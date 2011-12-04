(RUGBY NOTIZIE) SERIE B. RISULTATI OTTAVA GIORNATA
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.12.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR Roma, 04 DICEMBRE 2011 SERIE B. RISULTATI OTTAVA GIORNATA Si Ã¨ giocata la ottava giornata del campionato nazionale di Serie B. Questi i risultati: SERIE B â GIRONE 1 â VIII TURNO - 04.12.2011 â ore 14.30 RUGBY LUMEZZANE - RUGBY ROVATO 25 â 22 (4-1) BANCO SAN GIORGIO CUS GENOVA - RUGBY PARABIAGO 42 â 05 (5-0) RUGBY ALESSANDRIA - BIELLA RUGBY CLUB 07 â 14 (1-4) SETTIMO TORINO RUGBY - ASTI RUGBY 29 â 20 (4-0) RUGBY LECCO - CESIN CUS TORINO 07 â 25 (0-4) Riposa: RUGBY SONDRIO SERTORI Classifica: Cus Genova punti 32; Biella Rugby punti 26; Rovato punti 24; Parabiago e Cus Torino punti 23; Settimo Rugby Torino punti 21; Lecco punti 14; Alessandria punti 8; Sondrio punti 7; Asti punti 4, Lumezzane punti 2. ^Lumezzane Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria campionato Under 14. SERIE B â GIRONE 2 â VIII TURNO â 04.12.2011 â ore 14.30 PIACENZA RUGBY 1947 - AMATATORI PARMA RUGBY15 â 22 (1-4) UNION RUGBY TIRRENO - AUTOSICA IMOLA RUGBY 78 â 10 (5-0) PIERANTONI RUGBY PESARO - RUGBY COLORNO 27 â 17 (4-0) LIOMATIC CUS PERUGIA - VASARI RUGBY AREZZO 32 â 00 (5-0) RUGBY NOCETO - CIVITAVECCHIA R. CENTUMCELLAE 24 â 03 (5-0) UNIONE R. BOLOGNESE â U. R. PRATO SESTO 19 â 14 (4-1) Classifica: Amatori Parma punti 37; Noceto Rugby punti 32; Unione Tirreno punti 31; Colorno punti 30; Cus Perugia punti 25; Unione Bolognese punti 23; Imola e Unione Prato punti 16; Piacenza punti 11; Civitavecchia punti 8; Arezzo punti 7; Pesaro punti 4. SERIE B â GIRONE 3 â VIII TURNO â 04.12.2011 â ore 14.30 DAK RUGBY MANTOVA - TXT CUS FERRARA 24 â 35 (1-5) JESOLO RUGBY - VILLORBA RUGBY 23 â 24 (1-4) VALSUGANA R. PADOVA - DOPLA RUGBY CASALE 12 â 25 (1-4) FULVIA TOUR R. VILLADOSE 1976 - CUS PADOVA 18 â 22 (1-4) RUGBY RUGGERS TARVISIUM - RANGERS RUGBY VICENZA 18 â 20 (1-4) RUGBY BELLUNO - RUGBY MIRANO 08 â 19 (0-4) Classifica: Rugger Tarvisium punti 31; Casale punti 29; Vicenza e Cus Padova punti 28; Villorba punti 24; Valsugana punti 16; Mirano punti 15; Cus Ferrara punti 14; Villadose punti 12; Jesolo punti 11; Belluno punti 10; Mantova punti 4. ^ Villadose 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 20 e Under 16. SERIE B â GIRONE 3 â VIII TURNO â 04.12.2011 â ore 14.30 POINT BET RUGBY FC SEGNI - COLLEFERRO 09 â 06 (4-1) CUS ROMA - ARIETI RUGBY RIETI 15 â 06 (4-0) AMATORI RUGBY MESSINA - GRAN SASSO RUGBY 13 â 32 (0-5) PARTENOPE NAPOLI RUGBY - PALERMO R. CLUB 12 â 25 (0-4) FRASCATI MINI R. 2001 - S. GIORGIO R. REGGIO CALABRIA 17 â 14 84-1) NERONIANA ANZIO â PRIMAVERA RUGBY 27 â 19 (5-0) Classifica: Gran Sasso punti 36; Palermo punti 30; Cus Roma punti 25; Rieti punti 24; Colleferro punti 20; Frascati Mini Rugby punti 14; Primavera, Neroniana Anzio, Partenope Napoli e Reggio Calabria punti 13; Amatori Messina punti 10; Segni punti 9. ^ Anzio 4 (quattro) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per la categoria Under 14. ^^ Segni 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione allâattivitÃ obbligatoria per le categorie Under 16 e Under 14. Â Â Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected] Â
