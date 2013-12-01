SERIE B. RISULTATI OTTAVA GIORNATA.
di Redazione
01/12/2013
Roma, 01 DICEMBRE 2013
SERIE B.
RISULTATI E TABELLINI DELLA OTTAVA GIORNATA
Si è giocata la ottava giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
ASD RUGBY LECCO - RUGBY SONDRIO SERTORI, 23 – 16 (4-1)
RUGBY PARABIAGO - COENERGIA CAIMANI RUGBY, 27 – 14 (5-0)
RUGBY MILANO - BIELLA RUGBY CLUB, 24 – 05 (4-0)
ASTI RUGBY 1981 - MARCO POLO C.U.S. BRESCIA, 13 – 18 (1-4)
RUGBY ROVATO - RUGBY GRANDE MILANO, 13 – 29 (0-5)
PATARO’ RUGBY LUMEZZANE - BEF-eD VII° RUGBY TORINO, 24 – 17 (5-1)
Classifica:
Asr Milano e Lumezzane punti 34; Parabiago punti 28; Grande Milano punti 22; Caimani Rugby punti 20; VII Rugby Torino punti 18; Sondrio e marco Polo
Cus Brescia punti 15; Biella punti 13; Lecco punti 12, Rovato punti 10; Asti punti -2.
^ Asd Asti Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria della categoria Under 14 e Under 16
relativamente alla squadra Serie C che non si è iscritta al campionato.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
PIACENZA RUGBY CSD - DONELLI VINI MODENA, 41 – 05 (5-0)
RUGBY PARMA F.C.1931 - R.C. EMERGENTI CECINA, 32 – 25 (5-1)
GUIDI IMPIANTI PESARO - UMBRIA ENERGY TERNI R., 40 – 05 (5-0)
LIVORNO RUGBY - ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970, 49 – 12 85-0)
RUGBY NOCETO FC - VASARI RUGBY AREZZO, 36 – 00 (5-0)
UNION RUGBY TIRRENO - AMATATORI PARMA RUGBY, 10 – 15 (1-4)
Classifica:
Pesaro e Noceto punti 31; Livorno punti 27; Piacenza punti 23; Amatori Parma punti 21; Tirreno punti 20; Jesi punti 18; Rugby Parma e Modena punti 14;
Cecina punti 13; Arezzo punti 9; Umbria Rugby Terni punti 0.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - C.U.S. PADOVA, 29 – 18 (5-0)
TXT CUS FERRARA RUGBY - RUGGERS TARVISIUM, 15 – 34 (0-5)
DOPLA RUGBY CASALE - BBM RUGBY BASSANO, 54 – 05 (5-0)
LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE - RUGBY PAESE, 25 – 26 (1-4)
RUGBY SILEA - VILLORBA RUGBY, 25 – 08 (4-0)
Riposa: RUGBY MIRANO 1957
Classifica:
Ruggers Tarvisium e Casale punti 30; Paese punti 25; Mirano punti 20; Silea punti 17; Cus Ferrara punti 15; Villadose punti 14; Lyons Venezia Mestre
punti 12; Bassano punti 10; Cus Padova punti 8; Villorba punti 6.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA VIII – 1.12.13 – ore 14.30
A.P. PARTENOPE RUGBY - AUTOSONIA AVEZZANO RUGBY, 44 – 10 (5-0)
UNION RUGBY VITERBO - ARIETI RUGBY RIETI, 27 – 19 85-0)
C.U.S.ROMA RUGBY – RUGBY REGGIO CALABRIA, 27 – 15 (5-0)
RAGUSA R. CLUB S. PADUA - PRIMAVERA RUGBY, 22 – 23 (1-4)
SVICAT RUGBY LECCE - AMATORI RUGBY MESSINA, 22 – 15 (4-1)
RUGBY CITTA' DI FRASCATI - COLLEFERRO R.1965, 24 – 10 (5-0)
Classifica:
Cus Roma punti 36; Città di Frascati punti 31; Colleferro punti 27; Viterbo punti 26; Primavera punti 24; Amatori Messina punti 23; Lecce punti 22;
Partenope Napoli punti 18; Reggio Calabria punti 11; Avezzano punti 9; Ragusa punti 6; Rieti punti 4.
