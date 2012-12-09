SERIE B. RISULTATI OTTAVA GIORNATA
di Redazione
09/12/2012
SERIE B. RISULTATI OTTAVA GIORNATA Si è giocata la ottava giornata del campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B – GIRONE 1 – VIII TURNO – 9.12.2012 SD RUGBY MILANO - RUGBY GRANDE MILANO 12 – 06 (4-1) RUGBY PARABIAGO - ASTI RUGBY 26 – 10 (5-0) RUGBY SONDRIO - RUGBY ROVATO 24 – 20 (4-1) BIELLA RUGBY CLUB - RUGBY LECCO 41 – 16 (5-0) C.U.S GENOVA RUGBY - VII° RUGBY TORINO 67 – 17 (5-0) RUGBY ALESSANDRIA - RUGBY UNION 96 Milano 12 – 06 (4-1) CLassifica: Biella punti 33; Grande Milano punti 30; Rovato e Cus Genova punti 27; Asr Milano punti 23; Sondrio e Parabiago punti 22; VII Rugby Torino punti 17; Lecco punti 13; Asti e Union 96 Milano punti 7; Alessandria punti 5. SERIE B – GIRONE 2 – VIII TURNO – 9.12.2012 VASARI RUGBY AREZZO - FIRENZE RUGBY CLUB 19 – 20 (1-4) PIACENZA RUGBY - PESARO RUGBY 16 – 19 (1-4) UNION RUGBY TIRRENO - UNIONE RUGBY PRATO SESTO 12 – 28 (0-5) RUGBY VITERBO - RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA 14 – 17 (1-4) LIVORNO RUGBY - RUGBY NOCETO 26 – 25 (4-1) C.U.S. PERUGIA RUGBY - RENO RUGBY BOLOGNA 31 – 20 (5-0) Classifica: Cus Perugia punti 34; Pesaro punti 29; Piacenza punti 27; Noceto punti 26; Prato Sesto punti 22; Firenze Rugby punti 19; Unione Tirreno punti 17; Viterbo punti 11; Emergenti Cecina e Livorno Rugby punti 9; Reno Bologna e Arezzo punti 6. ^ Reno Bologna 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione campionato obbligatori ella società Unione Bolognese. ^^ Livorno punti 8 (otto) di penalizzazione per mancata partecipazione campionati obbligatori. SERIE B – GIRONE 3 – VIII TURNO – 9.12.2012 - ORE 14:30 CUS FERRARA RUGBY - ULVIA TOUR R. VILLADOSE 17 – 07 (4-0) RUGBY CASALE - RUGBY MIRANO 10 – 16 (1-4) RUGGERS TARVISIUM - RUGBY CONEGLIANO 36 – 09 (5-0) JESOLO RUGBY - VILLORBA RUGBY 34 – 08 (5-0) VALSUGANA RUGBY PADOVA - RUGBY BASSANO rinviata per impraticabilità campo RUGBY BASSA BRESCIANA LENO - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE rinviata per impraticabilità campo Classifica: Lyons Venezia Mestre punti 30; Valsugana punti 29; Tarvisium punti 27; Mirano punti 23; Casale punti 17; Conegliano punti 15; Villorba e Bassano punti 14; Villadose punti 13; Cus Ferrara e Jesolo punti 12; Bassa Bresciana punti 10. ^Jesolo 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione al campionato Under 20. SERIE B – GIRONE 4 – VIII TURNO – 9.12.2012 - ORE 14:30 CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE - SAN GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 23 – 23 (2-3) ARIETI RUGBY RIETI - MIWA ENERGIA BENEVENTO 16 – 03 (4-0) GRAN SASSO RUGBY - RUGBY F.C. SEGNI 52 – 06 (5-0) COLLEFERRO RUGBY 1965 - PRIMAVERA RUGBY 10 – 07 (4-1) PARTENOPE RUGBY - RUGBY CITTA' DI FRASCATI 27 – 23 (4-1) AMATORI RUGBY MESSINA - C.U.S. ROMA RUGBY 05 – 10 (1-4) Classifica: GranSasso punti 34; Benevento punti 30; Colleferro punti 25; Rieti punti 21; Partenope Napoli punti 19; Reggio Calabria punti 17; Cus Roma punti 15; Primavera e Città di Frascati punti 13; Amatori Messina punti 10; Segni punti 9; Civitavecchia punti 6. ^ Colleferro 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione al campionato Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per mancata partecipazione ai campionati Under 16 e Under 20.
Redazione