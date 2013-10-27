SERIE B. RISULTATI QUARTA GIORNATA
di Redazione
27/10/2013
Roma, 27 ottobre 2013
SERIE B. RISULTATI DELLA QUARTA GIORNATA
Si è giocata la quarta giornata del Campionato Nazionale di Serie B. Questi i risultati:
SERIE B – GIRONE A - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
RUGBY LECCO - RUGBY ROVATO, 14 – 22 (0-4)
RUGBY PARABIAGO - ASTI RUGBY 1981, 39 – 10 (5-0)
BIELLA RUGBY CLUB - BEF e D VII° RUGBY TORINO, 28 – 28 (2-2)
MARCO POLO C.U.S. BRESCIA - RUGBY SONDRIO SERTORI, 20 – 17 (4-1)
COENERGIA CAIMANI RUGBY - RUGBY GRANDE MILANO, 19 – 07 (4-0)
RUGBY MILANO PATARO’ - RUGBY LUMEZZANE, 31 – 17 (4-0)
Classifica:
Asr Milano punti 19; Parabiago punti 18; Lumezzane punti 14; VII Rugby Torino punti 12; Caimani Rugby punti 10; Cus Brescia e Sondrio punti 9; Grande
Milano punti 8; Rovato punti 5; Biella punti 3, Lecco punti 0, Asti punti -4.
^ Asd Asti Rugby 8 (otto) punti di penalizzazione per la mancata partecipazione all’attività obbligatoria della categoria Under 14 e Under 16
relativamente alla squadra Serie C che non si è iscritta al campionato.
SERIE B – GIRONE B - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
VASARI RUGBY AREZZO - DONELLI VINI MODENA, 03 – 16 (0-4)
ELLEEFFE-BALDI RUGBY JESI 1970 - R.C. EMERGENTI CECINA, 45 – 20 (5-0)
UNION RUGBY TIRRENO - GUIDI IMPIANTI PESARO, 16 – 15 (4-1)
PIACENZA RUGBY CSD - LIVORNO RUGBY, 27 – 38 (0-5)
RUGBY PARMA FC 1931 - RUGBY NOCETO FC, 14 – 35 (0-5)
AMATORI PARMA RUGBY - UMBRIA ENERGY TERNI RUGBY, 58 – 00 (5-0)
Classifica:
Pesaro, Livorno Jesi e Noceto punti 13; Union Tirreno punti 11; Amatori Parma punti 10; Cecina e Modena punti 9; Rugby Parma punti 6; Arezzo punti 5;
Piacenza punti 4; Umbria Rugby Terni punti 0.
^ Piacenza Rugby 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE C - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
RUGBY PAESE - RUGGERS TARVISIUM, 03 – 25 (0-4)
RUGBY SILEA - DOPLA RUGBY CASALE, 13 – 13 (2-2)
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE - LYONS RUGBY VENEZIAMESTRE, 10 – 15 (1-4)
RUGBY MIRANO 1957 - TXT CUS FERRARA RUGBY, 44 – 26 (5-1)
VILLORBA RUGBY - BBM RUGBY BASSANO, 21 – 25 (1-4)
Riposa: C.U.S. PADOVA
Classifica:
Mirano punti 15; Paese e Tarvisium punti 12; Casale punti 11; Silea punti 8; Cus Ferrara punti 7; Cus Padova punti 6; Villorba, Villadose, Bassano e
Venezia Mestre punti 5.
^ Rugby Villadose 4 (quattro) punti di penalizzazione per mancata partecipazione all’attività obbligatoria Under 14.
SERIE B – GIRONE D - GIORNATA IV - 27.10.13 – ore 14.30
AMATORI R. MESSINA AUTOSONIA - AVEZZANO RUGBY, 35 – 13 (5-0)
PRIMAVERA RUGBY - ARIETI RUGBY RIETI, 50 – 08 (5-0)
R. CITTA' DI FRASCATI - C.U.S.ROMA RUGBY, 19 – 16 (4-1)
A.P. PARTENOPE RUGBY - RAGUSA R. CLUB S. PADUA, 41 – 14 (5-0)
SVICAT RUGBY LECCE - UNION RUGBY VITERBO, 19 – 20 (1-4)
COLLEFERRO R. 1965 - REGGIO CALABRIA RUGBY, 25 – 18 (4-1)
Classifica:
Città di Frascati punti 17; Cus Roma punti 16; Primavera punti 15; Amatori Messina e Viterbo punti 14; Colleferro punti 13; Lecce punti 11; Partenope
Napoli punti 9; Avezzano, Rieti punti 3; Reggio Calabria punti 1; Ragusa punti 0.
Redazione