; Neroniana Anzio punti 13; Segni punti 9. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14.   Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A. RISULTATI NONA GIORNATA

Articolo Successivo

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v BORDEAUX-BÈGLES 7 - 31

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019