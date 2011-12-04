Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI OTTAVA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

04/12/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 04 DICEMBRE  2011  SERIE B. RISULTATI OTTAVA GIORNATA  Si Ã¨ giocata la ottava giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati:  SERIE B â GIRONE 1 â VIII TURNO - 04.12.2011 â ore 14.30 RUGBY LUMEZZANE - RUGBY ROVATO  25 â 22 (4-1) BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA - RUGBY PARABIAGO 42 â 05  (5-0) RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB 07 â 14  (1-4) SETTIMO TORINO RUGBY - ASTI RUGBY   29 â 20  (4-0) RUGBY LECCO  - CESIN CUS TORINO  07 â 25  (0-4) Riposa: RUGBY SONDRIO SERTORI    Classifica: Cus Genova punti 32; Biella Rugby punti 26;  Rovato punti 24;  Parabiago e Cus Torino punti 23; Settimo Rugby Torino punti 21;  Lecco punti 14; Alessandria punti 8; Sondrio punti 7; Asti punti 4, Lumezzane punti 2.   ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â VIII TURNO â 04.12.2011 â ore 14.30 PIACENZA RUGBY 1947 - AMATATORI PARMA RUGBY15 â 22 (1-4) UNION RUGBY TIRRENO - AUTOSICA IMOLA RUGBY 78 â 10  (5-0) PIERANTONI RUGBY PESARO  - RUGBY COLORNO 27 â 17  (4-0) LIOMATIC CUS PERUGIA  - VASARI RUGBY AREZZO  32 â 00  (5-0) RUGBY NOCETO  - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE  24 â 03  (5-0) UNIONE R. BOLOGNESE â U. R. PRATO SESTO   19 â 14  (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 37; Noceto Rugby punti 32; Unione Tirreno punti 31; Colorno punti 30;  Cus Perugia punti 25; Unione Bolognese punti 23;  Imola e Unione Prato punti 16;  Piacenza punti 11; Civitavecchia punti 8; Arezzo punti 7;  Pesaro punti 4. SERIE B â GIRONE 3 â VIII TURNO â 04.12.2011 â ore 14.30 DAK RUGBY MANTOVA  - TXT CUS FERRARA 24 â 35  (1-5) JESOLO RUGBY - VILLORBA RUGBY  23 â 24  (1-4) VALSUGANA R. PADOVA - DOPLA RUGBY CASALE  12 â 25  (1-4) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976  - CUS PADOVA  18 â 22  (1-4) RUGBY RUGGERS TARVISIUM  - RANGERS RUGBY VICENZA  18 â 20  (1-4) RUGBY BELLUNO - RUGBY MIRANO   08 â 19  (0-4)  Classifica: Rugger Tarvisium punti 31; Casale punti 29; Vicenza e Cus Padova punti 28;  Villorba punti 24; Valsugana punti 16; Mirano punti 15;  Cus Ferrara punti 14; Villadose punti 12; Jesolo punti 11;   Belluno punti 10; Mantova punti 4. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 3 â VIII TURNO â 04.12.2011 â ore 14.30 POINT BET RUGBY FC SEGNI  - COLLEFERRO  09 â 06  (4-1) CUS ROMA - ARIETI RUGBY RIETI  15 â 06  (4-0) AMATORI RUGBY MESSINA  - GRAN SASSO RUGBY  13 â 32  (0-5) PARTENOPE NAPOLI  RUGBY  - PALERMO R. CLUB   12 â 25  (0-4) FRASCATI MINI R. 2001  - S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 17 â 14  84-1) NERONIANA ANZIO â PRIMAVERA RUGBY 27 â 19  (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 36; Palermo punti 30; Cus Roma punti 25; Rieti punti 24;  Colleferro punti 20; Frascati Mini Rugby punti 14;  Primavera, Neroniana Anzio, Partenope Napoli e Reggio Calabria punti 13; Amatori Messina punti 10; Segni punti 9. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ  obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â    Â  Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â 
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

BEGLES AL BATTAGLINI

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) SERIE A FEMMINILE. RISULTATI SETTIMA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019